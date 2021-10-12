Это должен знать каждый водитель: почему так важно следить за тормозными суппортами
Фото: Bosch
Принцип действия тормозных дисков простой - они устанавливаются на колесные ступицы и вращаются во время движения автомобиля. Один или несколько поршней в тормозном суппорте преобразуют гидравлическое давление в механическое усилие, прижимающее тормозные колодки к дискам. Таким незамысловатым образом возникает трение, замедляющее вращение колеса.
В основном используются суппорты 2 типов – фиксированные и плавающие. Последние – более распространенные: поршень в них расположен в подвижном корпусе и прижимает внутреннюю колодку напрямую к тормозному диску. При этом возникает реактивная сила, которая перемещает корпус и опосредованно воздействует на внешнюю колодку, в свою очередь также контактирующую с диском. Если говорить о задней оси, то здесь механизм с плавающим суппортом выпускается, как правило, с встроенным стояночным тормозом.
Тормозные суппорты могут служить до 160 000 км
Нагрузки на тормоза зачастую бывают экстремальными. Банальное, на первый взгляд, торможение до полной остановки на самом деле многократно превышает мощность силового агрегата. При этом в месте контакта колодки и диска температура может превышать 750 градусов. Понятно, что в таких условиях наиболее эффективно и долго могут служить разве что самые качественные изделия.
Считается, что суппорт дискового тормоза – самый прочный и надежный компонент тормозов, отсюда вытекает ожидание долгой и продуктивной его службы, не меньше, чем самого транспортного средства. Если относиться к тормозным суппортам по-отечески, они могут служить от 120 000 до 160 000 км (или 10 лет).
Это, как вы понимаете, общая оценка, и для каждого конкретного автомобиля она будет своя. А все потому, что срок службы тормозных суппортов зависит сразу от целого комплекса факторов: дорожные и погодные условия, периодичность и качество технического обслуживания, индивидуальные привычки вождения и т.п.
Шум, визг или грохот? Пора на сервис
Визг или металлический шум. В случае, если тормозной суппорт «заедает», то в области поврежденной детали могут слышаться шумы. Причем даже тогда, когда тормоза не используются. Отпускать слишком долго, тормоза могут полностью заблокироваться и предотвратить вращение колеса.
Грохочущий звук. Это случается редко, но все же бывает - кронштейн суппорта ломается и вызывает громкий лязгающий звук. Не исключена блокировка тормозов, и понятно, что управлять автомобилем нельзя.
Неравномерный износ тормозных колодок. Неисправность суппорта зачастую приводит к тому, что тормозные колодки будут изнашиваться неравномерно. Например, вы заметили, что тормозные колодки с одной стороны автомобиля изношены не одинаково с колодкой с другой стороны. Явный признак того, что суппорт неисправен.
Автомобиль тянет в сторону. Такое тоже бывает: при нажатии на педаль тормоза внутри суппорта один или несколько поршней перемещаются внутрь и наружу в ответ на гидравлическое давление главного цилиндра. Если поршень в одном из тормозных суппортов переднего колеса заклинит из-за грязи, мусора или, скажем, коррозии, то тормозные колодки либо не войдут в контакт с диском, либо не смогут освободить его. Поэтому не удивляйтесь, что при торможении машину то и дело будет тянуть в сторону.
Утечка тормозной жидкости. Раз тормозной суппорт работает в результате гидравлического давления, то слабые места в системе способны вызвать утечку тормозной жидкости. На то, что суппорт негерметичен, может указывать мокрое маслянистое пятно.
Как только вы заметили любой из перечисленных признаков неисправного тормозного суппорта, желательно сразу записаться на СТО. На сервисе должны сделать ревизию всей тормозной системы, чтобы своевременно обнаружить неисправность и предотвратить более серьезные проблемы.
Не скупись – выбирай бренд и качество
При ремонте суппортов необходимо менять все установочные и монтажные принадлежности - именно они имеют склонность к быстрому износу, появлению шумов и приводят к ненадлежащей работе всей тормозной системы, а также возникновению рисков при движении или торможении автомобиля.
Если в ходе осмотра и очистки суппортов на их рабочих поверхностях обнаружены следы износа (канавки, борозды и сколы), то такие детали лучше заменить. Специалисты рекомендуют иметь дело с брендовыми производителями, хоть это и заметно дороже.
Для борьбы с коррозией и шумами при ремонте суппортов, замене дисков и колодок не менее важно применять качественные смазки (без металлов и кислот) – они тоже стоят денег, но себя оправдывают.
В материале использована информация Bosch
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