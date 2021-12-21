Эти машины были самыми дорогими в мире в 50-е годы
Ferrari 195 Inter
Купе выпущенное в количестве всего 28 штук продавалось по 5 тыс. долларов. На наши деньги это 60 тыс. долларов, что не так и много для Феррари. Машина получила атмосферный V12 и 5-ступенчатую МКПП. До наших дней дожила лишь одна машина синего цвета, которая была продана с аукциона в 2017 году за 1 млн долларов. Покупатель пожелал остаться неизвестным, и где сейчас находится эта машина никто не знает.
Mercedes-Benz 300SL
Еще одно купе, к тому же со знаменитым «крылом чайки». Всего создано более 3 тыс. экземпляров, из них 1,4 тыс. были купе. Компания установила на них цену в 7 тыс. долларов, это 73,2 тыс. долларов на сегодняшние деньги. Машина оснащалась 6-цилиндровым двигателем мощностью 240 л.с. и 4-ступенчатой МКПП.
Lincoln Continental Mark II
Машина вышла в 1956 году, и она была невероятно длинной, почти 5540 мм! Оснащалась она двигателем V8 мощностью 300 л.с. и стоила немалые 10 тыс. долларов. У нее была кожаная обивка сидений, АКПП и стеклоподъемники с электроприводом. По сегодняшним ценам она стоила бы 104 тыс. долларов. Ее особенность еще и в том, что она послужила прототипом первого Бэтмобиля, который был показан на экране ТВ в сериале 60-х годов.
Studebaker Champion
Машина стоимостью 11 тыс. долларов выпускалась в различных вариантах, был среди них и кузов универсал. Оснащалась на выбор 6-цилиндровым двигателем на 120 л.с. или V8 объемом 3,8 л, правда он скорее снижал ее скорость, т.к. существенно добавлял веса. В общем и целом, это было неплохое спортивное купе, многие ошибочно принимали его за Mercedes. Хотя по цене они и правда были почти на равных.
Aston Martin DB4 GT Zagato
Этот автомобиль появился в самом конце 50-х и был очень редким – всего 25 экземпляров. Стоимость в то время составляла 12,68 тыс. долларов – огромные деньги – сейчас это было бы 114 тыс. долларов. Вполне себе обычное дело для Aston Martin.
Porsche 550 Spyder
Всего было выпущено 90 автомобилей, которые в 1956 году стоили 14 тыс. долларов. Их мощность была невелика, всего 100 л.с., зато они были легкими, как перышко. Внутри машина не отличалась комфортом, впрочем, для победы в 24-часовой гонке Le Mans это было и не нужно. В пересчете на сегодняшние деньги ее цена составила бы 147 тыс. долларов, но в 2018 году 550 Spyder был продан с аукциона за 4.9 млн долларов.
Maserati 5000 GT
Выпущенная в 1959 году модель стоила 17 тыс. долларов, это было двухдверное купе с двигателем V8 мощностью 330 л.с. и 4-ступенчатой МКПП. Всего было построено только 34 штуки. В пересчете на сегодняшние деньги машина стоила 163 тыс. долларов.
Bentley R-Type Continental
Шикарный 4-дверный седан, также известный под именем Bentley Mark VII, стоил на момент выпуска 18 тыс. долларов. У машины был 6-цилиндровый двигатель с не самой впечатляющей мощностью 130 л.с., что не помешало ей стать одной из самых быстрых моделей своего времени. В пересчете на сегодняшние деньги автомобиль стоил бы 189 тыс. долларов.
Ferrari 400 Superamerica
Самый дорогой в мире серийный автомобиль конца 50-х годов вышел в количестве 47 штук. У модели был двигатель V12 объемом 4 л мощностью 340 л.с. Родстеры и купе с жесткой крышей стоили примерно одинаково, машины комплектовались 4-ступенчатой МКПП и дисковыми тормозами. Максимальная скорость этого Феррари составляла 265 км/ч.
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