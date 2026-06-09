Новый Esteo MX удивляет опциями и комфортом для водителя и пассажира

9 июня 2026, 08:01
Esteo MX выходит на рынок: две версии, отдельный Bluetooth и 21 динамик
Esteo MX выходит на рынок: две версии, отдельный Bluetooth и 21 динамик
Российский кроссовер Esteo MX представлен в двух версиях с уникальными опциями для комфорта и безопасности. Модель уже вызвала интерес благодаря отдельному Bluetooth для пассажира и мощной аудиосистеме. Почему эта новинка может изменить подход к оснащению автомобилей в России - разбираемся, что скрыто за эффектной внешностью и что важно знать перед покупкой.
Появление Esteo MX на российском рынке - событие, которое может заметно повлиять на ожидания автолюбителей от новых моделей. В условиях, когда многие бренды ушли с рынка, а спрос на современные кроссоверы только растет, каждая новая модель с интересными опциями становится поводом для обсуждения. Esteo MX сразу выделяется: две версии - «Премиум» и «Флагман» - предлагают не только разный уровень оснащения, но и уникальные решения для комфорта пассажиров.
Главная техническая особенность - 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 197 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Такой набор уже стал стандартом для сегмента, но Esteo делает ставку на детали: в зависимости от комплектации устанавливаются 19- или 20-дюймовые диски, а светотехника выполнена в виде ленты из 472 светодиодов длиной 3,5 метра. Цветовая палитра ограничена тремя вариантами: белый «Аструм», черный «Сагиттариус» и серый «Фантом».
Внутри кроссовера - выбор между коричневым и черным оформлением салона. Передние кресла оснащены электроприводом и функцией массажа, что редко встречается в этом классе. Аудиосистема - еще один козырь: базовая версия оснащена 14 динамиками, а топовая - сразу 21. Особое внимание уделено мультимедийной системе: для переднего пассажира предусмотрен отдельный дисплей с независимым Bluetooth-модулем, что позволяет использовать свои устройства, не мешая водителю. Такой подход к организации пространства и развлечений в автомобиле встречается нечасто и может стать новым трендом для рынка.
Безопасность Esteo MX обеспечивается не только электронными ассистентами, но и прочным стальным каркасом кузова. В списке систем - адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое экстренное торможение и контроль слепых зон. Среди дополнительных опций - телематическая система с дистанционным управлением, оцинкованные кузовные панели, увеличенный бачок стеклоомывателя на 7 литров и автоматический омыватель камеры заднего вида. Для любителей активной езды предусмотрено семь режимов движения, включая внедорожные.
Премьера Esteo MX состоялась на Петербургском международном экономическом форуме-2026, где модель сразу привлекла внимание публики. Как отмечает Autonews, этот кроссовер - копия китайского Exeed MX, который ранее не был представлен в России. Важно, что компания планирует расширять линейку за счет гибридных моделей Exlantix, ранее входивших в ассортимент Exeed. Такой подход может усилить конкуренцию среди кроссоверов среднего класса, где сейчас активно появляются новые игроки.
Для тех, кто выбирает кроссовер впервые, полезно обратить внимание на детали оснащения и реальные преимущества новых опций. Например, отдельный Bluetooth для пассажира - редкость даже среди премиальных моделей. Важно помнить, что современные кроссоверы становятся все более технологичными, и выбор опций напрямую влияет на комфорт и безопасность. Кстати, эксперты советуют учитывать не только цену, но и эксплуатационные расходы, как это подчеркивается в материале о выборе городских кроссоверов на нашем сайте. Судя по представленным данным, Esteo MX может стать интересным вариантом для тех, кто ищет сочетание современных технологий и практичности.
Похожие материалы
-
09.06.2026, 15:09
Honda Accord готовят к крупному обновлению: новый кузов и свежие технологии
Honda готовит Accord к масштабной модернизации - впервые с 2022 года седан получит полностью новый кузов и свежие решения в интерьере. Важно, что бензиновая версия останется в продаже до 2030 года. Какие перемены ждут популярную модель и почему это важно для российских водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.06.2026, 13:52
Почему современные авто теряют индивидуальность: взгляд дизайнера Bugatti
Мало кто задумывается, как мода и цифровые тренды влияют на то, какими становятся новые автомобили. Известный дизайнер Bugatti объяснил, почему классика выигрывает у современных моделей, и рассказал, что мешает создавать по-настоящему уникальные машины. Какие проблемы ждут автопром - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.06.2026, 13:17
Peugeot 208 GTi стал электромобилем: первые фото и ключевые изменения
Peugeot официально представил серийную версию 208 GTi, которая теперь полностью электрическая. Модель сохранила узнаваемый спортивный стиль, но получила новые детали экстерьера и интерьера. Почему этот электрокар может стать заметным игроком на рынке и какие особенности отличают его от конкурентов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что запас хода оказался выше заявленного, а зарядка стала быстрее.Читать далее
-
09.06.2026, 12:54
Максим Ликсутов сравнил китайские и европейские авто: что изменилось на рынке
Заммэра Москвы Максим Ликсутов неожиданно признал: китайские автомобили по комфорту и технологиям обошли европейские аналоги. Почему чиновник пересел на новую машину, как это связано с изменениями на рынке и что это значит для российских водителей - разбираемся, что стоит за этим выбором. Мало кто знает, что часть комплектующих для транспорта теперь делают в столице.Читать далее
-
09.06.2026, 12:29
Hyundai Santa Fe V поколения в России: продажи и ценовой разрыв с Китаем
В России начались продажи пятого поколения Hyundai Santa Fe по цене от 3,6 млн рублей. Модель выделяется на фоне конкурентов сочетанием оснащения, надежности и доступности, что особенно актуально на фоне роста цен на новые автомобили.Читать далее
-
09.06.2026, 12:19
Mazda CX-5 из Китая: реальные отличия, неожиданные минусы и плюсы для России
Mazda CX-5 китайской сборки заметно отличается от японской версии: изменились подвеска, комплектация и даже мультимедиа. В материале - практические нюансы, неожиданные минусы и плюсы, а также советы, которые помогут избежать лишних расходов при покупке.Читать далее
-
09.06.2026, 11:51
Toyota Probox получил комплект для превращения в стиль Land Cruiser 60
Японская компания представила необычный комплект для Toyota Probox, который позволяет сделать из обычного универсала копию легендарного Land Cruiser 60-х. Цена вопроса - от 660 тысяч иен, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой. Почему этот тюнинг вызвал интерес у автолюбителей и что еще стоит учесть - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.06.2026, 11:16
Производственные мощности «Москвича» в 9 раз превышают реальный выпуск
Автомобилисты часто не задумываются, что столичный завод «Москвич» способен выпускать до 180 тысяч машин ежегодно, но реально с конвейера сходит лишь малая часть. Почему мощности простаивают, какие модели собирают сейчас и что изменится в ближайшее время - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как это влияет на цены и рынок новых авто в России.Читать далее
-
09.06.2026, 10:39
Лада Нива Тревел с турбонаддувом: редкая доработка на рынке Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону выставили на продажу Лада Нива Тревел 2023 года с турбонаддувом на 1,7-литровом моторе. Пробег - 45 тысяч километров, состояние - отличное. Цена - 1,29 млн рублей. Почему такие машины появляются все чаще и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.06.2026, 09:03
Новый кроссовер OMODA C5 стали покупать в такси
Новое поколение кроссовера OMODA C5 вышло на российский рынок весной этого года. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях как с передним, так и с полным приводом.Читать далее
Похожие материалы
-
09.06.2026, 15:09
Honda Accord готовят к крупному обновлению: новый кузов и свежие технологии
Honda готовит Accord к масштабной модернизации - впервые с 2022 года седан получит полностью новый кузов и свежие решения в интерьере. Важно, что бензиновая версия останется в продаже до 2030 года. Какие перемены ждут популярную модель и почему это важно для российских водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.06.2026, 13:52
Почему современные авто теряют индивидуальность: взгляд дизайнера Bugatti
Мало кто задумывается, как мода и цифровые тренды влияют на то, какими становятся новые автомобили. Известный дизайнер Bugatti объяснил, почему классика выигрывает у современных моделей, и рассказал, что мешает создавать по-настоящему уникальные машины. Какие проблемы ждут автопром - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.06.2026, 13:17
Peugeot 208 GTi стал электромобилем: первые фото и ключевые изменения
Peugeot официально представил серийную версию 208 GTi, которая теперь полностью электрическая. Модель сохранила узнаваемый спортивный стиль, но получила новые детали экстерьера и интерьера. Почему этот электрокар может стать заметным игроком на рынке и какие особенности отличают его от конкурентов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что запас хода оказался выше заявленного, а зарядка стала быстрее.Читать далее
-
09.06.2026, 12:54
Максим Ликсутов сравнил китайские и европейские авто: что изменилось на рынке
Заммэра Москвы Максим Ликсутов неожиданно признал: китайские автомобили по комфорту и технологиям обошли европейские аналоги. Почему чиновник пересел на новую машину, как это связано с изменениями на рынке и что это значит для российских водителей - разбираемся, что стоит за этим выбором. Мало кто знает, что часть комплектующих для транспорта теперь делают в столице.Читать далее
-
09.06.2026, 12:29
Hyundai Santa Fe V поколения в России: продажи и ценовой разрыв с Китаем
В России начались продажи пятого поколения Hyundai Santa Fe по цене от 3,6 млн рублей. Модель выделяется на фоне конкурентов сочетанием оснащения, надежности и доступности, что особенно актуально на фоне роста цен на новые автомобили.Читать далее
-
09.06.2026, 12:19
Mazda CX-5 из Китая: реальные отличия, неожиданные минусы и плюсы для России
Mazda CX-5 китайской сборки заметно отличается от японской версии: изменились подвеска, комплектация и даже мультимедиа. В материале - практические нюансы, неожиданные минусы и плюсы, а также советы, которые помогут избежать лишних расходов при покупке.Читать далее
-
09.06.2026, 11:51
Toyota Probox получил комплект для превращения в стиль Land Cruiser 60
Японская компания представила необычный комплект для Toyota Probox, который позволяет сделать из обычного универсала копию легендарного Land Cruiser 60-х. Цена вопроса - от 660 тысяч иен, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой. Почему этот тюнинг вызвал интерес у автолюбителей и что еще стоит учесть - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.06.2026, 11:16
Производственные мощности «Москвича» в 9 раз превышают реальный выпуск
Автомобилисты часто не задумываются, что столичный завод «Москвич» способен выпускать до 180 тысяч машин ежегодно, но реально с конвейера сходит лишь малая часть. Почему мощности простаивают, какие модели собирают сейчас и что изменится в ближайшее время - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как это влияет на цены и рынок новых авто в России.Читать далее
-
09.06.2026, 10:39
Лада Нива Тревел с турбонаддувом: редкая доработка на рынке Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону выставили на продажу Лада Нива Тревел 2023 года с турбонаддувом на 1,7-литровом моторе. Пробег - 45 тысяч километров, состояние - отличное. Цена - 1,29 млн рублей. Почему такие машины появляются все чаще и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.06.2026, 09:03
Новый кроссовер OMODA C5 стали покупать в такси
Новое поколение кроссовера OMODA C5 вышло на российский рынок весной этого года. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях как с передним, так и с полным приводом.Читать далее