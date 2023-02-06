Эстонцам запретили возить из России топливо в канистрах

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Переходный период санкций, введенных Евросоюзом в отношении нефтепродуктов из России, завершился 5 февраля. С понедельника, 6 февраля, водителям запрещено покупать в России и везти в Эстонию топливо в канистрах. Граждане ЕС имеют право покупать топливо лишь в том случае, если это необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию Евросоюза.

Как подчеркнули в Налогово-таможенном департаменте Эстонии, купленное в России топливо должно содержаться в штатном топливном баке автомобиля и предназначено для использования в этом же транспортном средстве. Его нельзя сливать из бака и передавать (продавать) другим лицам. Откачка разрешена только с целью ремонта автомобиля, если потом топливо закачивается обратно в автомобиль, уточняет РИА Новости.

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