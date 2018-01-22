22 января 2018, 11:55

Эстонцы жалуются на дорогой бензин

С 1 января 2018 года в Эстонии вырос акциз на бензин, и это сразу нашло отражение в ценниках автозаправок. «Горячие» местные парни с печалью констатируют, что стоимость литра бензина превысила 1,3 евро.
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Эстонцы жалуются на дорогой бензин

Руководитель службы маркетинга и коммуникации Neste Ристо Сюллусте в интервью Delfi заметил: «Эти 6 центов, которые несет с собой поднятие акцизов, на сегодняшний момент неизбежны». Он добавил, что, в зависимости от АЗС, цены могут варьироваться.

«Видимая потребителем цена устанавливается, исходя из конкретной зоны, в которой находится автозаправочная станция. Цена связана и зависит от конкуренции», — сказал Ристо Сюллусте.

На данный момент на АЗС Neste в Таллинне литр бензина АИ-98 стоит 1,369 евро, литр АИ-95 — 1,319 евро. По аналогичной цене автомобильное топливо реализуют находящиеся поблизости АЗС Olerex и Circle K.

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Эстонцы жалуются на дорогой бензин
Руководитель службы маркетинга и коммуникации Neste Ристо Сюллусте в интервью Delfi заметил: «Эти 6 центов, которые несет с собой поднятие акцизов, на сегодняшний момент неизбежны». Он добавил, что, в зависимости от АЗС, цены могут варьироваться. «Видимая потребителем цена устанавливается, исходя из конкретной зоны, в которой находится автозаправочная станция. Цена связана и зависит от конкуренции», — сказал Ристо Сюллусте.На данный момент на АЗС Neste в Таллинне литр бензина АИ-98 стоит 1,369 евро, литр АИ-95 — 1,319 евро. По аналогичной цене автомобильное топливо реализуют находящиеся поблизости АЗС Olerex и Circle K.
2018-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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