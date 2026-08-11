Мощный гибрид, российская сборка и богатое оснащение, но дешевле конкурентов — стоит ли покупать Esteo V27

Esteo V27: российский гибридный кроссовер с уникальными возможностями и ценой ниже конкурентов

Гибридный кроссовер Esteo V27, собранный в России, выделяется мощной силовой установкой, продуманной комплектацией и возможностью движения на электротяге. Модель уже вызвала интерес на рынке благодаря сочетанию современных технологий и выгодной цены.

Гибридный кроссовер Esteo V27, собранный в России, выделяется мощной силовой установкой, продуманной комплектацией и возможностью движения на электротяге. Модель уже вызвала интерес на рынке благодаря сочетанию современных технологий и выгодной цены.

В 2026 году российский рынок гибридных автомобилей переживает стремительный рост, и появление Esteo V27 стало одним из главных событий сезона. Этот кроссовер, собранный под Санкт-Петербургом, сразу привлекает внимание сочетанием современных технологий, местной сборки и доступных цен. В условиях, когда спрос на экологичные и универсальные автомобили только увеличивается, V27 оказался в центре внимания автолюбителей и экспертов.

Esteo – новое имя для российского рынка, под которым теперь объединены сразу три бренда: Exeed, Exlantix и iCar. Модель V27, ранее известная как iCar V27 в Китае, теперь производится в России методом крупноузловой сборки. В конструкцию автомобиля заложена возможность легкой установки заводского тюнинга: предусмотрены десять разъемов для дополнительного оборудования, что позволяет владельцам адаптировать машину под задачи - от установки фар-искателей до переносных колонок и марок.

Габариты Esteo V27 внушительны: длина кузова 5 метров, ширина почти 2 метра, дорожный просвет составляет 220 мм. Квадратный дизайн, популярный среди российских покупателей, дополнен шумоизолирующими стеклами и современными шинами Goodyear Eagle F1, которые обеспечивают уверенное поведение на асфальте. Багажник объемом 715 литров легко трансформируется в 1818 литров при сложенных сиденьях, что позволяет использовать автомобиль для путешествий и ночевок.

Внутри V27 сочетаются современные технологии и практичные решения. Центральное место занимает 15-дюймовый экран выдвижной мультимедиа системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Сохранились и привычные механические кнопки управления климатом. Для гаджета предусмотрены две полочки, одна из которых представляет собой сетевое беспроводное зарядное устройство.

Комплектация Esteo V27 включает зимний пакет, камеру кругового обзора 540°, аудиосистему Pioneer с 15 динамиками, вентиляцию и электропривод передних сидений, семь подушек безопасности и другие опции, которые редко встречаются в этом сегменте.

Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Гибридная установка поворотного типа означает, что бензиновый двигатель объемом 1,5 литра (143 л.с.) работает только как генератор, в движение авто приводит четыре электромотора — по одному на каждое колесо. Аккумулятор емкостью 34,3 кВт·ч позволяет проехать до 135 км на электротяге. Пиковая мощность системы – 456 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды, средний расход топлива – 7,2 л на 100 км. Максимальная скорость ограничена 180 км/ч, что для гибридного кроссовера с такими габаритами выглядит весьма достойно.

Подвеска Prodrive, обеспечивает устойчивость на асфальте и позволяет уверенно преодолевать бездорожье, несмотря на несущий кузов.

На фоне таких конкурентов, как Jetour T2, Esteo V27 выглядит особенно выгодно. При большей длине и более мощной гибридной установки, его цена с учетом государственных субсидий составляет 4 825 000 рублей, что делает его пракным предложением такого уровня на российском рынке. Для сравнения, Jetour T2 с классическими ДВС и схожими размерами стоит 4 649 000 рублей. Важно отметить, что интерес к универсальным гибридным моделям растет не только среди автомобилистов, но и среди экспертов, которые обращают внимание и на другие транспортные инновации, например, материал о возможностях современных электровелосипедов .