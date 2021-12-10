Эти водители больше всех рискуют попасть в смертельное ДТП: мир обеспокоен
Срочные меры необходимо разрабатывать и вводить уже сейчас, поскольку число водителей в возрасте 70+ с каждым годом будет возрастать. Россия, как и многие страны Европы, довольно «пожилая» страна и в ближайшие годы это не изменится. А водительские навыки с возрастом становятся хуже, к сожалению.
Проблема затрагивает не только зрение, с возрастом оно естественно ухудшается, снижаются рефлексы водителей, увеличивается скорость реакции. Плюс возрастные изменения могут вести к некоторым ограничениям подвижности шеи. Все вместе ведет к тому, что водители в возрасте от 70 до 79 лет чаще прочих становятся жертвами тяжелых ДТП, а в таком возрасте тяжелые травмы почти неизбежно ведут к смерти или тяжелой инвалидности. По прогнозам правительственного фонда Британии по дорожным происшествиям, в ближайшие 20 лет число ДТП с участием пожилых водителей возрастет на 40%.
В ряде стран уже давно принимают меры снижения рисков на дороге для пожилых. В Южной Корее, к примеру, где за 10 лет (с 2008 по 2018 год) число пожилых водителей выросло на 300% и сейчас составляет 3 млн человек, скоро начнут использовать технологию виртуальной реальности с ИИ для проверки водительских навыков. Виртуальный симулятор позволит оценить навыки вождения, скорость реакции и поведение пожилых водителей в критических и стандартных ситуациях.
В Великобритании также планируется пересмотреть организацию движения на ряде опасных перекрестков, чтобы сделать их менее экстремальными для пожилых. Плюс власти всерьез обдумывают альтернативные судебному преследованию методы воздействия на пожилых водителей, часто нарушающих ПДД.
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