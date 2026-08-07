Мощный гибрид, российская сборка и богатое оснащение: почему Esteo V27 оказался дешевле конкурентов — впечатления от тест-драйва

7 августа 2026, 06:22
Esteo V27: российский гибридный кроссовер с уникальными возможностями и выгодой
Esteo V27: российский гибридный кроссовер с уникальными возможностями и выгодой
Гибрид Esteo V27 с российской сборкой и продвинутой электроникой выходит на рынок в момент, когда спрос на экономичные и технологичные кроссоверы растет. Модель сочетает в себе мощность, универсальность и доступ к господдержке, что делает ее заметным игроком в сегменте.
Появление Esteo V27 на российском рынке совпало с заметным ростом интереса к гибридным кроссоверам, способным ездить на электротяге и экономить топливо. Модель сразу привлекла внимание сочетанием мощности, продуманного оснащения и возможностью получить государственную субсидию, что особенно актуально на фоне подорожания классических SUV.
Esteo - новый бренд, объединивший Exeed, Exlantix и iCar, и продолжает адаптацию китайских автомобилей под российские реалии. V27 - это локализованная версия iCar V27, собираемая в Ленинградской области. Машина выделяется не только внешне: квадратный силуэт, внушительные габариты (длина 5045 мм, ширина 1976 мм, высота 1894 мм) и клиренс 220 мм делают ее заметной на дороге. Внутри - шумоизолирующие стекла, практичные решения для хранения, багажник объемом до 1818 литров при сложенных сиденьях и множество разъемов для фирменного тюнинга.
В салоне сочетаются современные технологии и классика: 15-дюймовый мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, физические кнопки управления климатом, беспроводная зарядка на 50 Вт с охлаждением, подрулевой селектор режимов, круговой обзор с камерами 540°, аудиосистема Pioneer, семь подушек безопасности и полный зимний пакет. Задний ряд просторен благодаря длинной базе и отсутствию центрального тоннеля, а для задних пассажиров предусмотрены подогрев сидений и разъемы USB Type-C.
Технически Esteo V27 построен по последовательной гибридной схеме: бензиновый мотор 1,5 л (143 л.с.) работает только как генератор, а движение обеспечивают четыре электромотора - по одному на каждое колесо. Суммарная мощность достигает 456 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды, а запас хода на электротяге - до 135 км. Батарея емкостью 34,3 кВт·ч от CATL, полный привод с индивидуальным управлением тягой, возможность питать внешние устройства до 6 кВт - все это делает V27 универсальным для города и путешествий. Подвеска настраивалась с участием специалистов Prodrive, что заметно по устойчивости на асфальте и энергоемкости на бездорожье.
Важная особенность - модель уже участвует в госпрограмме льготного кредитования электромобилей и гибридов. При цене 5 750 000 рублей субсидия снижает ее до 4 825 000 рублей, что делает Esteo V27 конкурентоспособным даже на фоне более компактных бензиновых кроссоверов, таких как Jetour T2. Для сравнения, Jetour T2 с 2,0-литровым мотором (245 л.с.) стоит 4 649 000 рублей, но не предлагает ни гибридной схемы, ни столь богатого оснащения.
Среди нюансов - не самая привычная логика стеклоподъемников и отсутствие омывателя камеры заднего вида, однако эти детали теряются на фоне общего уровня технологичности и практичности. Важно отметить, что интерес к новым гибридным моделям в России растет, и опыт владельцев других автомобилей, например, Lada Largus Cross, показывает, что российские покупатели все чаще ищут альтернативы привычным решениям - подробнее об этом можно узнать в материале по этой ссылке.
Esteo V27 выглядит как своевременный ответ на запрос рынка: мощный гибрид российской сборки, с продвинутым оснащением и реальной выгодой для покупателя. Если тенденция сохранится, такие модели могут серьезно изменить структуру продаж SUV в ближайшие годы.
