Мощный гибрид, российская сборка и богатое оснащение: почему Esteo V27 оказался дешевле конкурентов — впечатления от тест-драйва

Esteo V27: российский гибридный кроссовер с уникальными возможностями и выгодой

Гибрид Esteo V27 с российской сборкой и продвинутой электроникой выходит на рынок в момент, когда спрос на экономичные и технологичные кроссоверы растет. Модель сочетает в себе мощность, универсальность и доступ к господдержке, что делает ее заметным игроком в сегменте.

Гибрид Esteo V27 с российской сборкой и продвинутой электроникой выходит на рынок в момент, когда спрос на экономичные и технологичные кроссоверы растет. Модель сочетает в себе мощность, универсальность и доступ к господдержке, что делает ее заметным игроком в сегменте.

Появление Esteo V27 на российском рынке совпало с заметным ростом интереса к гибридным кроссоверам, способным ездить на электротяге и экономить топливо. Модель сразу привлекла внимание сочетанием мощности, продуманного оснащения и возможностью получить государственную субсидию, что особенно актуально на фоне подорожания классических SUV.

Esteo - новый бренд, объединивший Exeed, Exlantix и iCar, и продолжает адаптацию китайских автомобилей под российские реалии. V27 - это локализованная версия iCar V27, собираемая в Ленинградской области. Машина выделяется не только внешне: квадратный силуэт, внушительные габариты (длина 5045 мм, ширина 1976 мм, высота 1894 мм) и клиренс 220 мм делают ее заметной на дороге. Внутри - шумоизолирующие стекла, практичные решения для хранения, багажник объемом до 1818 литров при сложенных сиденьях и множество разъемов для фирменного тюнинга.

В салоне сочетаются современные технологии и классика: 15-дюймовый мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, физические кнопки управления климатом, беспроводная зарядка на 50 Вт с охлаждением, подрулевой селектор режимов, круговой обзор с камерами 540°, аудиосистема Pioneer, семь подушек безопасности и полный зимний пакет. Задний ряд просторен благодаря длинной базе и отсутствию центрального тоннеля, а для задних пассажиров предусмотрены подогрев сидений и разъемы USB Type-C.

Технически Esteo V27 построен по последовательной гибридной схеме: бензиновый мотор 1,5 л (143 л.с.) работает только как генератор, а движение обеспечивают четыре электромотора - по одному на каждое колесо. Суммарная мощность достигает 456 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды, а запас хода на электротяге - до 135 км. Батарея емкостью 34,3 кВт·ч от CATL, полный привод с индивидуальным управлением тягой, возможность питать внешние устройства до 6 кВт - все это делает V27 универсальным для города и путешествий. Подвеска настраивалась с участием специалистов Prodrive, что заметно по устойчивости на асфальте и энергоемкости на бездорожье.

Важная особенность - модель уже участвует в госпрограмме льготного кредитования электромобилей и гибридов. При цене 5 750 000 рублей субсидия снижает ее до 4 825 000 рублей, что делает Esteo V27 конкурентоспособным даже на фоне более компактных бензиновых кроссоверов, таких как Jetour T2. Для сравнения, Jetour T2 с 2,0-литровым мотором (245 л.с.) стоит 4 649 000 рублей, но не предлагает ни гибридной схемы, ни столь богатого оснащения.

Среди нюансов - не самая привычная логика стеклоподъемников и отсутствие омывателя камеры заднего вида, однако эти детали теряются на фоне общего уровня технологичности и практичности. Важно отметить, что интерес к новым гибридным моделям в России растет, и опыт владельцев других автомобилей, например, Lada Largus Cross, показывает, что российские покупатели все чаще ищут альтернативы привычным решениям - подробнее об этом можно узнать в материале по этой ссылке.

Esteo V27 выглядит как своевременный ответ на запрос рынка: мощный гибрид российской сборки, с продвинутым оснащением и реальной выгодой для покупателя. Если тенденция сохранится, такие модели могут серьезно изменить структуру продаж SUV в ближайшие годы.