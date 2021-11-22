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22 ноября 2021, 16:07

Это должен знать каждый автовладелец: азбука водителя-новичка

Суета сует приглушила память, а ведь время плановой замены тормозной жидкости датировано было еще прошлым годом. Ну что ж, ноги в руки, и быстренько на ближайшую СТО.
Фото: files.knpr.org

Это, признаемся, лишь одна из тех многих технических процедур, о которых каждый водитель должен знать, чтобы его автомобиль верой и правдой служил как можно дольше. Давайте вместе вспомним о них, авось кто-то, как и автор этого обзора, чего-то запамятовал сделать.

Чтобы не текло и ничего не «скисло»

Раз уж начали с «тормозухи», самое время вспомнить и о других технологических жидкостях, которые заливаются в автомобиль: моторное масло, масло в коробку передач, охлаждающая жидкость, жидкость гидроусилителя руля. Выбрать правильную марку и тип сегодня нетрудно – в Интернете полно на этот счета информации, в крайнем случае позвоните в родной дилерский центр (если уж они сами забывают вас пригласить на ТО) и задайте все интересующие вас вопросы.

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Регламент замены всех жидкостей осуществляется в соответствии с интервалами, которые рекомендует тот или иной производитель. При этом не стоит лениться и хотя бы раз в месяц следует заглянуть под капот, чтобы убедиться: следы масла на щупе видны, уровень «охлаждайки» в бачке тот, что и требуется. Уже хорошо.

Да будет энергия и свет!

Там же, в моторном отсеке, смонтирована аккумуляторная батарея. Если есть время и возможность, то опять же раз в месяц можно проверять мультиметром заряд АКБ, а поздней осенью, перед наступлением холодов, как сегодня, желательно подзарядить батарею в домашних условиях. Хотя бы раз в несколько месяцев нужно мониторить состояние клемм аккумуляторной батареи. Моторный отсек – не самое чистое место, поэтому, наверняка, возникнет необходимость в зачистке их наждачной бумагой. Таким незамысловатым образом можно обеспечить надлежащий контакт и качественный запуск двигателя даже в лютый мороз.

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Закрыли капот – окиньте взглядом светооптику: исправно ли работают передние фары, задние фонари и поворотные сигналы. Этого же требуют от нас и Правила дорожного движения. Если какая лампочка перегорела, надо ее заменить. И это совсем не мелочь: в транспортном потоке другие водители непременно должны знать о совершаемых вами маневрах.

«Дворники» не мелочь

Важный нюанс – исправные щетки стеклоочистителя. По истечении времени резинки «дворников» становятся жестче по причине перепадов температур и перестают эффективно очищать лобовое стекло. Эксперты рекомендуют освежать щетки раз в полгода, но все мы понимаем, что это в идеале, да и не каждый это потянет.

Поэтому здесь по ситуации: чувствуете, что через стекло начинаете как-то особо присматриваться к происходящему на дороге, значит, пора обратить внимание на «дворники». Бюджетные модели, поверьте, стоят не так дорого, как вы предполагаете.

Смотрим на шины, проверяем давление

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Это классика наших действий. Правильный уровень давления в покрышках продлевает срок их службы и способствует, пусть и мизерному, но все же снижению расхода топлива автомобиля. Если на монометре показатель чуть ниже рекомендуемого, увеличивается вероятность износа шин, уменьшается мощность автомобиля, растет «аппетит». Перекаченные же «катки» привнесут в общий ездовой комфорт нотки «нервозности», ибо все дорожные неровности будут транслироваться отчетливее в салон. Плюс повышенная нагрузка на детали подвески.

Да и вообще, каждому из нас неплохо бы пару раз в месяц осуществлять осмотр шин - на предмет наличия разного рода механических повреждений. Мне, например, это помогло совсем недавно - заприметил саморез, «въевшийся» в тело протектора. Когда его вывернул – колесо сразу «испустило дух». Благо, что сделал это на пункте шиномонтажа. 

Сюда же, кстати, относится и забота о запасном колесе (или докатке – у кого как). Обращать внимание на исправность клапана и отсутствие механических повреждений, а также проверять давление в оном желательно также, время от времени, и мне, извините вновь за личный опыт, это однажды помогло: пришлось воспользоваться «запаской» на загородной грунтовке, и хорошо, что колесо оказалось «дееспособным». Да, не забудьте про домкрат – штука весьма полезная в дороге и при этом не шибко дорогая (ромбический винтовой вариант реально взять за 750 рублей).

Всего понемногу

Поскольку домкрат – это на случай непредвиденных ситуаций, то здесь резонно вспомнить о таком верном спутнике серьезного автомобилиста, как «придорожный комплект». Его содержимое знакомо имеет практическое обоснование: знак аварийной остановки (150-350 рублей), буксировочный трос (150-1500 рублей), провода прикуривателя (400-1000 рублей), огнетушитель (500-600 рублей), автомобильная аптечка (400-800 рублей), рабочие перчатки, зонтик, скотч, фонарик, кусок ткани, теплое одеяло, инструмент (ключи, отвертки, плоскогубцы и пр.).

Ну и, конечно, никто не отменял важность периодического техобслуживания. Особенно актуально это для тех машин, которые «выросли» из гарантийных обязательств. Соблюдать их желательно даже если автомобиль находится в приличном состоянии. А если уж отыщите «своего» автослесаря, считайте повезло – это как семейный врач. 

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