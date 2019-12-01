Есть понимание, какими съездами обзаведется «газпромовский» небоскреб
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Фото: Петербургские дороги
Специалисты компании «Петербургские дороги» освоили более 36 млн рублей, которые были выделены КРТИ на проектирование так называемого этапа 2.2 реконструкции Приморского шоссе – подключение «Лахта-Центра» со строительством эстакадных съездов к Приморскому шоссе (северный съезд) и к Приморскому проспекту и улице Савушкина (южный съезд).
Проектно-изыскательские работы показали, что в указанном районе резонно выполнить строительство двух основных дорожно-транспортных объектов: двухполосного эстакадного съезда (северный съезд) с движением в одном направлении от Приморского шоссе до перспективной площади с круговым движением протяженностью 0,98 км, а также двухполосного эстакадного съезда (южный съезд) с движением в одном направлении от перспективной площади с круговым движением до улицы Савушкина протяженностью 0,44 км.
Фото: Петербургские дороги
Фото: Петербургские дороги
Фото: Петербургские дороги
Фото: Петербургские дороги
Фото: Петербургские дороги
Пресс-служба КРТИ напоминает, что, начиная с 2018 года, ведутся строительно-монтажные работы по так называемому этапу 2.1. Речь идет о строительстве окаймляющих квартал «Лахта-Центр» улиц и примыканий к существующему Приморскому шоссе.
Усилиями сотрудников компании «АБЗ-Дорстрой» завершаются работы по устройству монолитной железобетонной подпорной стенке протяженностью чуть более 173 метров, а также выполняется устройство сетей дождевой канализации.
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