Эти кроссоверы через параллельный импорт не берут даже за полцены

25.03.2024, 08:53

В Россию привезли компактный кроссовер Hyundai с надежным двигателем. Сколько он стоит

Специально для китайского рынка корейский производитель выпустил в 2023 году кроссовер Hyundai Mufasa, сопоставимый по цене с Creta, но гораздо интереснее его в плане дизайна и оснащения. Сейчас новинку активно продают в России.Читать далее