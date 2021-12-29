Эти машины «взорвут мозг»: 6 новых крутых тачек от Илона Маска
Cybertruck
Его презентация в 2019 году породила кучу мемов, но и спрос оказался впечатляющим. По заявлению самого Маска, он получил 500 тыс. предварительных заявок на «Кибертрак». Никого не остановили даже специфичный дизайн и разбившиеся на демонстрации «пуленепробиваемые окна». Как заявляет Tesla, машина будет оснащаться 4 двигателями и иметь запас хода до 640 км на одном заряде.
Изначально на сайте компании была указана минимальная стоимость модели 39 900 долларов, но недавно она была удалена, как и технические характеристики. Маск объявил, что, вероятно, в конце 2022 года Tesla все же начнет строить «Кибертраки» и массовое производство планируется на 2023 год.
Не так давно он пообещал дать обновленную информацию по модели в начале 2022 года, так что ждем.
Roadster
Представляя свой «Родстер» в 2017 году Маск заявил, что он станет самым быстрым серийным автомобилем в мире! Запуск производства планировался на 2020 год… На днях кончается 2021, а запуска «Родстера» мы так и не увидели.
Известно, что 4-местный суперкар будет разгоняться до 160 км/ч за 4,2 секунды, а максимальная скорость превысит 400 км/ч. К тому же обещан фантастический запас хода почти в 1000 км. Но если учесть, что Маск намеревался снабдить его еще и ракетными двигателями со сжатым воздухом, то тысяча километров перестает выглядеть удивительной.
Стоимость этого суперкара будет от 200 тыс. долларов. Как недавно заявил Маск, виной задержки производства стал чудовищный сбой в цепочках поставок. И он надеется, что в 2023 году машина поступит в продажу, если 2022 не станет новой мега-драмой. Что ж, мы все на это рассчитываем.
Semi
Этот грузовик тоже был анонсирован в 2017 году и до сих пор остается в стадии проекта, хотя Tesla изначально говорила о запуске производства в 2019 году. Осенью 2021 года Маск заявил, что для этой машины требуется много аккумуляторов и компьютерных чипов, с которыми сейчас перебои, и выразил надежду, что производство начнется все же в 2023 году.
Многие крупные ретейлеры и перевозчики проявили интерес к этому грузовику и разместили заказы на новинку, ожидаемая стоимость которой составит 180 тыс. долларов при запасе хода в 800 км. Один из потенциальных заказчиков – PepsiCo – не так давно заявил, что компания ожидает получить первую партию грузовиков Tesla уже в этом году. На что Маск поспешил написать в своем Twitter: «Прощу не придавать этому слишком большого значения».
Машина за 25 тыс. долларов
О выпуске электромобиля стоимостью 25 тыс. долларов Маск объявил в сентябре 2020 года. Он заявил, что полностью автономная Tesla выйдет на рынок примерно через три года. При этом он не стал скрывать, что пунктуальность не его конек, так что недоверие к озвученным срокам воспримет с пониманием.
Как знать, может в этот раз Маск не сильно ошибся в сроках. Разработкой бюджетной новинки займутся китайские специалисты в новом научно-исследовательском и опытно-конструкторском центре компании, который уже должны достраивать.
Cyberquad
Презентованный одновременно с Tesla Cybertruck квадроцикл Cyberquad пока единственное, что хоть как-то вышло. Детский квадроцикл стоимость 1 900 долларов поступил на рынок почти перед рождественскими праздниками и был моментально раскуплен.
О полноразмерной версии Cybertruck компания никаких подробностей не сообщала – ни технических, ни в плане даты выпуска. Ранее Маск, правда, говорил о намерении выпускать 2-местный электро-квадроцикл одновременно с «Кибертраком».
Фургон
Идея построить фургон Tesla озвучивалась Маском не раз. В одном из недавних интервью он заявил, что такой фургон мог бы получить много солнечных панелей. А ранее он уверял, что хотел бы выпустить фургон, но отложил идею из-за дефицита батарей.
Летом транспортный офис округа Сан-Бернардино в штате Калифорния проговорился, что работает с Tesla над проектом 12-местного пассажирского фургона для будущих перевозок по туннелям, которые собирается бурить компания, принадлежащая Маску. Но в самой Tesla эту информацию так и не подтвердили.
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