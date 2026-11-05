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Автор: Дмитрий Новиков

5 ноября 2026, 17:07

Как Exeed TXL стал питерским Esteo MX и почему кроссовер с фишками от Porsche подешевел на 600 тысяч

Как Exeed TXL стал питерским Esteo MX и почему кроссовер с фишками от Porsche подешевел на 600 тысяч

Дешевле, чем Monjaro, и собран в Шушарах: стоит ли покупать новый кроссовер Esteo MX с мотором 2.0 и автоматом

Как Exeed TXL стал питерским Esteo MX и почему кроссовер с фишками от Porsche подешевел на 600 тысяч

На петербургском заводе АГР наладили выпуск кроссовера под новым именем Esteo MX. Цена начинается с 4 млн рублей, это на 250-600 тысяч ниже, чем у конкурентов. Но локализация не изменила повадки подвески и автомата.

На петербургском заводе АГР наладили выпуск кроссовера под новым именем Esteo MX. Цена начинается с 4 млн рублей, это на 250-600 тысяч ниже, чем у конкурентов. Но локализация не изменила повадки подвески и автомата.

Шесть лет назад кроссовер дебютировал как Cheryexeed TXL, затем стал Exeed TXL, а теперь получил имя Esteo MX. Его выпуск наладили на петербургской площадке холдинга АГР, на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Предприятие начало выпускать автомобили под маркой Esteo; это российская версия модели, ранее выпускавшейся под именем TXL.

Цена стала заметно привлекательнее. Два года назад Exeed TXL последней версии стоил от 4,25 млн рублей. Подобный прайс отпугивал покупателей, и марке пришлось снижать цены и предлагать скидки. Для Esteo MX заявлен диапазон от 4 до 4,3 млн рублей, на 250-600 тысяч меньше, чем у Geely Monjaro и Jaecoo J8.

Начальная версия «Премиум» не выглядит урезанной по оснащению: в ней есть шесть подушек безопасности и акустические стекла передней полусферы. Раздельный климат-контроль также входит в комплект. Предусмотрены панорамная крыша и круговой обзор, есть беспроводная зарядка. Передние кресла имеют электропривод и вентиляцию, багажная дверь получила сервопривод. Адаптивный круиз-контроль входит в стандартное оснащение. В комплектации также заявлены полный привод и система помощи водителю, которая удерживает машину в полосе и включает автоматическое экстренное торможение.

В версии «Флагман» добавлены автопарковщик и встроенный видеорегистратор. В салоне есть ионизация воздуха с ароматизатором, а зеркало оснащено автозатемнением. Вместо экокожи использована кожа наппа. Водительское кресло получает дополнительные регулировки, а пассажирское раскладывается в оттоманку. Аудиосистема BOYA насчитывает 21 динамик вместо 14; ее заявленная мощность достигает 1080 Вт. Колеса здесь 20-дюймовые вместо 19-дюймовых. HUD-дисплея нет.

Новый облик и российская подготовка

Силовая структура кузова сохранила прежние дверные проемы и крышу, зато внешность переработали. Вместо широкой головной оптики появились двухъярусные фары; верхняя часть напоминает решения Porsche. Сзади установили новый монофонарь, бампер также изменили. От выдвижных подножек отказались: их механизм часто выходил из строя. Утапливаемые дверные ручки также не стали устанавливать.

Салон обновили полностью: перед водителем и пассажиром расположены три экрана, один из них выделен пассажиру. По информации журнала «За рулем», дисплеи работают на базе процессора Snapdragon. Круглый элемент над передней панелью напоминает секундомер Porsche, но здесь это динамик с подсветкой.

Для российских условий кузов полностью оцинковали и усилили антикоррозионную защиту. Бачок стеклоомывателя вмещает 7 литров. Есть омыватель камеры заднего вида и зимний пакет: обогреваются форсунки и ветровое стекло, а также руль и передние с задними сиденья. Двигатель можно дистанционно запустить ключом, телематика доступна круглый год.

Медиасистема получила сервисы Яндекса и VK. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto были доступны и прежде. Объем адаптации заметный, хотя подвеску под плохой асфальт мягче не сделали.

Автомат и подвеска остаются компромиссом

Теперь двухлитровый бензиновый турбомотор 2.0 TGDI мощностью 197 л.с. и с моментом 375 Н·м устанавливается в стандартной версии. Он работает с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом AWD. Раньше базовый TXL оснащался мотором 1.6, а двухлитровый предлагался только в топовой комплектации. По замерам разгон до 100 км/ч занимает 9,5 секунды даже в спортивном режиме. Для Monjaro и J8 этого недостаточно: они быстрее.

Восьмиступенчатый автомат производства Chery работает неторопливо. На родственной модели Tenet T8 тот же мотор в сочетании с роботом воспринимается бодрее. Средний расход Esteo MX составляет 10,5 л/100 км. Под капотом установлен сплошной защитный кожух, а к горловинам и аккумулятору можно добраться через съемные люки. Сдвоенные патрубки по бокам бампера декоративные: фактический выпуск выведен под бампер.

На легком бездорожье автомат удобнее робота при высокой нагрузке и движении внатяг. Электроника предлагает несколько режимов, но межосевая муфта во всех срабатывает с задержкой. Клиренс увеличили до 200 мм, поэтому MX увереннее прежнего TXL проходит легкое бездорожье. Длина кроссовера составляет 4775 мм, ширина - 1890 мм. Высота равна 1725 мм, колесная база - 2800 мм.

На ровном ходу поведение предсказуемое, но при быстром прохождении поворотов проявляется недостаточная поворачиваемость. Рулю не хватает информативности. Подвеска хорошо сглаживает мелкую дорожную рябь, зато на стыках и крупных неровностях обеспечивает жесткие удары. Тестовая топ-версия обута в шины 245/45 R20; на более легких колесах 235/50 R19 она, вероятно, была бы комфортнее.

К слову, Esteo MX продолжает модель, которую Chery представила шесть лет назад под названием Cheryexeed TXL. Кроссовер обновляли примерно раз в два года. При нынешней смене имени производство перенесли на завод АГР в Петербурге.

Для снижения стартовой цены напрашивается возвращение версии с турбомотором 1.6 мощностью 186 л.с. и семиступенчатым роботом: подобный TXL был заметно доступнее двухлитрового и оставался достаточно динамичным. По оценке автора исходного материала, упростить базовое исполнение можно за счет отказа от адаптивного круиз-контроля и панорамной крыши. Если убрать вентиляцию передних сидений и акустические стекла, машина могла бы подешеветь еще на 200-300 тысяч рублей.

Упомянутые марки: Chery, EXEED
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