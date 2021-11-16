Эти правила давно устарели: частые ошибки в обслуживании машины
Часто люди доверяют советам дилеров, мнению «диванных экспертов» или просто знакомым, которых считают более опытными автомобилистами. К сожалению, это не спасает от распространенных ошибок, которые допускают многие владельцы. Итак, вот список правил обслуживания машины, которые не обязательно соблюдать!
Замена масла после 5 тысяч километров
Такая частая замена моторного масла может быть актуальна только если вы водите раритетный автомобиль, которому не подходит ни синтетическое, ни полусинтетическое моторное масло.
Все современные автомобили нуждаются в замене масла не чаще, чем каждые 10-15 тыс. км, и многое будет зависеть от климатических условий. Более того, часто машина способна без проблем проехать на одной замене масла даже 20 тыс. км. Главное помните – в данном вопросе следует обращать внимание на то, что предписывает в руководстве по эксплуатации производитель машины, а не дилер в автосалоне.
Самостоятельное обслуживание машины автоматически ведет к потере гарантии
По закону вы не обязаны проходить все стандартные процедуры по обслуживанию автомобиля в дилерском центре. Достаточно просто сохранять все накладные, в которых будет прописана дата и вид работ, которые производились с вашим автомобилем. Производитель не имеет права отозвать гарантию на автомобиль, если обслуживание производилось не у официального дилера, а просто в сертифицированном автоцентре.
Дилерским центрам просто выгодно получать все проданные машины на сервисное обслуживание, но принуждать вас к этому, угрожая потерей гарантии, они не имеют права.
Горючее с высоким октановым числом улучшает производительность
Будь это правдой, все давно бы перешли на премиальные марки бензина. В реальности же, большинство двигателей и правда предпочитают премиальные марки бензина, но вполне исправно работают и на топливе попроще.
Несмотря на то, что многие рекламные кампании основаны именно на этом мифе, октановое число мало влияет на производительность двигателя. Читайте инструкцию, и если производитель не указал, что единственно допустимый вид топлива для вашей машины это 98 бензин, то смело наливайте в бензобак любую марку из разрешенных производителем.
Прогрев двигателя
Если речь о старом автомобиле с карбюраторным двигателем и не лучшей системой охлаждения, которая содержит воду, то совет неплох, а в морозное утро незаменим.
Но любой современный автомобиль оснащен системой электронного впрыска топлива и эффективной системой охлаждения. Они обеспечивают прогрев двигателя во время движения, так что вам вовсе не обязательно прогревать машину перед тем, как поехать.
Менять шины каждые 5 лет
Ни один производитель шин не станет протестовать против этого правила, однако оно и не обязательно к исполнению. Подобные мысли выгодно поддерживать дистрибьюторам шин, для которых отказ от частой смены покрышек может стать разорительным. Но в действительности срок хранения шин в соответствии со всеми правилами достигает 10 лет, а срок службы может быть 6 лет и больше. Преждевременная смена шин без явных признаков истирания протектора и старения резины лишь пустая трата ваших денег.
Замена шин после прокола
Современные радиальные шины невероятно стойкие, они редко спускают, а если это произойдет, то следует сперва понять причину. Небольшие проколы легко поддаются ремонту и не требуют замены шины на новую. В такой ситуации замена разумна только в том случае, если шины совсем износились.
Регулярная замена охлаждающей жидкости
Замена охлаждающей жидкости на регулярной основе или во время каждого сервисного осмотра не является необходимым действием для вашего автомобиля.
Большинство современных охладителей служат не менее 5 лет, причем независимо от пробега. Слишком частая замена охлаждающей жидкости не только не нужна, но и может иногда стать причиной поломки, если в ходе очередной замены в систему попадет воздух.
Подготовка к зиме и консервация автомобиля
Еще одно наследие прошлого, которое сегодня выглядит смешно. Смена резины на зимнюю позволяет ездить за рулем круглогодично, не обязательно убирать машину в гараж до весны.
Если же вы по каким-то причинам решите отправить автомобиль на всю зиму стоять в гараже или на парковке, то отсоедините отрицательные клеммы и выньте аккумулятор из машины. Его лучше хранить в темном и сухом месте, где температура не ниже -10 и не выше +10 градусов.
Периодичность проверок
Не обязательно каждый день замерять давление в шинах и проверять уровень масла. Однако, у всех проверок есть свои четкие интервалы, которые следует соблюдать каждому ответственному автовладельцу.
Давление в шинах и уровень всех жидкостей в машине достаточно контролировать раз в неделю, шины и ремни лучше осматривать раз в месяц, независимо от того, когда вы их меняли.
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