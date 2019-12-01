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1 декабря 2019, 14:27

Есть понимание, какими съездами обзаведется «газпромовский» небоскреб

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Фото: rusinfo.eu
Появилась какая-никакая ясность в отношении того, как будут выглядеть подъездные магистрали к петербургскому деловому кварталу «Лахта-Центр» с небоскребом-иглой в центре. Сегодня на этом пятаке, мягко говоря, тесновато – основная нагрузка по-прежнему ложится на Приморское шоссе. А там, как все мы знаем, несладко.
Есть понимание какими съездами обзаведется газпромовский небоскреб

Фото: Петербургские дороги

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Но вот, как информирует пресс-служба городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, уже в следующем году стартуют работы по строительству нового транспортного объекта, который должен снизить нагрузку в районе делового квартала и, в целом, на улично-дорожную сеть Приморского района Санкт-Петербурга.

Специалисты компании «Петербургские дороги» освоили более 36 млн рублей, которые были выделены КРТИ на проектирование так называемого этапа 2.2 реконструкции Приморского шоссе – подключение «Лахта-Центра» со строительством эстакадных съездов к Приморскому шоссе (северный съезд) и к Приморскому проспекту и улице Савушкина (южный съезд).

Проектно-изыскательские работы показали, что в указанном районе резонно выполнить строительство двух основных дорожно-транспортных объектов: двухполосного эстакадного съезда (северный съезд) с движением в одном направлении от Приморского шоссе до перспективной площади с круговым движением протяженностью 0,98 км, а также двухполосного эстакадного съезда (южный съезд) с движением в одном направлении от перспективной площади с круговым движением до улицы Савушкина протяженностью 0,44 км.

Есть понимание какими съездами обзаведется газпромовский небоскреб

Фото: Петербургские дороги

Есть понимание какими съездами обзаведется газпромовский небоскреб

Фото: Петербургские дороги

Есть понимание какими съездами обзаведется газпромовский небоскреб

Фото: Петербургские дороги

Есть понимание какими съездами обзаведется газпромовский небоскреб

Фото: Петербургские дороги

Есть понимание какими съездами обзаведется газпромовский небоскреб

Фото: Петербургские дороги

Есть понимание какими съездами обзаведется газпромовский небоскреб
Есть понимание какими съездами обзаведется газпромовский небоскреб
Есть понимание какими съездами обзаведется газпромовский небоскреб
Есть понимание какими съездами обзаведется газпромовский небоскреб
Есть понимание какими съездами обзаведется газпромовский небоскреб

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Если мы говорим о текущем уровне цен (II квартал 2019 года), то смета на строительство обозначена суммой 3,66 млрд руб. Не исключено, что в дальнейшем она будет повышаться. Поэтому чем раньше строители придут на объект, тем больше шансов сэкономить. Тем более, что «Главгосэкспертиза России» уже выдала по данной проектной документации свое положительное заключение.

Пресс-служба КРТИ напоминает, что, начиная с 2018 года, ведутся строительно-монтажные работы по так называемому этапу 2.1. Речь идет о строительстве окаймляющих квартал «Лахта-Центр» улиц и примыканий к существующему Приморскому шоссе.

Усилиями сотрудников компании «АБЗ-Дорстрой» завершаются работы по устройству монолитной железобетонной подпорной стенке протяженностью чуть более 173 метров, а также выполняется устройство сетей дождевой канализации.  


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Есть понимание, какими съездами обзаведется «газпромовский» небоскреб
{{material_115989}} Но вот, как информирует пресс-служба городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, уже в следующем году стартуют работы по строительству нового транспортного объекта, который должен снизить нагрузку в районе делового квартала и, в целом, на улично-дорожную сеть Приморского района Санкт-Петербурга. Специалисты компании «Петербургские дороги» освоили более 36 млн рублей, которые были выделены КРТИ на проектирование так называемого этапа 2.2 реконструкции Приморского шоссе – подключение «Лахта-Центра» со строительством эстакадных съездов к Приморскому шоссе (северный съезд) и к Приморскому проспекту и улице Савушкина (южный съезд).Проектно-изыскательские работы показали, что в указанном районе резонно выполнить строительство двух основных дорожно-транспортных объектов: двухполосного эстакадного съезда (северный съезд) с движением в одном направлении от Приморского шоссе до перспективной площади с круговым движением протяженностью 0,98 км, а также двухполосного эстакадного съезда (южный съезд) с движением в одном направлении от перспективной площади с круговым движением до улицы Савушкина протяженностью 0,44 км.{{gallery_1830}} {{material_121802}} Если мы говорим о текущем уровне цен (II квартал 2019 года), то смета на строительство обозначена суммой 3,66 млрд руб. Не исключено, что в дальнейшем она будет повышаться. Поэтому чем раньше строители придут на объект, тем больше шансов сэкономить. Тем более, что «Главгосэкспертиза России» уже выдала по данной проектной документации свое положительное заключение.Пресс-служба КРТИ напоминает, что, начиная с 2018 года, ведутся строительно-монтажные работы по так называемому этапу 2.1. Речь идет о строительстве окаймляющих квартал «Лахта-Центр» улиц и примыканий к существующему Приморскому шоссе. Усилиями сотрудников компании «АБЗ-Дорстрой» завершаются работы по устройству монолитной железобетонной подпорной стенке протяженностью чуть более 173 метров, а также выполняется устройство сетей дождевой канализации.  
2019-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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