4 июня 2018, 09:53
Эстонцы представили трехколесный электрокар
Эстонская компания Nobe построила трехколесный полноприводный электромобиль в ретро-стиле. Интерес к новинке оказался настолько высок, что компания запустила акцию по сбору средств на его серийное производство. Цена самого электрокара, как ожидается, составит около 25 000 долларов.
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Дизайн Nobe 100 выполнен в стиле итальянских автомобилей середины прошлого века, например, Alfa Romeo или Lancia, хотя сами создатели утверждают, что черпали вдохновение в классическом Volkswagen Beetle. Крыша у модели съемная, что делает его первым кабриолетом на электротяге. В салоне минималистический дизайн: белый тонкий руль, хромированные циферблаты на приборной панели, металлические переключатели и дверные ручки. В нем могут разместиться до четырех человек, а сзади в багажнике еще останется место для сумок.
Основатель и директор Nobe Роман Муляр получил настолько много заявок на покупку этого милого и компактного электрокара, что решил запустить краудфандинговую акцию по сбору средств, чтобы ускорить серийное производство. Собрать предстоит 1 млн евро. Цена самого автомобиля пока неизвестна. Называются цифры от 20 до 30 тысяч долларов.
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Комментарии пользователей
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22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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