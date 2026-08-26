Гибриды, внедорожники, кроссоверы: как Esteo собирается перекроить российский премиум‑рынок

Esteo расширяет модельный ряд: пять новых авто появятся в России до 2028 года

В ближайшие годы российский рынок ждет масштабное обновление: Esteo готовит сразу пять новых моделей, включая гибриды и внедорожники. Мало кто знает, что за этим стоит стратегическое партнерство с Китаем. Какие перемены ждут автолюбителей и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

Российский рынок автомобилей премиум-класса в ближайшие три года столкнется с заметными изменениями: бренд Esteo объявил о планах вывести на рынок пять новых моделей до конца 2028 года. Это событие может стать одним из ключевых для отечественных автолюбителей, ведь речь идет не только о расширении ассортимента, но и о появлении новых технологий и форматов в сегменте SUV и кроссоверов.

Как сообщает Autonews, Esteo - относительно молодой бренд, который появился в России в апреле 2026 года благодаря сотрудничеству «АГР Холдинга» и китайской компании Defetoo. Уже к концу 2026 года в продаже появится гибридный кроссовер D-класса, что особенно актуально на фоне растущего интереса к экологичным и экономичным автомобилям. В 2027 году линейка пополнится сразу тремя новинками: обновленным кроссовером ET после фейслифтинга, полноразмерным F-классом EX9 и внедорожником V25 в сегменте D-SUV.

Особое внимание привлекает анонс на 2028 год - тогда на российском рынке дебютирует крупный внедорожник V29, который в компании называют «дерзким флагманом V-серии». Эта серия объединяет полноприводные SUV с выраженными внедорожными возможностями, что может заинтересовать тех, кто ищет не только комфорт, но и реальную проходимость. Важно отметить, что ранее Esteo уже представила рестайлинговую версию кроссовера Exlantix ET, а также гибридный внедорожник V27, что подтверждает последовательную стратегию бренда по обновлению и расширению модельного ряда.

Эксперты отмечают, что подобная активность Esteo может повлиять на расстановку сил в премиальном сегменте, где традиционно доминировали западные и японские марки. Появление новых моделей, особенно гибридных и полноразмерных SUV, создает дополнительную конкуренцию и стимулирует развитие технологий. Для сравнения, недавно на рынке появился обновленный Cadillac Escalade ESV, который также претендует на лидерство среди премиальных внедорожников - подробнее о его особенностях можно узнать в материале о запуске Escalade ESV 2026 года.

Если рассматривать ситуацию шире, то партнерство с китайскими производителями позволяет Esteo не только быстро реагировать на запросы рынка, но и внедрять современные решения, которые раньше были доступны лишь в ограниченном числе моделей. По имеющимся данным, новые автомобили бренда будут оснащаться гибридными силовыми установками, современными системами безопасности и мультимедийными комплексами последнего поколения. Это может указывать на то, что российские покупатели получат доступ к технологиям, которые еще недавно казались недостижимыми в условиях санкций и ухода ряда западных брендов.

В целом, планы Esteo по выводу пяти новых моделей до 2028 года выглядят как амбициозный шаг, способный изменить баланс на рынке премиальных SUV и кроссоверов. Для автолюбителей это означает расширение выбора, появление новых опций и, возможно, снижение цен за счет конкуренции. Важно также, что подобные инициативы способствуют развитию локального рынка и стимулируют другие компании к обновлению своих линеек. Судя по всему, в ближайшие годы сегмент премиальных внедорожников и кроссоверов в России ждет серьезное обновление, и Esteo намерен сыграть в этом процессе одну из ведущих ролей.