17 ноября 2021, 12:43
«Это не наша история»: Автодор отказался использовать труд заключенных
Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко пожаловался на нехватку рабочей силы на строительстве новой платной магистрали Москва – Казань, но привлекать вместо мигрантов зэков пока не планируют.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Как уточняет РИА Новости, вопрос об использовании труда заключенных на стройках уже поднимался весной 2021 года. Руководитель ФСИН Александр Калашников предлагал активнее привлекать заключенных вместо мигрантов из-за рубежа. В РЖД уже рассматривали такую возможность, когда обсуждали модернизацию Байкало-Амурской магистрали.
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