Эти машины можно покупать: 5 самых стойких к коррозии автомобилей
Hyundai Accent/Solaris
Видимо в Южной Кореи знают какой-то секрет, но Accent/Solaris (в некоторых странах продаётся под именем Verna) не был замечен в склонности к коррозии за все годы существования. Компания J.D. Power отмечает не только прочность кузова этой модели, но и в 2008 году признала ее самой надежной моделью года. Так что за долговечность этой машины можно не переживать.
Kia K3
В России эта модель известна под именем Cerato, а в США как Forte, выпускается она с 2008 года. В компании создавали эту модель для привлечения молодых покупателей, поэтому большое внимание уделили внешности. Производительностью она вас вряд ли впечатлит, зато кузов изготовлен из качественных и стойких к коррозии материалов, так что прослужит она вам не один год.
Lexus LS
Все говорит за то, что в поисках не ржавеющей машины стоит рассматривать автомобиль азиатского производства. В случае с данной моделью вы получите не только стойкий к коррозии, но и роскошный седан. Первые поколения модели комплектовались мощными V8, а начиная с 5 поколения Lexus перешел на двигатели V6. С этой машиной вы забудете о существовании ржавчины и будете наслаждаться первоклассным уровнем комфорта премиального седана.
Volvo S60
Шведская компания умеет делать не только безопасные машины, но нержавеющие. Производство седана стартовало в 2000 году, он стал заменой для модели S70. В 2018 году было представлено 3 поколение автомобиля, которое сейчас у нас и продается. Машины первого и второго поколения считаются одними из самых надежных, при своевременном техническом обслуживании они исправно служат по десять и более лет без признаков ржавчины.
Volkswagen Golf
Первое поколение этой модели появилось на рынке еще в 1974 году, сейчас уже выпускается восьмое. Машину сразу же полюбили, так как ее отличали экономичность и отличная управляемость. В 2009 году «Гольф» заслужено был признан Лучшим в мире автомобилем, кроме того он дважды удостаивался звания Лучший европейский автомобиль. Эта машина не раз доказала, что является отличным выбором, и никто не сможет упрекнуть ее в склонности к коррозии.
По материалам сайта hotcars.com
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- 1 075 000 РVolvo S60 2013 в Москве
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