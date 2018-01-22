22 января 2018, 11:55
Эстонцы жалуются на дорогой бензин
С 1 января 2018 года в Эстонии вырос акциз на бензин, и это сразу нашло отражение в ценниках автозаправок. «Горячие» местные парни с печалью констатируют, что стоимость литра бензина превысила 1,3 евро.
Руководитель службы маркетинга и коммуникации Neste Ристо Сюллусте в интервью Delfi заметил: «Эти 6 центов, которые несет с собой поднятие акцизов, на сегодняшний момент неизбежны». Он добавил, что, в зависимости от АЗС, цены могут варьироваться.
«Видимая потребителем цена устанавливается, исходя из конкретной зоны, в которой находится автозаправочная станция. Цена связана и зависит от конкуренции», — сказал Ристо Сюллусте.
На данный момент на АЗС Neste в Таллинне литр бензина АИ-98 стоит 1,369 евро, литр АИ-95 — 1,319 евро. По аналогичной цене автомобильное топливо реализуют находящиеся поблизости АЗС Olerex и Circle K.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Сколько ремонтирую свой Ланос сам, но вот никогда не сталкивался с тем, как правильно проверять масло в АКПП? Хотел бы получить дельный совет по этому вопросу, буду рад вашим комментариям.
Я прекрасно понимаю, что мой Ланос 2009 года, давно уже требует списания и замены на более новую машину. Но так как пока средств на покупку у меня нет, то ездить приходится на данной развалюхе. Говорю так, потому что она меня уже замучила постоянными поломками. Сейчас слышу стук в двигателе при запуске ...
Добрый день. Периодически загорается ошибка двигателя. Бывает день горит, потом сама тухнет. Бывает больше. На СТО не смогли понять, в чем причина. Может тут мне кто-то подскажет?
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