Похожие материалы айКар, Чери, Джетур, Эксид
-
05.05.2026, 20:12
Jetour T1 после 15 000 км: неожиданные проблемы и нюансы эксплуатации нового кроссовера
Jetour T1 быстро стал заметным игроком на российском рынке, но первые месяцы эксплуатации выявили ряд особенностей и недочетов. Владелец делится личными наблюдениями, которые могут быть полезны тем, кто рассматривает покупку этого кроссовера. Почему важно знать о скрытых нюансах до покупки - в материале.Читать далее
-
29.04.2026, 20:32
«Автотор» начал подготовку к полному циклу сборки кроссоверов Jetour T1 и T2
В России стартует выпуск кроссоверов Jetour T1 и T2 с полным циклом сборки на заводе «Автотор». Это событие может изменить расстановку сил на рынке SUV, ведь речь идет о современных моделях, которые уже вызвали интерес у экспертов. Почему именно сейчас выбран такой шаг и как это повлияет на отечественный автопром - разбираемся в материале.Читать далее
-
20.04.2026, 19:19
Jetour и Soueast впервые покажут гибридные кроссоверы на автосалоне в Пекине
Jetour и Soueast готовят сразу несколько гибридных кроссоверов для премьеры в Пекине. Впервые бренды объединяют усилия на выставке, чтобы представить новые технологии и модели. Какие автомобили появятся и что это значит для российского рынка - разбираемся, почему сейчас важно следить за этими новинками.Читать далее
-
10.04.2026, 19:53
Владение новым Jetour T2: сколько на самом деле стоит содержание кроссовера
Jetour T2 привлекает внешностью и ценой, но эксперты предупреждают: расходы на содержание могут удивить даже опытных водителей. Подсчитано, сколько реально стоит владеть этим кроссовером в Москве. Почему итоговая сумма за пять лет способна соперничать с ценой самого автомобиля - в нашем материале.Читать далее
-
28.03.2026, 11:09
Jetour T2: плюсы и минусы нового внедорожника глазами экспертов и водителей
Jetour T2 активно обсуждается среди автолюбителей: эксперты и владельцы отмечают как сильные стороны, так и мелкие недочеты модели. Почему этот внедорожник вызывает споры и что важно знать перед покупкой - в материале собраны мнения и практические наблюдения.Читать далее
-
16.03.2026, 16:28
Jetour T2: особенности эксплуатации, реальные проблемы и плюсы нового кроссовера
Jetour T2 быстро стал заметным игроком среди кроссоверов благодаря мощному мотору и яркому дизайну. В материале - разбор технических решений, мнения владельцев, детали обслуживания и неожиданные нюансы эксплуатации. Почему модель вызывает интерес именно сейчас - читайте в обзоре.Читать далее
-
16.03.2026, 13:42
Китайские кроссоверы 4WD: что предлагают Tenet, Haval, Jetour и конкуренты в 2026
Полноприводные кроссоверы из Китая становятся все доступнее и технологичнее, а дилеры предлагают выгодные условия. В материале - разбор ключевых моделей Tenet, Haval, Jetour, Omoda и других, их технических особенностей, цен и нюансов эксплуатации. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на эти автомобили - в нашем обзоре.Читать далее
-
22.02.2026, 04:10
Jetour T2: главные проблемы и слабые места по отзывам российских владельцев
Jetour T2 появился в России недавно, но уже вызвал споры среди автолюбителей. Водители отмечают не только сильные стороны, но и ряд конструктивных просчетов, которые могут повлиять на выбор при покупке. Разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.01.2026, 07:54
Jetour T2: опыт владельцев и неожиданные нюансы эксплуатации
В России по итогам прошлого года продажи кроссоверов Jetour T2 впечатляют. Владельцы делятся реальными впечатлениями: что оказалось сильной стороной модели, а какие моменты вызывают вопросы даже у поклонников марки.Читать далее
-
10.01.2026, 09:29
Стоит ли покупать Jetour T1: динамика вместо проходимости
Jetour T1 - кроссовер представленный в России. Он меньше T2, но не уступает по мощности. В салоне просторно, багажник вместительный. Динамика впечатляет, но есть нюансы в управлении. Стоит ли выбирать T1 - вопрос открытый.Читать далее
