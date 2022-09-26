Эстакадные съезды в районе «Лахта Центра» готовы на 85%

«Второй этап реконструкции главной магистрали Приморского района обеспечит строительную готовность эстакадных съездов от кольцевого пересечения у «Лахта Центра» к Приморскому проспекту, самому Приморскому шоссе и улице Савушкина», - отмечает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

До конца 2022 года специалистам компании-подрядчика предстоит выполнить работы по гидроизоляции, покрасить пролетные строения, уложить асфальт и барьерно-перильные ограждения на подходах, соединить Приморское шоссе с эстакадой, а также смонтировать наружное освещение.

В КПТИ напоминают, что строительство эстакадных съездов к Приморскому шоссе стартовало в мае 2020 года. Их появление позволит значительно разгрузить существующую улично-дорожную сеть северо-западной части Санкт-Петербурга и обеспечить подъезд к многофункциональному комплексу «Лахта Центр».

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