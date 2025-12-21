Путин связал рост утилизационного сбора с технологическим прорывом России

21 декабря 2025, 22:19
«Это временно» — Путин о росте утилизационного сбора
Повышение утилизационного сбора вызвало бурную реакцию автовладельцев. Но что на самом деле сказал президент? И почему мера, призванная поддержать технологическое развитие, затронула не тех, кого ожидали?
Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее повышение утилизационного сбора, подчеркнув, что эта мера не должна носить постоянный характер, пишет Gazeta.SPb. В ходе традиционной программы «Итоги года» глава государства заявил, что с течением времени, по мере роста доходов населения или снижения общей фискальной нагрузки, у россиян вновь появится широкий выбор при покупке автомобилей.
По словам Путина, нововведение в первую очередь повлияло на граждан с высоким уровнем дохода, проживающих в крупных городах. Речь идет о покупателях достаточно дорогих машин с мощностью двигателя от 160 лошадиных сил. Таким образом, государственная мера, направленная на пополнение бюджета, фактически затронула не массового потребителя, а более состоятельную часть автолюбителей.
Президент пояснил, что решение о повышении утилизационного сбора было инициировано Министерством финансов в рамках поиска дополнительных источников финансирования для задач технологического развития страны. Однако он сделал акцент на том, что данная мера носит временный характер и не должна закрепляться в долгосрочной перспективе.
Особое внимание вызвал эпизод с участием одной из зрителей программы, которая пожаловалась на невозможность приобрести желаемую иномарку из-за резкого роста стоимости регистрации. В ответ Путин посоветовал обратить внимание на автомобили отечественного производства. Глава государства подчеркнул, что в его позиции рекомендовать иностранные автомобили было бы странно, особенно в условиях, когда страна стремится развивать собственный автопром.
Напомним, что с 1 декабря текущего года в России вступили в силу новые ставки утилизационного сбора. Для легковых автомобилей с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил и электромобилей с мощностью свыше 80 лошадиных сил сумма платежа значительно выросла. Сбор представляет собой единовременный взнос, который уплачивается как при выпуске машины на территории России, так и при её ввозе из-за рубежа. Цель сбора — финансирование системы утилизации транспортных средств по окончании срока их эксплуатации.
Эксперты уже отмечают, что нововведение может привести к снижению спроса на мощные автомобили, особенно на вторичном рынке, где многие машины регистрируются повторно. В то же время российские автопроизводители могут получить дополнительный стимул для модернизации линеек своих моделей, в том числе в сегменте средней и повышенной мощности.
Заявление президента может стать сигналом для рынка: власти не планируют делать повышенные ставки сбора постоянной нормой. Однако пока конкретные сроки и условия возможного возврата к прежним ставкам не обозначены. Автомобильное сообщество с интересом ждёт дальнейших шагов регуляторов и разъяснений от профильных ведомств.
