Эти 10 вещей считают мифами, но это реальные факты!
Заправлять машину можно на любой заправке и не самой дорогой маркой
Кто-то убежден, что заправляться можно только на фирменных заправках определенных брендов, а на остальных – не то! Или есть убежденность, что если лить в бензобак что-то кроме 98-го, то все закончится катастрофой. Не волнуйтесь, не закончится. Современные машины в большинстве случаев легко справятся и с 92-м бензином. Так что если вы оказались на трассе с пустым баком, а рядом только древняя заправка с 92 бензином, можете смело заправляться.
Машины Формулы 1 могут проехать по потолку
Это абсурдное заявление в случае с машинами Формулы 1 вполне правдоподобно. Все дело в их чудовищной скорости и малом весе. Благодаря своим аэродинамическим обвесам они способны создавать боковую перегрузку в 3,5 G, это означает, что в теории, на скорости около 200 км в час они способны проехать, например, по потолку туннеля, поскольку прижимной силы будет достаточно, чтобы превысить их собственный вес!
Электромобили реже загораются
Электромобили активно завоевывают популярность, в том числе благодаря низкой стоимости их обслуживания. И все же остается много скептиков, которые уверены, что электромобили опаснее бензиновых, поскольку у них выше риск возгорания. На самом же деле машины с литий-ионными батареями загораются реже, чем машины с ДВС. Однако, загоревшуюся батарею намного сложнее потушить, так что, может быть, поэтому производители прикладывают столько сил, чтобы не дать им вспыхнуть.
Красные машины чаще привлекают полицию и угонщиков
Вы удивитесь, но это правда. По статистике, машины красного цвета угоняются чаще, чем других цветов. Также в США было проведено исследование, которое доказало связь цвета машины со штрафами от сотрудников полиции – красным доставалось чаще. Так что, если вы обладатель красного авто, будьте бдительны и аккуратны на дорогах!
Бетонный пол не убьет аккумулятор
Вековая страшилка гласит, что аккумулятор нельзя хранить на полу без использования изолятора в виде куска фанеры или доски, иначе он разрядится. Что ж, это неправда. Аккумуляторы в пластиковом корпусе никак не реагируют на то, стоят они на бетоне или на фанере. Им все равно. Так что не бойтесь хранить свой аккумулятор на полу гаража без всяких изоляторов.
Прогревать машину на холостом ходу бесполезно
Во всем мире водители свято верят, что нужно завести машину и постоять так хотя бы минут пять. Что ж, если у вас старая машина, выпущенная еще в 20 веке, это может быть актуальный совет. В современных же автомобилях подобный прогрев не имеет смысла, если на улице не ниже -10. Достаточно подождать не больше минуты и не спеша ехать на низких оборотах двигателя, так он действительно прогреется, причем под нагрузкой, как и советует производитель.
Маленькие машины самые опасные
Казалось бы, все современные машины проходят тестирование на безопасность, и неважно какого они размера. Но исследования доказывают, что в случае ДТП маленькие машины действительно менее безопасные. Американский Страховой институт безопасности дорожного движения в недавнем исследовании подтвердил, что водители маленьких машин чаще погибают в ДТП, в сравнении с водителями больших машин.
Отключение аккумулятора не остановит двигатель
Если при работающем двигателе отключить аккумулятор автомобиля, то двигатель не заглохнет, он продолжит свою работу. А вот завести машину без аккумулятора вам точно не удастся.
Сахар в бензобаке не повредит двигателю
Все с детства помнят фильмы, где кому-то подсыпали сахар в бензин и машина или мотоцикл глохли, едва отъехав от дома. Что ж, это давняя байка, хотя и не в полной мере. Сахар в бензине не растворяется, он остается в виде кристаллов, так что может забить топливные фильтры. В общем, хоть двигатель и не заглохнет от сахара, но экспериментировать так точно не стоит!
Если вовремя не поменять масло – останешься без машины
В зависимости от возраста машины, замена масла может быть необходима уже через 5 тыс. км, в среднем же это 10-15 тыс. км. Как только масло превратилось в черную грязную жижу, оно перестало работать. И да, отсутствие полноценной смазки в двигателе может привести к фатальным последствиям, вплоть до его выхода из строя. Так что, если не хотите менять двигатель на новый, контролируйте раз в месяц состояние моторного масла и не забывайте его своевременно менять.
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