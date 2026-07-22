Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

22 июля 2026, 09:54

Esteo MX: новые цифровые функции и управление автомобилем через смартфон

Esteo MX: новые цифровые функции и управление автомобилем через смартфон

Три экрана, телематика и бесплатные сервисы: чем удивляет новый Esteo MX за 3,9 млн рублей

Esteo MX: новые цифровые функции и управление автомобилем через смартфон

Премьера Esteo MX вызвала интерес не только из-за дизайна, но и благодаря цифровым возможностям. Мало кто знает, что теперь запуск двигателя и контроль состояния авто доступны прямо с телефона. Какие еще функции скрывает новая система и что это меняет для владельцев - разбираемся подробно.

Премьера Esteo MX вызвала интерес не только из-за дизайна, но и благодаря цифровым возможностям. Мало кто знает, что теперь запуск двигателя и контроль состояния авто доступны прямо с телефона. Какие еще функции скрывает новая система и что это меняет для владельцев - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей появление Esteo MX - не просто очередная новинка на рынке. Это пример того, как привычный смартфон превращается в полноценный инструмент управления автомобилем, что может заметно изменить повседневный опыт эксплуатации машины. В условиях, когда цифровизация проникает во все сферы жизни, подобные решения становятся особенно актуальными.

Как сообщает пресс-служба бренда, Esteo MX получил современную цифровую платформу, основанную на технологии IoV (Internet of Vehicles), разработанной совместно с МТС. Встроенный телематический модуль с SIM-чипом поддерживает работу в сетях 2G, 3G и 4G/LTE, а также рассчитан на экстремальные температуры - от минус 40 до плюс 105 градусов. Это позволяет использовать все функции автомобиля вне зависимости от погодных условий.

Ключевой особенностью Esteo MX стало фирменное мобильное приложение Esteo, которое вскоре появится в App Store и Google Play. Через него можно дистанционно запускать двигатель, активировать климат-контроль, открывать багажник, а также отслеживать уровень топлива, давление в шинах и местоположение машины в реальном времени. Такой подход позволяет не только повысить комфорт, но и усилить контроль над состоянием автомобиля.

Фото: Esteo

Мультимедийная система Esteo MX построена на процессоре Snapdragon и включает сразу три дисплея, один из которых предназначен для переднего пассажира. Водителям доступна онлайн-навигация на базе сервисов «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор», а также потоковая музыка, видеосервисы, новости и голосовой ассистент на русском языке. Важно, что доступ к онлайн-сервисам с интернет-трафиком будет бесплатным в течение первого года, а телематические функции - без доплат на протяжении трех лет.

Безопасность передачи данных между автомобилем и приложением обеспечивается современными методами шифрования. Кроме того, мультимедийная система и программное обеспечение поддерживают обновления «по воздуху» (OTA), что позволяет получать новые функции без визита к дилеру. Это особенно ценно для тех, кто ценит актуальность и не хочет тратить время на сервисные процедуры.

В будущем Esteo планирует расширять возможности цифровой платформы. В приложении появится онлайн-запись на сервисное обслуживание у официальных дилеров, а также раздел с новостями бренда и анонсами мероприятий для владельцев. Такой подход может сделать владение автомобилем более удобным и информативным.

Стоит отметить, что Esteo - премиальный бренд, появившийся на российском рынке в апреле 2026 года благодаря партнерству «АГР Холдинга» и китайской компании Defetoo. Модель MX представляет собой адаптированный для России кроссовер Exeed MX, который ранее официально не продавался в стране. Продажи Esteo MX стартовали 16 июля, автомобиль доступен в двух комплектациях по цене от 3,9 млн рублей с учетом скидок.

Для справки: внедрение телематических сервисов и интеграция смартфона в управление автомобилем - тренд, который набирает обороты не только в премиум-сегменте, но и среди массовых моделей. По данным отраслевых аналитиков, такие решения позволяют повысить лояльность клиентов и снизить затраты на обслуживание. Важно, что Esteo делает акцент на безопасности и удобстве, что может стать примером для других производителей.

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