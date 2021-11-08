Эти электромобили точно стоят своих денег в 2021 году: список лучших на сегодняшний день
Но главное, что за прошедшие 12 лет электрокары перестали восприниматься как нечто типа игрушки, которую брали состоятельные люди для редких поездок. Активно развивается инфраструктура, растет число «заправок» с розетками, увеличивается мощность и запас хода самих электромобилей. Технология уже доказала, что будущее именно за электрической тягой! Если вы разделяете эту идею и подумываете о покупке электромобиля, представляем список самых удачных на сегодня моделей.
Volkswagen ID.4
Компактный внедорожник, чья стоимость полностью отвечает уровню качества. За него придется отдать от 40 до 50 тыс. долларов, за эти деньги вы можете рассчитывать на просторный салон, впечатляющие современные технологии и запас хода в 400 км. В качестве городского автомобиля с редкими выездами за город, он станет отличным вариантом. В конце концов Volkswagen давно зарекомендовал себя, как производитель качественных автомобилей. На электромобили это тоже распространяется.
Polestar 2
Эта модель относится уже к классу люкс, стоит в районе 60 тыс. долларов и по карману не каждому. Но не будем забывать, что перед нами Volvo, а значит электромобиль снабжен передовым функционалом, который стоит каждого запрашиваемого цента.
Высочайшее качество сборки, непревзойденный уровень безопасности в лучших традициях Volvo, удобный и очень стильный интерьер салона, прекрасные впечатления от управления машиной, запас хода 375 км, и бонусом – встроенные приложения Google в компьютерной системе авто. В общем, машина достойная во всех смыслах.
Audi e-tron
Роскошный внедорожник с электродвигателем от Audi стоит рассматривать тем, чей бюджет предполагает покупку машины по цене в пределах 80 тыс. долларов.
Этой моделью компания Audi в очередной раз доказала, что умеет создавать одни из самых высокотехнологичных машин. В e-tron присутствуют все самые передовые разработки, которые дополняют комфортабельный салон и плавность линий кузова.
Tesla Model S Plaid
Это одна из самых мощных и производительных моделей, которые сегодня представлены на рынке. Если в машине вы цените не только стиль и комфорт, но еще и скорость в сочетании с мощностью двигателя – это ваш вариант.
Разгон до сотни менее, чем за 2 секунды, скорость до 320 км/ч, совокупная мощность двигателей 1020 л.с., и запас хода при этом 600 км! Правда и стоит она почти 130 тыс. долларов, но за все хорошее приходится хорошо платить.
Porsche Taycan
Еще одна роскошная машина, которая точно не уступает бензиновым коллегам по многим параметрам. Хоть она и не такая быстрая, как Tesla Model S Plaid, это все еще Porsche. Качество сборки и непревзойденные эмоции за рулем, это то, на что многим не жалко потратиться.
Kia Niro EV
Как и все машины южнокорейского бренда, этот электромобиль отличает надежность в сочетании с доступностью. Машина ориентирована на средний класс, цена ее у нижней границы ценового диапазона на электромобили и составляет 40 тыс. долларов.
Хотя в Kia называют модель внедорожником, она все же ближе к хэчбеку, максимум городскому кроссоверу. В ней приятно сидеть за рулем, она порадует вас неплохой управляемостью и простотой обслуживания. В этой машине есть все, что требуется для надежного и ежедневного в использовании городского автомобиля. Ну и 380 км хода на одном заряде для города тоже вполне достаточно.
Ford Mustang Mach-E
К этой машине от одного из старейших автопроизводителей в мире есть только одна претензия – название. Однако, далеко не все разделяют мнение, что называть кроссовер именем легендарного Mustang было неправильным, и просто наслаждаются тем прекрасным функционалом, который дарит нам этот электромобиль.
В этой машине продумано все: стоимость, уровень роскоши, производительность, управляемость, комфортность и пространство салона. Цена начинается от 50 тыс. долларов и, в зависимости от комплектации, может достигать 65 тыс. На данный момент эта машина одна из лучших на рынке электромобилей по соотношению цена и качество.
Tesla Model 3
И наконец завершает нас список Tesla Model 3. За 43 тыс. долларов вы получите быстрый, просторный, передовой электромобиль. Несмотря на простоту, интерьеры этой модели очень приятны и отличаются сдержанной роскошью. А внешность у машины просто шикарная!
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