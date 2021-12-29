ESP есть почти в каждой машине, но надо ли ее отключать?
Что такое ESP?
Это одна из активных систем безопасности автомобиля, она обеспечивает динамическую стабилизацию автомобиля, если он попадет в неконтролируемый занос. Она функционирует в паре с антиблокировочной системой и выравнивает положение машины на дороге.
Эта система к тому же оснащена датчиком положения руля и акселерометром, ориентируясь на их показания она может принять решение о торможении конкретного колеса, чтобы предотвратить возможность ухода в занос. То есть при входе в поворот на высокой скорости ESP затормозит заднее колесо на внутреннем радиусе поворота, чтобы выровнять машину при сносе передней части, и переднее по ходу заноса, если начнет заносить заднюю часть.
Когда надо отключать ESP?
Несмотря на то, что эта опция призвана обеспечивать безопасность, есть случаи, в которых ее рекомендуется отключить, например, при поездках по бездорожью. На дорогах, которые чаще именуют «направлениями», эта система не спасает, а вредит. Вы рискуете застрять из-за ее активной помощи, не сумев преодолеть различные сложные места там, где без ESP вполне можно преодолеть препятствие.
В некоторых машинах ESP является неотключаемой опцией. Но на многих ее можно сделать временно нерабочей. И когда вы выезжаете на снежную целину, то помните – ESP надо отключить.
Ну и, конечно, всегда включайте систему стабилизации, когда возвращаетесь на нормальную дорогу!
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