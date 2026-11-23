Этот уникальный дом на колесах на базе Ford F-550 поражает роскошью и возможностями

Компания Rossmonster представила уникальный автодом на базе Ford F-550 Lariat. Этот дом на колесах удивляет не только размерами, но и уровнем оснащения: премиальная подвеска, огромные запасы воды и энергии, роскошный интерьер и полный набор для автономных путешествий.

Компания Rossmonster представила уникальный автодом на базе Ford F-550 Lariat. Этот дом на колесах удивляет не только размерами, но и уровнем оснащения: премиальная подвеска, огромные запасы воды и энергии, роскошный интерьер и полный набор для автономных путешествий.

В мире автодомов и экспедиционных машин всегда находится место для настоящих гигантов, способных удивить даже самых искушенных путешественников. Компания Rossmonster вывела на новый уровень концепцию роскоши и автономности, создав уникальный дом на колесах на базе Ford F-550 Lariat. Этот проект — не просто очередной кемпер, а настоящий дворец на колесах, способный подарить комфорт и свободу в любой точке планеты.

В основе — Ford F-550 Lariat, тяжелый пикап, который обычно используется для профессиональных задач. Под капотом — бензиновый V8 объёмом 7,3 литра, известный под прозвищем «Годзилла»; для внедорожных приключений машину полностью переосмыслили. Rossmonster провел серьезную доработку: задняя ось получила компоновку «супер-сингл» — вместо двух парных колес установлены массивные одиночные колеса с внедорожными шинами Continental MPT81. Спереди — внешний бампер Buckstop с лебёдкой и противотуманками, а боковые панели покрыты защитным составом Raptor Liner.

Фото: Rossmonster / Соцсети

Особое внимание уделено подвеске LiquidSpring — интеллектуальной системе, которая тысячу раз в секунду анализирует скорость, руление, торможение и состояние дороги, автоматически подстраивая клиренс и жесткость. Она увеличивает дорожный просвет на 10 см и стоит солидные 2,5 миллиона рублей (28 000 долларов) — сопоставимо с ценой иного подержанного автодома.

Стоимость всего проекта официально не разглашается, но если серийная версия Baja Plus начинается от 40 миллионов рублей (444 611 долларов), то этот экземпляр явно перевалил за 45 миллионов (500 000 долларов). Что же получает владелец за такие деньги?

Кузов кемпера выполнен из композитных панелей Cascadia с армированием стекловолокном и высокоплотным пенополистиролом. Такая конструкция сложна в производстве, но прочна, отлично держит тепло и не боится непогоды. Снаружи — огромный багажник с запаской, алюминиевый ящик для снаряжения и топливный бак на 151 литр (40 галлонов) с насосом; часть оборудования смонтирована на платформе с гидроподъёмником.

На крыше размещены кондиционер Nomadic Cooling на 12 В, вытяжной вентилятор и солнечные панели мощностью 1 000 Вт. Для автономности предусмотрен воздушный компрессор с выводами спереди и сзади, а также множество внешних отсеков, включая сквозные проходы в гаражный отсек для хранения снаряжения и размещения инженерных систем. Электрооборудование впечатляет: литиевая батарея на 990 А·ч и инвертор на 3 000 Вт, что в сочетании с солнечными панелями и зарядкой от двигателя обеспечивает полную независимость от внешних источников энергии.

Водоснабжение тоже на высоте: бак для чистой воды на 322 литра (85 галлонов) и система подогрева Rixen для воздуха и воды. Вход в жилой отсек расположен высоко, поэтому предусмотрены выдвижные ступени Amp Research.

Внутри — простор и уют. Дизайн минималистичный: мебель из клена, пол и отдельные детали под дуб, белые стены, серые столешницы PaperStone и мягкая обивка. Сразу при входе — полноценная ванная с душем и компостным туалетом, а также вентиляция для удаления влаги и запахов. Рядом — высокий шкаф с вместительными отсеками и даже стиральной машиной: ее работу обеспечивают мощная электросистема и большой запас воды.

Спальное место расположено в надкабинной части, куда ведут ступени с ящиками. Свет и воздух обеспечивают два боковых окна и люк; по бокам есть ниши для хранения и встроенные светильники.

Кухня оборудована по высшему разряду: двухконфорочная индукционная плита, большая мойка с выдвижным краном, дополнительная откидная столешница длиной 51 см (20 дюймов), холодильник Isotherm Cruise 200 и духовой шкаф Breville Combi. Для хранения — три больших верхних шкафа и множество ящиков.

В задней части — лаунж-зона с Г-образным диваном и столом, который можно опустить, чтобы получить дополнительное спальное место для гостей. Три больших окна с москитными сетками и шторами делают пространство светлым и уютным.

Этот автодом — не просто средство передвижения, а настоящий дом для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради приключений. Да, цена заоблачная, но и уровень свободы, автономности и роскоши здесь максимальный. Rossmonster показал, что границы возможного в мире автодомов можно раздвинуть еще дальше.