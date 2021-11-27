Этот Volvo взорвал европейский рынок: почему все от него в восторге
Фото: Volvo
Сборочный завод Volvo в Генте (Бельгия), где производятся C40 Recharge и XC40 Recharge, выпустит в этом год около 7 000 ед. C40 Recharge. Прогнозов на 2022 год автопроизводитель не делает, и тому есть объективные причины.
Единственное, что уже понятно на сегодняшний день, так это грядущее перераспределение выпускаемых на данном предприятии моделей. Уточняется, что в следующем году 60% автомобилей, построенных в Генте, будут полностью электрическими.
Версию C40 Recharge Intro Edition эксперты предлагают сравнивать с XC40 Recharge Pro стоимостью 60 450 евро. В этом случае, говорят они, более новый, современный и лучше укомплектованный C40 оказывается чуть дешевле «родственника», что делает его покупку более выгодной.
Заказать Volvo C40 Recharge можно не только в автосалоне у дилера, но и по модной ныне схеме онлайн. Если сегодня оформить заказ на автомобиль, то первую поездку на нем можно будет осуществить в марте 2022 года.
Купе-кроссовер Volvo C40 Recharge создан на базе модели XC40 Recharge. Он на 69 мм ниже «донора» и располагает по-иному оформленной задней частью кузова. Интерьер у «шведов» почти одинаковый, однако потолок над задним рядом у C40 Recharge на 62 мм ниже, а для отделки салона используются исключительно ткань или кожзаменитель, никакой натуральной кожи.
В вопросе техники практически дубляж: C40 Recharge имеет 2 электромотора (по одному на каждой оси) суммарной отдачей 408 л.с. и 660 Нм. Тяговая батарея емкостью 78 кВт,ч смонтирована под полом и интегрирована в силовую структуру кузова. Заявленный пробег на одной зарядке — 444 км по циклу WLTP против 400 км у модели XC40 Recharge. Восполнить емкость АКБ на 80% от мощной 150-киловаттной зарядки можно за 40 минут. Набор скорости с места до 100 км/ч занимает 4,7 секунды.
Электрический C40 Recharge заявлен и в российской линейке Volvo. На официальном сайте компании напротив модели видим приписку: «Скоро». Аналогичная картина и в отношении CX40 Recharge. Так что, ждем‘с…
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