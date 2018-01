Euro NCAP признал новый Volvo XC60 «самым безопасным автомобилем 2017 года»

Volvo XC60 Выпускается с 2008 г. Новый от 2 318 000 до 2 970 000 Р Отзывов: 6

, директор Центра безопасности Volvo Cars: «Кроссовер по максимуму оснащен новыми технологиями помощи водителю, позволяющими защитить пассажиров и других участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты, а также снижающими риск ДТП. Мы гордимся, что взятое обязательство внедрять перспективные системы безопасности снова удостоилось признания в виде нынешней награды».

Ранее автомобили Volvo уже становились лауреатами этой премии. В 2015-м флагманский вседорожник XC90 был объявлен лучшим в классе больших кроссоверов и самым безопасным автомобилем года. V40 становился обладателем награды Euro NCAP в классе «Малый семейный автомобиль».

Награда Euro NCAP — не первая для XC60. Ранее кроссовер был объявлен «Автомобилем года 2017–2018» в Японии. Стал обладателем Car Tech Awards 2017 в Великобритании в номинациях «Самый безопасный автомобиль», «Лучшая технология безопасности» и «Лучшая система спутниковой навигации». Назван «Премиальным кроссовером года» по итогам британской премии Professional Driver 2017 Car of the Year. XC60 также стал одним из 3 финалистов премии North American Utility of the Year 2018, результаты которой будут объявлены в понедельник 15 января 2018 года.