«Это слон, который движется как гепард»: Илон Макс представил грузовик Tesla

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По словам Илона Маска, грузовик Tesla Semi выглядит, как пришелец из будущего, а водить его также «классно и весело», как и любой электрокар марки. Он быстро разгоняется и быстро тормозит, при этом отличается внушительной грузоподъемностью и дальностью хода. «Это слон, который движется как гепард», – заявил Маск на презентации. Недавно грузовик Tesla вернулся из тестовой поездки: он перевез 36,7 тонны груза на расстояние свыше 800 километров и ни разу не остановился подзарядить аккумуляторы.

Прошло почти ровно пять лет с тех пор, как прототип Tesla Semi был впервые представлена миру. Серийное производство должно было начаться в 2019 году, но затем его перенесли на 2022-й. Интересно, что за эти пять лет Tesla не обновляла заявленные данные о дальности хода и мощности автомобиля, несмотря на быстрое развитие аккумуляторных элементов и электродвигателей.

Фото: Tesla

Tesla Semi может разогнаться до 60 миль в час (96 км/ч) всего за 5 секунд без нагрузки и достичь той же отметки за 20 секунд с полной нагрузкой 37,2 тонны. Запас хода топовой модели ограничат на 805 километрах, базовая версия сможет проезжать без подзарядки 480 километров. Цены на грузовик Tesla будут начинаться от 150 000 долларов для автомобиля начального уровня. За вариант с большим запасом хода попросят уже минимум 180 000 долларов. На днях президент США Джо Байден объявил о налоговой скидке в размере 40 000 долларов на коммерческие электрокары, такие как Semi. Ежегодно Tesla планирует продавать до 100 000 грузовиков. Первые автомобили пополнят автопарк компании Pepsi.

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