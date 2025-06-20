Эти кроссоверы через параллельный импорт не берут даже за полцены
Однако далеко не все модели, представленные на рынке через по альтернативным каналам, могут похвастаться спросом. По информации эксперта, наибольшие трудности с реализацией испытывают автомобили малоизвестных брендов или те, которые ранее не имели дилерской сети в России. Среди них такие марки, как Lynk &Co, Infiniti и кроссоверы Hyundai Mufasa. Эти модели почти не пользуются спросом, несмотря на относительно выгодную цену и оснащение.
Кроме того, снижение интереса наблюдается и у некоторых моделей топовых брендов. Например, компактные кроссоверы BMW X1 и X2, а также Mercedes-Benz GLA в условиях текущего рынка остаются в тени более крупных собратьев. Аудитория параллельного импорта предпочитает более представительные и дорогие кроссоверы.
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25.03.2024, 08:53
В Россию привезли компактный кроссовер Hyundai с надежным двигателем. Сколько он стоит
Специально для китайского рынка корейский производитель выпустил в 2023 году кроссовер Hyundai Mufasa, сопоставимый по цене с Creta, но гораздо интереснее его в плане дизайна и оснащения. Сейчас новинку активно продают в России.Читать далее
-
19.01.2024, 06:46
Заменит ли Hyundai Mufasa россиянам «Крету»
В Россию прибыла большая партия компактных кроссоверов Hyundai Mufasa. Автомобиль создали в 2023 году специально китайского рынка. По цене он сопоставим с Hyundai Creta, но гораздо интереснее в плане дизайна.Читать далее
-
12.10.2023, 15:16
Китайский «паркетник» Hyundai подорожал сразу на 500 тысяч рублей
С прекращением официальных поставок автомобилей Hyundai, дилеры начали возить машины по схеме параллельного импорта, преимущественно из Китая. Цены на них напрямую зависят от курса рубля, таможенных пошлин и ставки утильсбора.Читать далее
-
26.06.2025, 16:53
Представлена самая экстремальная Lada Niva: 280 сил и 350 мм клиренса
На старте международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025 года дебютировала новая версия отечественного внедорожника – Lada Niva Sport Turbo, подготовленная командой Lada Sport «Авто Финанс». Это самый мощный и проходимый автомобиль в истории серии, созданный по регламенту класса «Рейд Спорт». Читать далее
-
26.06.2025, 15:20
Koenigsegg представил новый 1600-сильный гиперкар. Весь тираж уже раскупили
Koenigsegg Sadair’s Spear – это новая версия флагманского гиперкара Jesko, созданная специально с прицелом на трек. Новинку назвали в честь лошади и представили в рамках частного мероприятия для постоянных клиентов. Машина получила улучшенную аэродинамику, облегченный кузов и спортивные компоненты подвески и тормозов. Читать далее
-
26.06.2025, 14:31
Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris
С приходом на российский рынок бренда Solaris, под которым выпускают хорошо знакомые корейские модели, покупатели получили доступ к автомобилям, адаптированным под отечественные условия. Эти машины отличаются надежностью, практичностью и относительно невысокой ценой. Читать далее
-
26.06.2025, 10:52
Mercedes представил AMG GT XX: три мотора, звук как у V8 и рекордная аэродинамика
Mercedes представил первый автомобиль, созданный на новой высокопроизводительной платформе AMG.EA. Четырехдверный концепт AMG GT XX является предвестником двух будущих серийных спорткаров. Причем один из них предстанет в облике кроссовера, чтобы конкурировать с BMW XM.Читать далее
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