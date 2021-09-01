Этилированный бензин запретили по всему миру
Этилированный бензин изобрел в 1921 году технолог General Motors Томас Мидгли. Но уже в 1924 году появились первые данные о чрезвычайной токсичности нового вида топлива. На нефтеперерабатывающем заводе Standard Oil три десятка рабочих отравились парами этилированного бензина, пятеро из них погибли. Тогда ученые по всему миру начали настаивать на запрете опасного для здоровья топлива. Однако вплоть до 1970-х годов почти весь продаваемый в мире бензин содержал свинец. В США этилированный бензин оказался под запретом лишь в 1996 году. С 2002 года в борьбу включилась ООН, пытаясь убедить страны по всему миру отказаться от его использования.
Последней страной, где оставались запасы этилированного бензина для автомобилей, стал Алжир. Однако несмотря на глобальный запрет на использование этилированного бензина на дорогах общего пользования, его по-прежнему кое-где выпускают для гоночных автомобилей, самолетов и сельскохозяйственной техники.
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