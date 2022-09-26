Эстакадные съезды в районе «Лахта Центра» готовы на 85%
«Второй этап реконструкции главной магистрали Приморского района обеспечит строительную готовность эстакадных съездов от кольцевого пересечения у «Лахта Центра» к Приморскому проспекту, самому Приморскому шоссе и улице Савушкина», - отмечает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
До конца 2022 года специалистам компании-подрядчика предстоит выполнить работы по гидроизоляции, покрасить пролетные строения, уложить асфальт и барьерно-перильные ограждения на подходах, соединить Приморское шоссе с эстакадой, а также смонтировать наружное освещение.
В КПТИ напоминают, что строительство эстакадных съездов к Приморскому шоссе стартовало в мае 2020 года. Их появление позволит значительно разгрузить существующую улично-дорожную сеть северо-западной части Санкт-Петербурга и обеспечить подъезд к многофункциональному комплексу «Лахта Центр».
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Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной ул. будут перекрывать по 8 раз за ночь
На 12 км петербургской КАД, на участке между транспортной развязкой на пересечении с ЗСД и транспортной развязкой на пересечении с Парашютной ул. будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.Читать далее
-
13.09.2022, 09:04
«Автодор» назвал тарифы на проезд по М-12
Госкомпания «Автодор» определилась с тарифами на проезд по первому открывшемуся участку новой платной трассы М-12. Они начали действовать с полудня понедельника, 12 сентября.Читать далее
-
10.09.2022, 09:48
По трассе М-12 без барьеров. На помощь приходят отечественные инновации
«Безбарьерный проезд на строящейся трассе М-12 обеспечат российские технологии», - такое заявление сделал заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. По его словам, система «Свободный поток», которая внедряется на М-12, — стопроцентная отечественная разработка.Читать далее
-
07.09.2022, 15:59
Ушлый автовладелец закрасил зебру, чтоб не платить штраф за неправильную парковку
Парковочные войны иногда приобретают довольно комичный характер. Во Владивостоке владелец кроссовера из принципа закрасил пешеходный переход серой краской, чтобы безнаказанно парковать свой автомобиль у дома.Читать далее
-
03.09.2022, 08:38
На мосту через Волхов будут равнять «швы» - схема проезда на данном участке М-11 меняется
В период с 5 сентября по 1 октября текущего года меняется схема движения транспорта на 539 км высокоскоростной платной автомагистрали М-11 «Нева» по направлению в Санкт-Петербург. Читать далее
-
30.08.2022, 09:03
Туристы попали в ловушку после сильнейших ливней
Пока большая часть Европы страдает от небывалой жары и засухи, в американской пустыне Мохаве прошли сильнейшие ливни. Десятки туристов оказались в западне: автомобили засели в песке, а асфальтовые дороги смыло, как будто они сделаны из картона.Читать далее
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