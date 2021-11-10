Эти китайские внедорожники способны конкурировать с лучшими брендами Европы и Японии
В 2022 году на российский рынок выйдет сразу четыре новых модели, каждая из которых впечатляет своим уровнем исполнения и ценой!
GAC GS8
Обновленная версия этого шикарного внедорожника уже вышла в Китае, а в 2022 году производитель обещает выпустить новую модель на международный рынок. Внешний вид этого внедорожника впечатляет: длинна кузова увеличилась до 4980 мм, а «клыкастая» решетка радиатора и широко расставленные фары подчеркивают брутальность машины. Новая модель будет поставляться с бензиновым и гибридным двигателем. Кстати, одним из вариантов трансмиссии станет Toyota Hybrid System, которая кроме самих Toyota ставится и на Lexus.
По ценам пока не известно, но в пересчете на рубли, сейчас цена на этот внедорожник в Китае начинается от 2,1 млн рублей. Полный привод будет дороже, но даже в топовой комплектации эта машина окажется намного дешевле европейских конкурентов, не уступая им внешне, да и технически.
Haval Н6 и H6S
Haval это суббренд китайского автопроизводителя Great Wall Motors. Его внедорожники уже достаточно известны в России, у бренда даже есть свой завод в Туле и строится еще один. Так что обновленную модель Haval H6 многие ждут с нетерпением и понятно почему. Во-первых, появится Haval H6S кросс-купе, во-вторых, обе модели будут обеспечены всеми передовыми бортовыми системами и будут серьезными конкурентами не только корейским, но и японским внедорожникам.
Премиальная отделка салона – текстиль или кожа на выбор, функция подогрева и вентиляции передних кресел, поддержка поясницы и активные подголовники. В топовых комплектациях еще и встроенный вибромассаж!
Haval Dargo
Как и модель Н6, Haval Dargo построен на платформе L.E.M.O.N., но внешне эти модели совершенно не похожи. Dargo является полноценным внедорожником, с полным приводом, по крайней мере в Россию машины с передним приводом поставлять не будут. Этот внедорожник по своим характеристикам вполне способен составить конкуренцию популярному в России Renault Duster, в том числе по стоимости, и российским внедорожникам УАЗ Патриот и Лада Нива.
Отделка салона производит хорошее впечатление, но на люксовый сегмент не претендует, конечно. Все функционально, эргономично и практично, как и вся машина в целом. Цена в России ожидается в районе 1,5-2 млн рублей, точно узнаем уже в первой половине 2022 года.
Tank 500
Еще один брутальный внедорожник от китайского автопрома. Говорят, что он способен потеснить такие крутые модели, как Toyota Land Cruiser 300 и новый Kia Mohave. Tank 500 отличает премиальная отделка салона, самая современная бортовая электроника и 11 режимов вождения, 18-дюймовые колеса, независимая подвеска и двигатель на 384 л.с.
Цена на этого конкурента для многих премиальных внедорожников может составить около 3,5 млн рублей.
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