Есть данные, как отработал сентябрь 2021 года украинский автопром
Фото: Укравтопром
В отчете говорится, что к АППГ производство автотранспорта в «незалежной» выросло почти на 6%, а относительно предыдущего месяца (августа 2021-го) - на 64%.
Подавляющее большинство собранных в минувшем месяце машин – легковушки (809 ед.) - это на 3% больше, чем в прошлом году.
Изготовление коммерческих моделей переживает еще более худшие времена – в сентябре собрано всего 4 автомобиля, равно как и в сентябре 2020-го. Правда, в этом секторе нет данных от предприятия «АвтоКрАЗ», которое, как отмечают специалисты Укравтопрома, с некоторых пор перестало предоставлять информацию о своем производстве.
Есть определенные успехи на автобусном фронте. Производство оных в сентябре увеличилось аж на треть, что позволило записать в анналы украинского автопрома сразу 96 машин.
Суммарно же с начала текущего года все автосборочные предприятия «самостийной» изготовили 6710 автотранспортных средств - это в 2,2 раза больше, чем за первые 9 месяцев 2020 года. Из них легковых автомобилей — 6135 ед. (+136%); коммерческих — 24 ед. (-25%); автобусов — 551 ед. (+18%).
При этом в сентябре текущего года на украинском рынке было продано 9,4 тыс. новых легковых автомобилей, что почти на четверть больше, чем годом ранее. Таковы официальные данные Укравтопрома.
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 750 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 2 680 000 РChevrolet Express 2013 в Москве
- 990 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 680 000 РChery Tiggo 7 2020 в Москве
- 1 800 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 620 000 РVolkswagen Polo 2012 в Москве
- 319 000 РВАЗ (Lada) Priora 2013 в Москве
- 1 870 000 РMercedes S-класс 2012 в Москве
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