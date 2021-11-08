Этого в новых машинах уже никогда не будет: что скоро исчезнет из автомобилей
Поднимающиеся фары
Отчасти это грустно, что еще недавно такие крутые (и до сих пор же крутые!), поднимающиеся фары стали признаком старой модели. И хотя пока еще их производство и установка законны, мало кто из автопроизводителей захочет ставить их на свои модели, учитывая сегодняшние строгие требования к безопасности движения и пешеходов.
Когда-то эти фары можно было увидеть только на самых бесподобных спорткарах 70-х и 80-х годов. Последними моделями, вышедшими на рынок с подъемными фарами, стали Lotus Esprit V8 и Chevrolet Corvette C5 2004 года выпуска.
Ключи и замочные скважины
Когда вы последний раз открывали машину ключом? Не помните? И неудивительно, эта привычная всем функция давно стала более технологичной. Не за горами день, когда производители и вовсе перестанут поставлять ключи в комплекте с машиной.
Магнитолы и CD-проигрыватели
Речь даже не о кассетных магнитолах, которые буквально остались в прошлом веке. В современных машинах не встретишь даже CD-проигрывателей. Да и зачем? Если можно подключить смартфон к мультимедиа машины и слушать свою любимую музыку когда угодно. В крайнем случае, можно использовать флэшку с многими гигабайтами музыки на ней. И никаких кассет и дисков по всему салону!
Однако, удивительное дело, но последний автомобиль с кассетной магнитолой в комплекте был выпущен в 2010 году, им стал Lexus SC430.
Антенны
Когда-то это были крутейшие штуки, вы могли их поднять, для лучшего приема радиосигнала, или опустить, когда выключали радио. Но они раскачивались во время движения, вибрировали, иногда так, что пассажиры в салоне недоуменно спрашивали – что это?? А еще их легко было сломать, просто по неосторожности или намеренно – это практиковали вандалы.
Современные машины оборудуют «акульими плавниками», это компактные антенны, которые обеспечивают хороший прием сигнала и при этом лишены недостатков старых металлических антенн. Вероятно, в скором времени машины будут оборудоваться скорее собственными ресиверами интернет сигнала, и даже «акульи плавники» уйдут в прошлое.
Ручные стеклоподъемники
Еще недавно они были повсеместным явлением и машины с автоматическими стеклоподъемниками на электроприводе оставались элементом премиальной комплектации. Сейчас даже базовая комплектация большинства моделей подразумевает наличие стеклоподъемников с электроприводом. Иногда ручки-крутилки остаются на задних пассажирских дверях, но это скоро станет редкостью.
Прикуриватели и пепельницы
Автопроизводители давно присоединились к борьбе с курением, поэтому пространство, которое раньше занимали пепельницы, теперь прочно заняли подстаканники. А вместо прикуривателей машины получили USB разъемы и 12 В источники питания. В современном мире иметь зарядку для гаджетов под рукой куда важнее, чем пепельницу и прикуриватель.
Да что там, сейчас этот разъем можно использовать для подключения всевозможных автомобильных гаджетов, от компрессора, до чайника. На наш взгляд, эти изменения точно к лучшему.
Механический стояночный тормоз
Эта опция пока жива, но, скорее всего, доживает последние годы в автопроме. Однако, споры о том, стоит ли совсем избавляться от ручника не утихают. Некоторые всерьез полагают, что нельзя не учитывать его преимущества перед электронным тормозом, в том числе простоту использования, если электроника вас вдруг подвела.
Полноразмерная запаска
Автопроизводители все чаще озабочены тем, чтобы обеспечить нам максимальное пространство для транспортировки груза или багажа. А это означает, что чем-то придется жертвовать. Именно полноразмерная запаска стала жертвой борьбы за пространство в багажнике!
В седанах или компактных хэчбеках вы можете рассчитывать только на «докатку» - они меньше полноценных шин, а значит и в багажнике с ними просторнее. Но главное, чтобы некоторые в своем стремлении к экономии места не доходили до абсурда, комплектуя машины только ремкомплектом для самостоятельной починки колеса.
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