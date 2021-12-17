Эти «уазики» признаны самыми выгодными по стоимости владения
Фото: УАЗ
«Патриот» стал лучшим среди коллег-среднеразмерных внедорожников (SUV D). Подсчеты экспертов показали, что 1 километр пути обходится владельцу «Патриота» в 10,5 руб. - это на 1 рубль лучше результата ближайшего конкурента.
Вторая уазовская победа в сегменте пикапов. В то время как стоимость километра на УАЗ «Пикап» составила 10,7 руб., занявшие 2 и 3 места конкуренты продемонстрировали результат 14,9 руб./км и 16,8 руб./км соответственно.
Интересно, что по стоимости эксплуатации «Патриот» оказался сравним с более компактными моделями. Разница в стоимости 1 км пробега в сравнении с призерами номинации «Внедорожники/кроссоверы SUV B и SUV C» укладывается всего в 1 рубль. И это притом, что крупный УАЗ на целых полметра длиннее, просторнее по салону, а по объему багажника опережает соперников вдвое.
Максим Куприн, директор по маркетингу и продукту УАЗ, так прокомментировал двойную победу: «Награда подтверждает стремление завода предлагать покупателям доступные и необременительные в эксплуатации автомобили. Особенно приятно, что «Патриот», являясь настоящим рамным внедорожником с полноценной полноприводной трансмиссией и понижающей передачей, в плане эксплуатации оказался дешевле, чем некоторые кроссоверы».
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