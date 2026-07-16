Чем удивляет премиальный внедорожник Esteo V27: кинотеатр на колёсах, 49 отсеков для хранения, 64 цвета подсветки

Esteo V27: новые детали оснащения и старт продаж гибридного внедорожника

Гибридный Esteo V27 выходит на российский рынок с необычным набором опций и трансформируемым салоном. Мало кто знает, что в оснащении появились решения, которые ранее встречались только в топовых моделях. Цена от 5,75 млн рублей - что еще скрывает новинка и почему она может изменить ожидания покупателей, разбираемся подробно.

Гибридный Esteo V27 выходит на российский рынок с необычным набором опций и трансформируемым салоном. Мало кто знает, что в оснащении появились решения, которые ранее встречались только в топовых моделях. Цена от 5,75 млн рублей - что еще скрывает новинка и почему она может изменить ожидания покупателей, разбираемся подробно.

Появление Esteo V27 на российском рынке - событие, которое может изменить представления о возможностях современных внедорожников в премиальном сегменте. Для автолюбителей это не просто очередная новинка: речь идет о модели, где акцент сделан на комфорте, технологичности и адаптивности салона под разные сценарии использования. В условиях, когда конкуренция среди гибридных SUV только усиливается, такие решения способны задать новые стандарты для всего сегмента.

Внутри Esteo V27 сразу обращает на себя внимание цифровая приборная панель с разрешением 1920×480 пикселей и двумя креплениями для аксессуаров - например, экшн-камер. За мультимедийную систему отвечает мощный процессор Snapdragon 8155, а визуальные эффекты реализованы на базе Unreal Engine 3. Для владельцев смартфонов предусмотрена беспроводная зарядка на 50 Вт с охлаждением, а аудиосистема Pioneer с 15 динамиками и сабвуфером в багажнике создает атмосферу домашнего кинотеатра на колесах.

Водительское кресло оснащено шестью вариантами регулировки спинки, трехуровневой вентиляцией и подогревом, а также функцией памяти и режимом «встреча водителя», который облегчает посадку. Пассажирам второго ряда обеспечено 1117 мм пространства над головой и 950 мм для коленей, а трансформация салона позволяет сложить переднее пассажирское сиденье почти вровень с задним рядом. Спинки второго ряда также можно откинуть, что делает автомобиль универсальным для дальних поездок и перевозки крупногабаритных вещей.

Фото: Esteo

В Esteo V27 предусмотрено около 49 отсеков для хранения, включая двойной перчаточный ящик. В отделке используются материалы с 3D-полиуретановой прослойкой, что, по словам производителя, не только улучшает тактильные ощущения, но и снижает уровень шума в салоне. Особое внимание уделено атмосфере: восьмизонная подсветка крыши длиной 5,5 метра поддерживает 64 цвета и пять режимов, а управление климатом вынесено на отдельный блок физических кнопок. На центральном тоннеле расположено колесико для быстрого доступа к часто используемым функциям.

Старт продаж Esteo V27 уже объявлен, рекомендованная цена - от 5,75 млн рублей. Внедорожник оснащен последовательной гибридной установкой: два электромотора суммарной мощностью 456 л.с. и 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который работает как генератор. Интеллектуальная система полного привода i-AWD обеспечивает уверенное поведение на разных типах дорог, а запас хода достигает 800 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды, что для гибридного SUV выглядит весьма достойно.

Esteo - новый премиальный бренд, появившийся в России весной 2026 года благодаря сотрудничеству холдинга АГР и компании Defetoo. Помимо Esteo, партнеры выпускают автомобили под марками Tenet, Tenet Plus и Jeland. Сам Esteo V27 - это адаптированная версия китайского iCaur V27, который дебютировал в России в конце 2025 года. Как отмечает Autonews, интерес к новинке подогревает и тот факт, что Esteo недавно начал принимать заказы на кроссовер Exlantix ET8, а за аналогичные по классу модели просят уже от 7,5 млн рублей.

Фото: Esteo

Для сравнения, на рынке появляются и другие интересные предложения: например, недавно стартовали продажи Hyundai Mufasa в Узбекистане, где эксперты отмечают, что новые комплектации и опции могут изменить подход к выбору кроссоверов - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Hyundai Mufasa. Это подтверждает, что рынок SUV становится все более насыщенным, а производители вынуждены предлагать уникальные решения, чтобы удержать внимание покупателей.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Esteo V27 рассчитан на тех, кто ценит не только технологичность, но и практичность. Внедорожник ориентирован на дальние поездки и активный образ жизни, а его оснащение может стать ориентиром для других производителей. Важно, что модель адаптирована под российские условия эксплуатации, а широкий набор опций и трансформируемый салон делают ее интересной для семей и любителей путешествий. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько новинка оправдает ожидания и сможет ли закрепиться в премиальном сегменте гибридных внедорожников.