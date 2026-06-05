Бывший завод Toyota в Шушарах ожил: какой кроссовер с полным приводом в базе начали собирать в Петербурге

Esteo MX показали на ПМЭФ: кроссовер с семью режимами и новым партнерством

Премьера Esteo MX на ПМЭФ вызвала интерес: кроссовер с семью режимами, новым мотором и стратегическим партнерством уже готов к заказу. Почему эта новинка важна для рынка, какие детали скрыты в конструкции и что ждет покупателей - разбираемся подробно. Мало кто знает, что производство стартовало в Петербурге, а модель уже сравнивают с китайскими аналогами.

Премьера Esteo MX на ПМЭФ вызвала интерес: кроссовер с семью режимами, новым мотором и стратегическим партнерством уже готов к заказу. Почему эта новинка важна для рынка, какие детали скрыты в конструкции и что ждет покупателей - разбираемся подробно. Мало кто знает, что производство стартовало в Петербурге, а модель уже сравнивают с китайскими аналогами.

Для российских автолюбителей появление Esteo MX - не просто очередная новинка, а важный сигнал о том, как быстро меняется рынок и какие возможности открываются для покупателей. В условиях, когда многие бренды ушли, а спрос на современные кроссоверы только растет, запуск производства в Петербурге и старт предзаказов на Esteo MX становятся заметным событием. Модель впервые показали вживую на Петербургском международном экономическом форуме, что подчеркивает ее значимость для отрасли и интерес со стороны экспертов.

По информации Autonews, Esteo MX - это результат сотрудничества холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Производство стартовало 21 мая на заводе в Шушарах, что позволяет говорить о серьезных планах по локализации и развитии бренда в России. Кроссовер построен на базе китайского Exeed MX, но адаптирован под российские условия. Под капотом - двухлитровый турбомотор мощностью 197 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Для российских дорог особенно актуален полный привод, который доступен уже в базовой комплектации.

Особое внимание инженеры уделили подвеске: здесь применены алюминиевые рычаги, что снижает вес и повышает надежность. Еще одна важная особенность - адаптивная система вождения с семью режимами, позволяющая подстроить поведение автомобиля под разные дорожные условия и стиль водителя. Кузов полностью оцинкован, что должно защитить от коррозии и продлить срок службы машины. Как отмечают представители компании, в ближайшее время начнется прием предзаказов, а первые автомобили поступят к дилерам уже в этом году.

Интересно, что на ПМЭФ в этом году сразу несколько производителей представили свои новинки, и это создает ощущение оживления на рынке. Например, недавно на форуме был показан новый грузовик КамАЗ, о чем подробно рассказывалось в материале о свежей премьере отечественного грузовика. Такие события подчеркивают, что российский автопром и партнерские проекты с зарубежными компаниями продолжают развиваться, несмотря на внешние ограничения.

Если говорить о перспективах Esteo MX, стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, запуск производства в России может снизить стоимость обслуживания и упростить доступ к запчастям. Во-вторых, наличие семи режимов езды - редкость для сегмента, что выделяет модель на фоне конкурентов. В-третьих, стратегическое партнерство с китайским производителем позволяет использовать современные технологии и быстро реагировать на запросы рынка. Судя по имеющимся данным, Esteo MX может стать одним из самых интересных предложений в своем классе для российских покупателей, особенно учитывая растущий интерес к кроссоверам с расширенным функционалом и адаптацией под местные условия.