Похожие материалы айКар, Чери, Джетур, Эксид
-
05.05.2026, 20:12
Jetour T1 после 15 000 км: неожиданные проблемы и нюансы эксплуатации нового кроссовера
Jetour T1 быстро стал заметным игроком на российском рынке, но первые месяцы эксплуатации выявили ряд особенностей и недочетов. Владелец делится личными наблюдениями, которые могут быть полезны тем, кто рассматривает покупку этого кроссовера. Почему важно знать о скрытых нюансах до покупки - в материале.Читать далее
-
29.04.2026, 20:32
«Автотор» начал подготовку к полному циклу сборки кроссоверов Jetour T1 и T2
В России стартует выпуск кроссоверов Jetour T1 и T2 с полным циклом сборки на заводе «Автотор». Это событие может изменить расстановку сил на рынке SUV, ведь речь идет о современных моделях, которые уже вызвали интерес у экспертов. Почему именно сейчас выбран такой шаг и как это повлияет на отечественный автопром - разбираемся в материале.Читать далее
-
20.04.2026, 19:19
Jetour и Soueast впервые покажут гибридные кроссоверы на автосалоне в Пекине
Jetour и Soueast готовят сразу несколько гибридных кроссоверов для премьеры в Пекине. Впервые бренды объединяют усилия на выставке, чтобы представить новые технологии и модели. Какие автомобили появятся и что это значит для российского рынка - разбираемся, почему сейчас важно следить за этими новинками.Читать далее
-
10.04.2026, 19:53
Владение новым Jetour T2: сколько на самом деле стоит содержание кроссовера
Jetour T2 привлекает внешностью и ценой, но эксперты предупреждают: расходы на содержание могут удивить даже опытных водителей. Подсчитано, сколько реально стоит владеть этим кроссовером в Москве. Почему итоговая сумма за пять лет способна соперничать с ценой самого автомобиля - в нашем материале.Читать далее
-
28.03.2026, 11:09
Jetour T2: плюсы и минусы нового внедорожника глазами экспертов и водителей
Jetour T2 активно обсуждается среди автолюбителей: эксперты и владельцы отмечают как сильные стороны, так и мелкие недочеты модели. Почему этот внедорожник вызывает споры и что важно знать перед покупкой - в материале собраны мнения и практические наблюдения.Читать далее
-
16.03.2026, 16:28
Jetour T2: особенности эксплуатации, реальные проблемы и плюсы нового кроссовера
Jetour T2 быстро стал заметным игроком среди кроссоверов благодаря мощному мотору и яркому дизайну. В материале - разбор технических решений, мнения владельцев, детали обслуживания и неожиданные нюансы эксплуатации. Почему модель вызывает интерес именно сейчас - читайте в обзоре.Читать далее
-
16.03.2026, 13:42
Китайские кроссоверы 4WD: что предлагают Tenet, Haval, Jetour и конкуренты в 2026
Полноприводные кроссоверы из Китая становятся все доступнее и технологичнее, а дилеры предлагают выгодные условия. В материале - разбор ключевых моделей Tenet, Haval, Jetour, Omoda и других, их технических особенностей, цен и нюансов эксплуатации. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на эти автомобили - в нашем обзоре.Читать далее
-
22.02.2026, 04:10
Jetour T2: главные проблемы и слабые места по отзывам российских владельцев
Jetour T2 появился в России недавно, но уже вызвал споры среди автолюбителей. Водители отмечают не только сильные стороны, но и ряд конструктивных просчетов, которые могут повлиять на выбор при покупке. Разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.01.2026, 07:54
Jetour T2: опыт владельцев и неожиданные нюансы эксплуатации
В России по итогам прошлого года продажи кроссоверов Jetour T2 впечатляют. Владельцы делятся реальными впечатлениями: что оказалось сильной стороной модели, а какие моменты вызывают вопросы даже у поклонников марки.Читать далее
-
10.01.2026, 09:29
Стоит ли покупать Jetour T1: динамика вместо проходимости
Jetour T1 - кроссовер представленный в России. Он меньше T2, но не уступает по мощности. В салоне просторно, багажник вместительный. Динамика впечатляет, но есть нюансы в управлении. Стоит ли выбирать T1 - вопрос открытый.Читать далее