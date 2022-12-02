«Это слон, который движется как гепард»: Илон Макс представил грузовик Tesla
Прошло почти ровно пять лет с тех пор, как прототип Tesla Semi был впервые представлена миру. Серийное производство должно было начаться в 2019 году, но затем его перенесли на 2022-й. Интересно, что за эти пять лет Tesla не обновляла заявленные данные о дальности хода и мощности автомобиля, несмотря на быстрое развитие аккумуляторных элементов и электродвигателей.
Tesla Semi может разогнаться до 60 миль в час (96 км/ч) всего за 5 секунд без нагрузки и достичь той же отметки за 20 секунд с полной нагрузкой 37,2 тонны. Запас хода топовой модели ограничат на 805 километрах, базовая версия сможет проезжать без подзарядки 480 километров. Цены на грузовик Tesla будут начинаться от 150 000 долларов для автомобиля начального уровня. За вариант с большим запасом хода попросят уже минимум 180 000 долларов. На днях президент США Джо Байден объявил о налоговой скидке в размере 40 000 долларов на коммерческие электрокары, такие как Semi. Ежегодно Tesla планирует продавать до 100 000 грузовиков. Первые автомобили пополнят автопарк компании Pepsi.
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02.12.2022, 08:37
Уникальную коллекцию Datsun Z выставили на продажу
В Калифорнии распродают уникальную коллекцию классических спорткаров Datsun Z, на составление которой ушло более 20 лет, начиная с 240Z, построенного в первые месяцы 1970 года, и заканчивая 280Z 2+2 1976 года с пробегом всего 4 тысячи километров.Читать далее
-
02.12.2022, 08:04
Toyota готовит новый огромный трехрядный кроссовер: дата премьеры и подробности
В начале следующего года внедорожная линейка Toyota пополнится новым большим трехрядным кроссовером, который назовут Grand Highlander. Японский автопроизводитель говорит, что это «идеальный автомобиль для путешествий».Читать далее
-
01.12.2022, 21:43
Alpine A110 R доступен для заказа по цене 105 000 евро. Но будет и версия для коллекционеров
С сегодняшнего дня появилась возможность заказать радикальную версию симпатичного французского спорткара. Alpine A110 R минимум стоит 105 000 евро, а в версии Fernando Alonso 148 000 евро.Читать далее
-
01.12.2022, 17:16
С нового Mercedes-Benz E-Class сорвали камуфляж: первые изображения
Компания Mercedes-Benz готовится представить седан E-Class нового поколения. Дорожные тесты подходят к концу, автомобиль постепенно избавляется от плотного камуфляжа. Фотошпионы по всему миру охотятся за новинкой, последние наиболее откровенные изображение пришли из Китая.Читать далее
-
01.12.2022, 16:24
Что сейчас происходит на петербургском заводе Toyota
Накануне, в среду, 30 ноября, на расположенный в Шушарах завод Toyota нагрянули с внезапной проверкой силовики: прокуратура при поддержке Росгвардии и ОМОНа. Что происходит на предприятии рассказали в Минпромторге.Читать далее
-
01.12.2022, 16:02
В России могут возобновить производство моторов, разработанных 60 лет назад
Бензиновые атмосферные моторы V8 прожили на конвейере Заволжского моторного завода более полувека. Их сборку завершили в конце 2021 года. Сейчас на предприятии задумались о возобновлении производства легендарных двигателей и уже оценивают потенциальную потребность рынка.Читать далее
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