Главное в Esteo V27 - гибрид и запас хода больше 800 км

Esteo запускает V-серию внедорожников: первый флагман уже готов к производству

Российский рынок ждет новая линейка внедорожников Esteo V-серии. Первая модель уже вызвала интерес из-за схожести с iCaur V27 и обещанного запаса хода более 800 км. Производство стартует на одном из заводов АГР, подробности о продажах появятся скоро. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Российский рынок ждет новая линейка внедорожников Esteo V-серии. Первая модель уже вызвала интерес из-за схожести с iCaur V27 и обещанного запаса хода более 800 км. Производство стартует на одном из заводов АГР, подробности о продажах появятся скоро. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Российские автолюбители в 2026 году все чаще обращают внимание на новые бренды, которые появляются на рынке после ухода западных компаний. На этот раз интерес вызвал анонс Esteo V-серии - линейки премиальных внедорожников, разработанных специально для российских условий. В условиях, когда спрос на современные гибридные технологии и большой запас хода только растет, появление таких моделей может заметно изменить расстановку сил среди производителей.

Холдинг АГР совместно с китайской Defetoo представил новую серию внедорожников Esteo. Главная особенность - использование последовательных гибридных установок (REEV), что позволяет заявлять запас хода свыше 800 км без необходимости дозаправки или подзарядки. Это особенно актуально для тех, кто часто ездит на дальние расстояния или предпочитает путешествовать по стране.

Первой моделью станет Esteo V27 - флагман сегмента E-SUV. Автомобиль рассчитан как на город, так и на длительные поездки. Внешне V27 выделяется массивной решеткой радиатора, квадратными арками, круглыми фарами и вытянутым профилем с длинным капотом. Такой дизайн сочетает классические черты внедорожников с современными деталями, что может привлечь как поклонников традиционного стиля, так и тех, кто ценит технологичность.

Целевая аудитория - активные люди, интересующиеся технологиями и путешествиями. Производство V-серии наладят на одном из заводов АГР, однако точное предприятие пока не раскрывается. В распоряжении холдинга - два завода в Санкт-Петербурге (бывшие Hyundai и GM) и один в Калуге (экс-Volkswagen). О старте продаж и развитии дилерской сети обещают сообщить в ближайшее время.

Esteo - уже четвертый совместный проект АГР и Defetoo. Ранее на российском рынке появились Tenet, Jeland и Tenet Plus, которые оказались перелицованными моделями Chery, Jaecoo и Lepas. Судя по силуэту, Esteo V27 очень напоминает внедорожник iCaur V27, который был представлен в России в конце 2025 года. На китайском рынке эта модель известна как iCar.

Технические характеристики Esteo V27 пока держатся в секрете, но у iCaur V27 уже раскрыты: гибридная установка с 1,5-литровым ДВС, суммарная мощность 462 л.с., полный привод. Это может говорить о схожести платформ и технических решений между двумя брендами. Для сравнения, недавно в Китае был представлен Haval H10 с гибридной установкой и запасом хода на электротяге до 180 км - подробнее о технических особенностях таких моделей можно узнать в материале о новых гибридных кроссоверах.

Ранее Esteo уже выходил на рынок с кроссовером Exlantix ET8, который отличался премиальными опциями вроде встроенного холодильника и потолочного экрана для пассажиров второго ряда. Это подтверждает стремление бренда занять нишу среди автомобилей с высоким уровнем комфорта и современными технологиями.

В целом, запуск V-серии может стать важным шагом для развития гибридных технологий в России. На фоне ограниченного выбора среди премиальных внедорожников с большим запасом хода, появление Esteo V27 выглядит как своевременный ответ на запросы рынка. Если модель действительно окажется близкой по характеристикам к iCaur V27, это позволит российским покупателям получить доступ к современным технологиям без необходимости ждать возвращения западных брендов. Важно отметить, что все новые проекты АГР и Defetoo строятся на проверенных китайских платформах, что может обеспечить надежность и доступность сервисного обслуживания.