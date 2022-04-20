20 апреля 2022, 16:26
Этот Jeep Wrangler обеспечит вам отличный загар и боль в спине
Некоторые автолюбители так далеко заходят в тюнинге своих машин, что иногда трудно понять, что побудило их пойти на столь радикальные изменения. Очередным примером дикого тюнинга стал внедорожник Jeep Wrangler.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Легкосплавные диски с пятью спицами примерно 30 дюймов в диаметре окрашены в черный цвет и обуты в ультратонкие шины. С другой стороны, благодаря таким покрышкам, владельцу не пришлось расширять колесные арки. Безусловно, такие колеса серьезно испортили управляемость Jeep Wrangler, свели на нет его внедорожные качества и комфорт пассажиров. Легендарный автомобиль больше напоминает карету, чем внедорожник.
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21.04.2022, 14:28
Новый автомобиль Lincoln больше похож на трансформер
21.04.2022, 13:32
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21.04.2022, 12:49
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