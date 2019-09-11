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11 сентября 2019, 17:52

Есть новости относительно нового путепровода в Кудрово

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Известный в Петербурге путепровод над Мурманским шоссе, ведущий к торговому комплексу «Мега-Икеа», принят на баланс Ленинградской области. Таким образом, выполнен первый этап инвестиционного соглашения по строительству новой дорожной развязки.
Есть новости относительно нового путепровода в Кудрово

Фото из открытых источников

В перспективе она подключит густонаселенный район Кудрово к Мурманскому шоссе. Пресс-служба правительства 47-го региона информирует, что в начале следующего года дорожный фонд ЛО получит первый транш в размере 80 млн рублей, которые будут направлены на проведение проектно-изыскательских работ будущей развязки.

Ikea поможет

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Финансирование работ будет вестись совместными усилиями Ленобласти и компании «Ингка Сентерс» - так с некоторых пор называется Ikea. Шведы обязуются потратиь на проект 700 млн рублей, эти средства планируется поэтапно переводить в дорожный фонд Ленинградской области в срок до 2025 года.

Денис Седов, председатель Дорожного комитета региона Денис Седов: «Ленобласть продолжает выполнять решения совета новостроек по созданию дополнительных выездов из Кудрово. До конца 2019 года необходимо завершить разработку проекта планировки территории будущей развязки. На его основе будет сделан проект продолжения Центральной улицы до Мурманского шоссе с реконструкцией транспортной развязки с комплексом «Икеа».

После долгих просьб в 2018-м «Росавтодор», наконец-то, дал добро на продолжение Центральной улицы в Кудрово непосредственно до Мурманского шоссе. Дорожники планируют, что проект строительства новой развязки будет готов к середине 2020 года.

Заторы и провалы

Проект архи-важен для жителей Кудрово. Не единожды обсуждалась необходимость расширения транспортного сообщения густонаселенного квартала с «большой землей». Выбраться и попасть в микрорайон сопряжено с большими трудностями. Отсюда частые заторы и ДТП.

Есть новости относительно нового путепровода в Кудрово

Фото из открытых источников

Есть новости относительно нового путепровода в Кудрово

Фото из открытых источников

Есть новости относительно нового путепровода в Кудрово

Фото из открытых источников

Есть новости относительно нового путепровода в Кудрово

Фото из открытых источников

Есть новости относительно нового путепровода в Кудрово
Есть новости относительно нового путепровода в Кудрово
Есть новости относительно нового путепровода в Кудрово
Есть новости относительно нового путепровода в Кудрово

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Правительство Ленинградской области намерено обсудить 20 февраля на градостроительном совете 47-го региона ...
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Вот и сегодня днем, как сообщает одна из социальных групп, грузовик Iveco с полуприцепом под управлением 52-летнего водителя сбил 40-летнюю женщину. Та, увы, перебегала проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса.

А на улице Столичной имел место провал на проезжей части. Как отмечают пользователи Сети, «на месте уже разбираются специалисты». Инцидент стал хорошим поводом кинуть камень в адрес строителей. Ваня Костыль: «Не трогайте эту яму. Скоро дожди, она заполнится, а потом морозы наступят, и будет ровненько». Татьяна Смирнова-Герасимова: «Скоро все новостройки рассыпятся с такими горе-строителями».

Жители Кудрово, особенно те, что относятся к семейству «безлошадных», спят и видят, когда в квартал проведут метро. Об этом уже не раз заявляли власти Ленобласти и даже сопредельного Санкт-Петербурга. По данным Комитета по градостроительству и архитектуре СПб, документацию по планировке станции «Кудрово» разработают до сентября 2020 года. Предполагается, что станция метро «Кудрово» будет расположена на четвёртой линии, за станцией «Улица Дыбенко» (проспект Большевиков).


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Есть новости относительно нового путепровода в Кудрово
В перспективе она подключит густонаселенный район Кудрово к Мурманскому шоссе. Пресс-служба правительства 47-го региона информирует, что в начале следующего года дорожный фонд ЛО получит первый транш в размере 80 млн рублей, которые будут направлены на проведение проектно-изыскательских работ будущей развязки. Ikea поможет {{material_127109}} Финансирование работ будет вестись совместными усилиями Ленобласти и компании «Ингка Сентерс» - так с некоторых пор называется Ikea. Шведы обязуются потратиь на проект 700 млн рублей, эти средства планируется поэтапно переводить в дорожный фонд Ленинградской области в срок до 2025 года.Денис Седов, председатель Дорожного комитета региона Денис Седов: «Ленобласть продолжает выполнять решения совета новостроек по созданию дополнительных выездов из Кудрово. До конца 2019 года необходимо завершить разработку проекта планировки территории будущей развязки. На его основе будет сделан проект продолжения Центральной улицы до Мурманского шоссе с реконструкцией транспортной развязки с комплексом «Икеа».После долгих просьб в 2018-м «Росавтодор», наконец-то, дал добро на продолжение Центральной улицы в Кудрово непосредственно до Мурманского шоссе. Дорожники планируют, что проект строительства новой развязки будет готов к середине 2020 года.Заторы и провалы Проект архи-важен для жителей Кудрово. Не единожды обсуждалась необходимость расширения транспортного сообщения густонаселенного квартала с «большой землей». Выбраться и попасть в микрорайон сопряжено с большими трудностями. Отсюда частые заторы и ДТП. {{gallery_1690}} {{material_117942}} Вот и сегодня днем, как сообщает одна из социальных групп, грузовик Iveco с полуприцепом под управлением 52-летнего водителя сбил 40-летнюю женщину. Та, увы, перебегала проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса.А на улице Столичной имел место провал на проезжей части. Как отмечают пользователи Сети, «на месте уже разбираются специалисты». Инцидент стал хорошим поводом кинуть камень в адрес строителей. Ваня Костыль: «Не трогайте эту яму. Скоро дожди, она заполнится, а потом морозы наступят, и будет ровненько». Татьяна Смирнова-Герасимова: «Скоро все новостройки рассыпятся с такими горе-строителями».Жители Кудрово, особенно те, что относятся к семейству «безлошадных», спят и видят, когда в квартал проведут метро. Об этом уже не раз заявляли власти Ленобласти и даже сопредельного Санкт-Петербурга. По данным Комитета по градостроительству и архитектуре СПб, документацию по планировке станции «Кудрово» разработают до сентября 2020 года. Предполагается, что станция метро «Кудрово» будет расположена на четвёртой линии, за станцией «Улица Дыбенко» (проспект Большевиков).
2019-09-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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