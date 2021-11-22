Это должен знать каждый автовладелец: азбука водителя-новичка
Это, признаемся, лишь одна из тех многих технических процедур, о которых каждый водитель должен знать, чтобы его автомобиль верой и правдой служил как можно дольше. Давайте вместе вспомним о них, авось кто-то, как и автор этого обзора, чего-то запамятовал сделать.
Чтобы не текло и ничего не «скисло»
Раз уж начали с «тормозухи», самое время вспомнить и о других технологических жидкостях, которые заливаются в автомобиль: моторное масло, масло в коробку передач, охлаждающая жидкость, жидкость гидроусилителя руля. Выбрать правильную марку и тип сегодня нетрудно – в Интернете полно на этот счета информации, в крайнем случае позвоните в родной дилерский центр (если уж они сами забывают вас пригласить на ТО) и задайте все интересующие вас вопросы.
Да будет энергия и свет!
Там же, в моторном отсеке, смонтирована аккумуляторная батарея. Если есть время и возможность, то опять же раз в месяц можно проверять мультиметром заряд АКБ, а поздней осенью, перед наступлением холодов, как сегодня, желательно подзарядить батарею в домашних условиях. Хотя бы раз в несколько месяцев нужно мониторить состояние клемм аккумуляторной батареи. Моторный отсек – не самое чистое место, поэтому, наверняка, возникнет необходимость в зачистке их наждачной бумагой. Таким незамысловатым образом можно обеспечить надлежащий контакт и качественный запуск двигателя даже в лютый мороз.
«Дворники» не мелочь
Важный нюанс – исправные щетки стеклоочистителя. По истечении времени резинки «дворников» становятся жестче по причине перепадов температур и перестают эффективно очищать лобовое стекло. Эксперты рекомендуют освежать щетки раз в полгода, но все мы понимаем, что это в идеале, да и не каждый это потянет.
Поэтому здесь по ситуации: чувствуете, что через стекло начинаете как-то особо присматриваться к происходящему на дороге, значит, пора обратить внимание на «дворники». Бюджетные модели, поверьте, стоят не так дорого, как вы предполагаете.
Смотрим на шины, проверяем давление
Да и вообще, каждому из нас неплохо бы пару раз в месяц осуществлять осмотр шин - на предмет наличия разного рода механических повреждений. Мне, например, это помогло совсем недавно - заприметил саморез, «въевшийся» в тело протектора. Когда его вывернул – колесо сразу «испустило дух». Благо, что сделал это на пункте шиномонтажа.
Сюда же, кстати, относится и забота о запасном колесе (или докатке – у кого как). Обращать внимание на исправность клапана и отсутствие механических повреждений, а также проверять давление в оном желательно также, время от времени, и мне, извините вновь за личный опыт, это однажды помогло: пришлось воспользоваться «запаской» на загородной грунтовке, и хорошо, что колесо оказалось «дееспособным». Да, не забудьте про домкрат – штука весьма полезная в дороге и при этом не шибко дорогая (ромбический винтовой вариант реально взять за 750 рублей).
Всего понемногу
Поскольку домкрат – это на случай непредвиденных ситуаций, то здесь резонно вспомнить о таком верном спутнике серьезного автомобилиста, как «придорожный комплект». Его содержимое знакомо имеет практическое обоснование: знак аварийной остановки (150-350 рублей), буксировочный трос (150-1500 рублей), провода прикуривателя (400-1000 рублей), огнетушитель (500-600 рублей), автомобильная аптечка (400-800 рублей), рабочие перчатки, зонтик, скотч, фонарик, кусок ткани, теплое одеяло, инструмент (ключи, отвертки, плоскогубцы и пр.).
Ну и, конечно, никто не отменял важность периодического техобслуживания. Особенно актуально это для тех машин, которые «выросли» из гарантийных обязательств. Соблюдать их желательно даже если автомобиль находится в приличном состоянии. А если уж отыщите «своего» автослесаря, считайте повезло – это как семейный врач.
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