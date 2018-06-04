4 июня 2018, 09:53

Эстонцы представили трехколесный электрокар

Эстонская компания Nobe построила трехколесный полноприводный электромобиль в ретро-стиле. Интерес к новинке оказался настолько высок, что компания запустила акцию по сбору средств на его серийное производство. Цена самого электрокара, как ожидается, составит около 25 000 долларов.
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  Эстонцы представили трехколесный электрокар Эстонцы представили трехколесный электрокар Эстонцы представили трехколесный электрокар Эстонцы представили трехколесный электрокар Эстонцы представили трехколесный электрокар
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Винтажный электрокар Nobe 100 – это полноценный автомобиль. Он оснащен тремя электромоторами: два на передней оси и один на задней. Автомобиль демонстрирует неплохие динамические показатели, хотя точных данных о мощности пока нет. С места до 100 км/ч он разгоняется за 5,9 секунды. Максимальная скорость составляет 110 км/ч. Запаса хода должно хватить на 220 километров. Восполнить заряд аккумуляторов можно за 2 часа. Один из аккумуляторов съемный, он располагается под «бардачком» и весит 18 килограмм. При необходимости водитель может взять его с собой в офис или кафе, чтобы зарядить и без проблем доехать до дома.

Дизайн Nobe 100 выполнен в стиле итальянских автомобилей середины прошлого века, например, Alfa Romeo или Lancia, хотя сами создатели утверждают, что черпали вдохновение в классическом Volkswagen Beetle. Крыша у модели съемная, что делает его первым кабриолетом на электротяге. В салоне минималистический дизайн: белый тонкий руль, хромированные циферблаты на приборной панели, металлические переключатели и дверные ручки. В нем могут разместиться до четырех человек, а сзади в багажнике еще останется место для сумок.

Основатель и директор Nobe Роман Муляр получил настолько много заявок на покупку этого милого и компактного электрокара, что решил запустить краудфандинговую акцию по сбору средств, чтобы ускорить серийное производство. Собрать предстоит 1 млн евро. Цена самого автомобиля пока неизвестна. Называются цифры от 20 до 30 тысяч долларов.

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Эстонцы представили трехколесный электрокар
{{material_123476}}Винтажный электрокар Nobe 100 – это полноценный автомобиль. Он оснащен тремя электромоторами: два на передней оси и один на задней. Автомобиль демонстрирует неплохие динамические показатели, хотя точных данных о мощности пока нет. С места до 100 км/ч он разгоняется за 5,9 секунды. Максимальная скорость составляет 110 км/ч. Запаса хода должно хватить на 220 километров. Восполнить заряд аккумуляторов можно за 2 часа. Один из аккумуляторов съемный, он располагается под «бардачком» и весит 18 килограмм. При необходимости водитель может взять его с собой в офис или кафе, чтобы зарядить и без проблем доехать до дома.Дизайн Nobe 100 выполнен в стиле итальянских автомобилей середины прошлого века, например, Alfa Romeo или Lancia, хотя сами создатели утверждают, что черпали вдохновение в классическом Volkswagen Beetle. Крыша у модели съемная, что делает его первым кабриолетом на электротяге. В салоне минималистический дизайн: белый тонкий руль, хромированные циферблаты на приборной панели, металлические переключатели и дверные ручки. В нем могут разместиться до четырех человек, а сзади в багажнике еще останется место для сумок.Основатель и директор Nobe Роман Муляр получил настолько много заявок на покупку этого милого и компактного электрокара, что решил запустить краудфандинговую акцию по сбору средств, чтобы ускорить серийное производство. Собрать предстоит 1 млн евро. Цена самого автомобиля пока неизвестна. Называются цифры от 20 до 30 тысяч долларов.
2018-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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