Этот «камазовский» монстр не боится Арктики: зачем вездеходу «ломающаяся» рама? (видео)
Грузовик укомплектован силовым агрегатом серии Р6 и кабиной семейства К5 со спальным местом, а также автоматической коробкой передач. За кабиной расположен модуль для размещения запчастей, инструментов и других необходимые в пути принадлежностей.
Главной же особенностью «КамАЗ-Арктика» является шарнирно-сочленённая рама. Это значит, что «северянин» поворачивает не за счёт колёс, а за счёт «ломающейся» рамы. Зачем, спросите, заводчане пошли таким путем? Все просто: виноваты габариты колёс - они у «КамАЗа» широкие, не дающие ресурса, достаточного для поворота. Но эти колеса словно палочки-выручалочки: позволяют значительно повысить проходимость грузовика на нестабильных грунтах и в особых климатических условиях.
Арктический «КамАЗ» даже способен выступать в качестве альфамобиля – это транспортное средство, которое возглавляет колонну других машин, ведёт за собой стандартные грузовики.
Машина для суровых условий Арктики появилась на «КамАЗе» не случайно: 7 лет назад российское правительство приняло программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», которую впоследствии продлили до 2025 года.
В ней были обозначены приоритетные задачи – всестороннее развитие ресурсной базы российской Арктики за счёт использования перспективных технологий. Соответственно, появилась потребность в автомобиле, который бы пришел на помощь первопроходцам и исследователям, разработчикам недр, МЧС и медикам.
В Набережных Челнах откликнулись и предложили снегоболотоход «КамАЗ-Арктика». Причем местные инженеры разработали 2 варианта модели – «КамАЗ-6345» с колёсной формулой 6х6 (с традиционной кабиной) и «КамАЗ-6355» с колёсной формулой 8х8 (К5).
Демонстрация нового «камазовского» вездехода проходит в эти дни в Санкт-Петербурге в рамках XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».
- 363 000 РMitsubishi Lancer 2008 в Москве
- 710 000 РHonda Civic 2008 в Москве
- 1 065 000 РFiat Ducato 2009 в Москве
- 5 150 000 РPorsche Cayenne 2017 в Москве
- 4 920 000 РToyota Land Cruiser 2016 в Москве
- 2 900 000 РBMW 6 серия GT 2017 в Москве
- 910 000 РFord Focus 2008 в Москве
- 6 290 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 5 990 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 910 000 РBMW 7 серии 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий