Новый Esteo MX удивляет опциями и комфортом для водителя и пассажира

Esteo MX выходит на рынок: две версии, отдельный Bluetooth и 21 динамик

Российский кроссовер Esteo MX представлен в двух версиях с уникальными опциями для комфорта и безопасности. Модель уже вызвала интерес благодаря отдельному Bluetooth для пассажира и мощной аудиосистеме. Почему эта новинка может изменить подход к оснащению автомобилей в России - разбираемся, что скрыто за эффектной внешностью и что важно знать перед покупкой.

Российский кроссовер Esteo MX представлен в двух версиях с уникальными опциями для комфорта и безопасности. Модель уже вызвала интерес благодаря отдельному Bluetooth для пассажира и мощной аудиосистеме. Почему эта новинка может изменить подход к оснащению автомобилей в России - разбираемся, что скрыто за эффектной внешностью и что важно знать перед покупкой.

Появление Esteo MX на российском рынке - событие, которое может заметно повлиять на ожидания автолюбителей от новых моделей. В условиях, когда многие бренды ушли с рынка, а спрос на современные кроссоверы только растет, каждая новая модель с интересными опциями становится поводом для обсуждения. Esteo MX сразу выделяется: две версии - «Премиум» и «Флагман» - предлагают не только разный уровень оснащения, но и уникальные решения для комфорта пассажиров.

Главная техническая особенность - 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 197 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Такой набор уже стал стандартом для сегмента, но Esteo делает ставку на детали: в зависимости от комплектации устанавливаются 19- или 20-дюймовые диски, а светотехника выполнена в виде ленты из 472 светодиодов длиной 3,5 метра. Цветовая палитра ограничена тремя вариантами: белый «Аструм», черный «Сагиттариус» и серый «Фантом».

Внутри кроссовера - выбор между коричневым и черным оформлением салона. Передние кресла оснащены электроприводом и функцией массажа, что редко встречается в этом классе. Аудиосистема - еще один козырь: базовая версия оснащена 14 динамиками, а топовая - сразу 21. Особое внимание уделено мультимедийной системе: для переднего пассажира предусмотрен отдельный дисплей с независимым Bluetooth-модулем, что позволяет использовать свои устройства, не мешая водителю. Такой подход к организации пространства и развлечений в автомобиле встречается нечасто и может стать новым трендом для рынка.

Фото: Esteo

Безопасность Esteo MX обеспечивается не только электронными ассистентами, но и прочным стальным каркасом кузова. В списке систем - адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое экстренное торможение и контроль слепых зон. Среди дополнительных опций - телематическая система с дистанционным управлением, оцинкованные кузовные панели, увеличенный бачок стеклоомывателя на 7 литров и автоматический омыватель камеры заднего вида. Для любителей активной езды предусмотрено семь режимов движения, включая внедорожные.

Премьера Esteo MX состоялась на Петербургском международном экономическом форуме-2026, где модель сразу привлекла внимание публики. Как отмечает Autonews, этот кроссовер - копия китайского Exeed MX, который ранее не был представлен в России. Важно, что компания планирует расширять линейку за счет гибридных моделей Exlantix, ранее входивших в ассортимент Exeed. Такой подход может усилить конкуренцию среди кроссоверов среднего класса, где сейчас активно появляются новые игроки.

Для тех, кто выбирает кроссовер впервые, полезно обратить внимание на детали оснащения и реальные преимущества новых опций. Например, отдельный Bluetooth для пассажира - редкость даже среди премиальных моделей. Важно помнить, что современные кроссоверы становятся все более технологичными, и выбор опций напрямую влияет на комфорт и безопасность. Кстати, эксперты советуют учитывать не только цену, но и эксплуатационные расходы, как это подчеркивается в материале о выборе городских кроссоверов на нашем сайте. Судя по представленным данным, Esteo MX может стать интересным вариантом для тех, кто ищет сочетание современных технологий и практичности.