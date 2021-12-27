Эти хэчбеки размажут американские «Мустанги» хоть на треке, хоть в гонке по прямой
Ford Focus RS
Для начала хэчбек от самого Ford, который, как и базовая модель «Мустанга», обладает двигателем EcoBoost объемом 2,3 л. Ему этого достаточно, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 5 секунд и иметь максимальную скорость 265 км/ч. Но, будучи легче маслкара, «Фокус» способен преодолеть трассу в Нюрбургринге за 8:06.3, а это чуть быстрее, чем у самого Mustang GT Performance Pack.
BMW M135i xDrive
Этот хэчбэк отличают не только полный привод, но еще и 2-литровый двигатель с турбонаддувом, который выдает до 302 л.с. Этот автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч. Вполне достаточно, чтобы сделать на треке американца.
Volkswagen Golf R
Топовая модель бренда с 2-литровым двигателем мощностью до 316 л.с., кроме этого, она наделена несколькими интересными особенностями. Например, векторизация крутящего момента, режимом вождения «Спешел» и «Дрифт», а также кучей современных наворотов. Разгон до сотни за 4,7 секунды, и это точно не все, на что он способен в гонке. К тому же, комплектация у него куда круче, чем у Mustang GT.
Honda Civic Type R
Японцы явно решили не отставать от европейских конкурентов и выпустили собственный крутой хэчбэк с впечатляющей производительностью. Он получил 2-литровый двигатель мощностью до 316 л.с., как и у Golf R, который позволил показать впечатляющее время на круге в Нюрбургринге, близкое к тому, что демонстрировали Corvette Z06 и даже GT-R.
Mercedes AMG A 45 S
Отделение AMG известно своими мощными моделями, так что в случае с этим хэчбеком они остались верны себе. Он получил 4-цилиндровый двигатель мощностью 415 л.с., который позволяет с легкостью брать разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды. А этого более чем достаточно, чтобы одолеть Mustang GT или Mach1.
Audi RS3
Этот хэчбек сравнится по скорости с самим Ferrari Enzo! Да что там «Феррари», он быстрее, чем Lamborghini Urus! Так что «Мустангам» тут вообще ничего не светит.
Renault Megane RS Trophy-R
Сниженный вес, мощный двигатель, отличные навыки вождения – что еще надо для безупречного прохождения круга в Нюрбургринге? Это самая быстрая модель «Рено» за всю их историю и трассу в Нюрбургринге она прошла всего за 7:40.1, уступив всего 1 секунду 997 Porsche 911 Turbo! Даже сомнения нет, что этот небольшой автомобиль, способный с легкостью обойти Camaro ZL-1, также легко уделает Mustang.
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