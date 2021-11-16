Эта Toyota прошла 1,6 млн км. Вот что с ней стало
Что скрывается под капотом у Toyota Tundra 2007 года?
Прежде чем смотреть, что произошло с машиной, которая проехала больше полутора миллионов километров, давайте вспомним, каким была эта модель, когда только появилась на рынке. Она впечатляла своими размерами, просторным салоном и грузоподъемностью.
Машина в базе была оборудована четырехлитровым двигателем V6 мощностью 136 л.с. и задним приводом. Но, при желании, можно было взять вариант с двигателем V8, 5,7 л и 381 л.с. с полным приводом.
Нельзя сказать, что эта модель совершила прорыв в сегменте пикапов, но она определенно позволила многим приобрести по приемлемой цене надежную машину для решения большинства рабочих задач.
Как владелец Toyota Tundra сумел пройти на ней более 1,5 млн км
Сложно сказать, думал ли кто-то в компании Toyota в 2007 году, что их Tundra сможет пройти такое огромное расстояние. Но ей это удалось, причем, поскольку цифры на одометре остановились на значении 999999 миль, неизвестно сколько в итоге она проехала сверх того.
Согласно имеющимся записям, Шеппард ездил на машине в течение 9 лет по работе из Хаума штат Луизина в Новую Дакоту, Вайоминг и Вирджинию, то есть каждый год он преодолевал расстояние примерно в 200 тыс. км. При такой ежегодной нагрузке еще больше впечатляет то, в каком состоянии была эта машина. Помимо нескольких небольших вмятин на кузове, пикап превосходно сохранился не только внутри, но и снаружи. Эта особенность заставила инженеров компании Toyota задуматься, в чем секрет этой модели, что нужно взять на вооружение для создания новых внедорожников в будущем?
Так история «Тойоты прошедшей миллион миль» из просто громкой темы в соцсетях превратилась в эксперимент крупнейшего автопроизводителя. Компания Toyota предложила Виктору Шепарду приехать и забрать новую машину с нулевым пробегом и ездить уже на ней при единственном условии – инженеры компании смогут досконально изучить, что произошло с его старой машиной после такого солидного пробега. Конечно же он согласился, а кто бы отказался от такого предложения от Toyota?
Краткие выводы инженеров компании Toyota
Как только спецы американского подразделения компании Toyota заполучили старенький пикап Шеппарда, они приступили к своим исследованиям и тщательным проверкам. Машину разобрали до винтика и на каждую деталь нанесли маркировку. Все от двигателя до деталей кузова было изучено вдоль и поперек.
Первое, на что обратили внимание инженеры компании, это безупречное состояние двигателя машины. Это звучит невероятно, но именно у машины Шеппарда был установлен двигатель V8 объемом 4,7 л, который был выпущен в числе самых первых и вскоре снят с производства. Удивительно, что этот двигатель после 9 лет службы продемонстрировал безупречную работу. В действительности, инженеры вообще не смогли найти ни единой серьезной проблемы с этим пикапом, а они очень хорошо искали.
Даже грузовая платформа пикапа по-прежнему отлично держала вес, хотя Шеппард все эти годы нагружал его с избытком. Этот пикап реально является феноменом в мире автомобилестроения, за все годы нещадной эксплуатации он не проржавел, его остов и рессоры в превосходном состоянии. Более того, отделка салона также прекрасно сохранилась на ней видны лишь минимальные следы износа.
Так в чем же секрет Tundra Виктора Шеппарда? Все до передела очевидно – регулярные замены масла и незначительные, но необходимые регулировки, вот и все, что потребовалось, чтобы машина прошла 1,6 млн км. При этом никаких частых визитов в автосервис не потребовалось.
Награду за свою заботу о Tundra 2007 года Шеппард получил в 2016, когда ключи он нового внедорожника Toyota вручил ему глава инженерного отдела грузовых машин Технического центра Toyota Майк Свирс. Оба остались очень довольны совершенной сделкой! Шеппард получил новую машину, а команда Свирса уникальную Tundra с колоссальным пробегом в свое полное распоряжение.
- 6 452 374 РToyota Tundra 2021 в Москве
- 2 480 000 РToyota Tundra 2011 в Москве
- 4 270 000 РToyota Tundra 2014 в Москве
- 3 250 000 РToyota Tundra 2013 в Москве
- 4 782 300 РToyota Tundra 2021 в Москве
- 7 442 129 РToyota Tundra 2021 в Москве
- 6 607 497 РToyota Tundra 2021 в Москве
- 4 864 000 РToyota Tundra 2018 в Москве
- 20 000 000 РToyota Tundra 2018 в Москве
- 2 280 000 РToyota Tundra 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий