Этим крохам грязь не страшна: ТОП-7 очень маленьких внедорожников
Фото: Opel
Fiat Panda 4x4 Sisley
В Италии этот автомобиль, выпускавшийся в конце 80-х, сродни легенде. При этом его квадратные и четко обозначенные линии импонируют далеко не всем жителям Апеннин. Хорошо, хоть есть огромная армия энтузиастов, которые действительно ценят особенности этого компактного (3408x1494x1420 мм) 800-килограммового внедорожника, под капотом которого бьется «сердце» рабочим объемом 1 литр.
Плевать, что развиваемая этим 4-цилиндровым моторчиком мощность едва достигает 44 л.с. при 5000 об/мин, ведь крошечные и узкие колеса (155/65 R13) проберутся сквозь разные дебри. У автомобиля нет страха перед грязью, песком, неглубокими реками – даже несмотря на скромный для «полноприводников» дорожный просвет в 130 мм.
Фото: Fiat
Фото: flickr.com
Фото: catawiki.com
Фото: Fiat
Фото: httpclassiccars.brightwells.com
Фото: Fiat
По асфальту за рулем Fiat Panda 4x4 Sisley быстро не разгонишься: «максималка» составляет 125 км/ч, а первую «сотню» внедорожник разменивает через 16 секунд. Зато на крыше автомобильчика красуется специальная стойка, предназначенная для транспортировки багажа – удобная опция для искателей приключений.
Suzuki SJ 413
Уникальный, надежный, проходимый, технологичный – и это все о нем. Спартанские и агрессивные фары Suzuki SJ 413, расположившиеся в рамках широкой полоски решетки радиатора, смотрят вперед без страха. Габаритные размеры: 3450x1470x1700 мм. Величина колесной базы – 2040 мм.
Этот автомобиль появился в производственной гамме компании в 1989-м и, как полагают некоторые эксперты, способствовал идее «внедорожника для всех». Он имел хорошие технические характеристики и приемлемую цену. При скромных габаритах (рассчитан на перевозку 4 взрослых человек, включая водителя) и небольшом 1,3-литровом объеме алюминиевого двигателя на 64 силы (при 5500 об/мин), японский трудяга легко взбирается на любые подъемы, трудно назвать места, где он мог бы застрять.
Фото: globalsuzuki.com
Фото: globalsuzuki.com
Фото: globalsuzuki.com
Фото: upload.wikimedia.org
Фото: globalsuzuki.com
Фото: globalsuzuki.com
Рамная конструкция 870-килограммового Suzuki SJ 413 предоставляет безграничные возможности для модернизации. Подвеска полностью рессорная, поэтому ломаться там нечему. Из-за этого внедорожник откровенно жестковат, но никто и не требует от него «мерседесовской» мягкости. Говорят, что конструкция автомобиля рассчитана на его десантирование с парашютом. В умелых руках карбюратор настраивается на расход топлива в 6-7 л/100 км по трассе без ущерба для мощности.
Opel Frontera Sport
Автомобиль повышенной проходимости, выпускавшийся немецким автогигантом в период с 1991 по 2003 г.г. Покупателям были доступны две версии - короткобазная (база – 2330 мм) подтянутая 3-дверная Sport со съёмным жёстким верхом и 2-литровым бензиновым двигателем (115 л.с.), а также 5-дверная Wagon (база – 2760 мм) с 2,4-литровым бензиновым агрегатом (125 л.с.) и 2,3-литровым турбодизелем (100 л.с.).
Помимо европейской версии, автомобиль также выпускался в США на заводе Subaru-Isuzu Automotive (позже Subaru of Indiana Automotive). За океаном продавался под названиями Isuzu Amigo (3-дверный) и Rodeo (5-дверный). В 2003 году, в последний год производственного процесса, Amigo был переименован в Rodeo Sport.
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
При движении с отключенным передним мостом и муфтами свободного хода автомобиль неплохо едет, но высокий центр тяжести и задний (в таком случае) привод немного ухудшают устойчивость. Длинноходная и энергоемкая подвеска позволяет проскакивать дорожные выбоины без вреда для своего здоровья. Вне дорог проходимость достаточная для преодоления неглубокого снежного покрова и крутых горок, но в осенне-весенние хляби и глубокий снег «по самые мосты» лучше не забираться: клиренс хоть и приличный (230 мм), все же мешает выступающая под днищем «раздатка».
Lada Niva
Журналисты издания Hotcars, которые занимались созданием этого рейтинга, именуют российский внедорожник именно так, по старинке. Но мы-то с вами знаем, что сейчас его правильное имя – Lada Niva Legend. Иностранные коллеги отмечают, что «Нива» не самый комфортабельный автомобиль, но признают, что она способна проехать практически где угодно. А все благодаря системе полного привода с центральным дифференциалом, распределяющим крутящий момент между двумя осями.
Запущенный в серийное производство чуть ли не раньше большинства конкурентов (в 1977 году), внедорожник Lada Niva (в те годы просто "Нива") быстро заставил весь мир влюбиться в себя: в свои лучшие годы автомобиль экспортировался более чем в 100 стран мира. За эти годы он разошелся тиражом более чем в 2 млн ед.
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
От себя добавим, что продаваемый ныне вариант Lada Niva Legend оснащается 1,7-литровым 8-клапанным мотором мощностью 83 л.с. и механической КП. Габаритные размеры: 3640x1680x1640 мм (3-дверная версия). Колесная база – 2200 мм. Снаряженная масса – 1285 кг. Шины – 185/75 R16. Максимальная скорость – 142 км/ч, разгон до 100 км/ч – 17 секунд.
Dacia Duster Roadster 4x4
Редкий пример малогабаритного внедорожника. 3,8-метровый автомобиль был построен в Румынии в 1987 году, после чего начались экспортные поставки в страны Европы и в Великобританию. Те, кто на нем ездил, отмечают, что процесс управления доставлял массу неудобств - переключение передач грубое, руль без усилителя откровенно тяжелый, особенно при парковке.
Отмечается не самый презентабельный внешний вид Dacia Duster Roadster 4x4. Хотя, если приглядеться, облик ничуть не хуже других «коробок», которые были популярны в конце 80-х. В движение автомобиль приводил скромный 1,4-литровый моторчик C1J от компании Renault мощностью всего 65 л.с. (105 Нм). Коробка передач – 4-ступенчатая механическая, привод - полный.
Фото: parkers-images.bauersecure.com
Фото: daciagroup.com
Фото: en.wheelsage.org
Фото: daciagroup.com
Фото: en.wheelsage.org
Фото: parkers-images.bauersecure.com
Карбюратор – однокамерный. Расход топлива – порядка 8,5 литра по трассе. Автомобиль для своих размеров получился тяжелым (снаряженная масса - 1280 кг, полная масса – 1630 кг), а потому разогнать его быстро не получалось - до 100 км/ч ему нужно не менее 23 секунд. При этом потолок скорости – всего 129 км/ч.
Suzuki Jimny
Унаследовав славу предыдущих компактных внедорожников Suzuki, 3,6-метровый Jimny по сей день считается одной из лучших моделей в своей категории. Квадратный и отлично сложенный кузов актуального поколения Jimny имеет решетку с классическими пятью прорезями, прямые боковины, акцентированные колесные арки, плоские капот и крышу. Колеса расположены по углам кузова, как на подготовленных внедорожниках – всем своим обликом автомобиль сообщает, на что способен.
В арсенале Jimny рама лестничного типа, трансмиссия All Grip Pro с понижающим рядом передач, пружинная подвеска с неразрезными мостами, роскошная геометрическая проходимость. С таким наборчиком хоть в грязь, хоть в воду. Правда, глубоко заплыть не получится – шноркель, увы, не предусмотрен. Равно как и лебедка. 210 мм под брюхом – зачастую больше, чему нужно. Углы съезда (49 градусов) и въезда (37 градусов) позволяют «перешагивать» бревна и стаскивать себя, любимого, с не самих пологих горок.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
До сих пор многие не понимают, почему роскошный «гряземеситель» получил откровенно скромный мотор (K15B) объемом 1,5 литра мощностью всего 102 л.с. Он построен на основе 1,6-литровго агрегата, известного по тому же SX4. Движок, конечно же, пытается выпустить пар из своих котлов на ровной прямой; порой стрелка тахометра даже охотно врывается в красную зону, начинающуюся с 6000 об/мин, но происходит это с откровенным надрывом и паузой во времени. До «150-ти» дожать – верх скоростного блаженства.
Mitsubishi Pajero Pinin
Конструктивно 3-дверный Pajero Pinin во многом связан с легендарной моделью Pajero, однако, в этой машине несущим элементом является не рама, а кузов. Поэтому полноценным внедорожником Pinin назвать не получается, и в нашем списке он фигурирует последним – в силу своих компактных размеров и как некая дань именитому «донору».
Выпуск 3-дверного Pinin был налажен в середине 1998 года. В некоторых странах автомобиль известен как Pajero iO, Montero iO, Shogun Pinin, Pinin. С 2002 года производится по лицензии в Бразилии как Pajero TR4. Кроме того, лицензионное производство (преимущественно для внутренних нужд полиции и армии) ведётся в Китае под названием Changfeng Feiteng CFA6400.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Колёсная база 3-дверного Pajero Pinin составляет 2280 мм. Передняя подвеска выполнена на стойках McPherson, задняя — 5-рычажная. Полный привод выполнен по технологии SS4-i, и он во многом повторяет решения, использованные в полноразмерном Pajero. В обычных дорожных условиях Pinin является заднеприводным, при необходимости часть тяги через вискомуфту передаётся на передние колёса. Присутствуют понижающая передача и блокировка центрального дифференциала. На японском рынке в качестве опции предлагался самоблокирующийся дифференциал задней оси. Имеется также версия с постоянным полным приводом без понижающей передачи.
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