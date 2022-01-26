Это видео даже смотреть страшно: давайте виртуально прокатимся по самым высоким американским горкам в мире
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
В последнее время скорость аттракциона уменьшили по соображениям безопасности и долговечности. Сейчас вагончик успевает разогнаться за 3,5 секунды «всего» до 206 км/ч. Затем следуют еще пара взлетов и падений, и поездка окончена. На опубликованных ниже видео можно оценить ощущения пассажиров: со стороны и из первого ряда.
Еще один интересный нюанс – в классические американские горки встроили еще один экстремальный аттракцион – Zumanjaro: Drop of Doom. Свободное падение все с той же высоты в 139 метров, которое также считается самым высоким в мире.
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