Эти 15 машин «наэлектризовали» рынок Китая в 2021 году (о многих мы даже не слышали)
Фото: BYD
Самым продаваемым в своем секторе стал бюджетный электромобиль Hongguang Mini – в общей сложности удалось продать 395 451 машин – это втрое превысило показатели позапрошлого года. При этом неплохие результаты показали более дорогие автомобили от Tesla и BYD.
Вот список, в котором фигурируют 15 самых продаваемых в Китае машин 2021 года (включая внедорожники), работающих на чистой тяге:
1. Hongguan Mini (SAIC-GM-Wuling)
2. Qin (BYD)
3. Model Y (Tesla)
4. Model 3 (Tesla)
5. Han (BYD)
6. Song (BYD)
7. Li One (Li Auto)
8. eQ (Chery)
9. Benben EV (Changan)
10. Aion S (GAC Motor spin-off)
11. Ora Black Cat (Great Wall Motor)
12. P7 (Xpeng)
13. Tang (BYD)
14. Ora Good Cat (Great Wall Motor)
15. Nezha V (Hozon Auto)
В ТОП-10 вошли три модели концерна BYD, причем седан BYD Qin достиг показателя продаж в 187 227 ед., показав спину Tesla Model Y (169 853 ед.). Но в оправдание американской модели можно сказать, что ее продажи стартовали в Китае только в прошлом году, по сути, это новичок данного рынка. Третья позиция у другой Tesla – Model 3, которая разошлась среди китайских потребителей тиражом 150 890 ед. - это почти на 10% больше, чем в 2020 году.
Некоторые в автомобильной промышленности Китая ставят под сомнение точность данных Китайской ассоциации легковых автомобилей. Однако цифры «плюс-минус» могут отражать реальные тенденции на местном рынке. Конкуренция в наступившем году будет еще более острой: в продажу должны поступить две электрических седана Nio и модель Huawei M5 Aito.
Всего в прошлом году в Китае было продано почти 3 млн экологически чистых автомобилей, что составляет 14,8% от общего объема проданных машин (20,15 млн ед.), - опять же, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей. Это полностью соответствует озвученной Пекином цели, согласно которой к 2025 году энергетические модели должны составлять не менее 20% парка вновь проданных автомобилей.
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- 5 350 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 5 050 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 6 420 000 РTesla Model 3 2022 в Москве
- 7 510 000 РTesla Model 3 2022 в Москве
- 4 600 000 РTesla Model 3 2019 в Москве
- 5 020 000 РTesla Model 3 2019 в Москве
- 6 310 000 РTesla Model Y 2021 в Москве
- 6 070 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 5 840 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
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