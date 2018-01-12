12 января 2018, 17:47

Euro NCAP признал новый Volvo XC60 «самым безопасным автомобилем 2017 года»

Шведский SUV набрал близкие к идеалу 98% в рейтинге «Защита водителя и взрослых пассажиров» для класса среднеразмерных кроссоверов и 95% в рейтинге «Наличие вспомогательных систем обеспечения безопасности». Это на 20 % выше, чем у ближайшего конкурента.
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Euro NCAP признал новый Volvo XC60 «самым безопасным автомобилем 2017 года» Volvo XC60

Volvo XC60
Выпускается с 2008 г.
Новый от 2 318 000 до 2 970 000 Р
Отзывов: 6
Малин Экхольм, директор Центра безопасности Volvo Cars: «Кроссовер по максимуму оснащен новыми технологиями помощи водителю, позволяющими защитить пассажиров и других участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты, а также снижающими риск ДТП. Мы гордимся, что взятое обязательство внедрять перспективные системы безопасности снова удостоилось признания в виде нынешней награды».

Ранее автомобили Volvo уже становились лауреатами этой премии. В 2015-м флагманский вседорожник XC90 был объявлен лучшим в классе больших кроссоверов и самым безопасным автомобилем года. V40 становился обладателем награды Euro NCAP в классе «Малый семейный автомобиль».

Награда Euro NCAP — не первая для XC60. Ранее кроссовер был объявлен «Автомобилем года 2017–2018» в Японии. Стал обладателем Car Tech Awards 2017 в Великобритании в номинациях «Самый безопасный автомобиль», «Лучшая технология безопасности» и «Лучшая система спутниковой навигации». Назван «Премиальным кроссовером года» по итогам британской премии Professional Driver 2017 Car of the Year. XC60 также стал одним из 3 финалистов премии North American Utility of the Year 2018, результаты которой будут объявлены в понедельник 15 января 2018 года.

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Форум Volvo XC60
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
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Euro NCAP признал новый Volvo XC60 «самым безопасным автомобилем 2017 года»
{{model_1901}} Малин Экхольм, директор Центра безопасности Volvo Cars: «Кроссовер по максимуму оснащен новыми технологиями помощи водителю, позволяющими защитить пассажиров и других участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты, а также снижающими риск ДТП. Мы гордимся, что взятое обязательство внедрять перспективные системы безопасности снова удостоилось признания в виде нынешней награды».Ранее автомобили Volvo уже становились лауреатами этой премии. В 2015-м флагманский вседорожник XC90 был объявлен лучшим в классе больших кроссоверов и самым безопасным автомобилем года. V40 становился обладателем награды Euro NCAP в классе «Малый семейный автомобиль».Награда Euro NCAP — не первая для XC60. Ранее кроссовер был объявлен «Автомобилем года 2017–2018» в Японии. Стал обладателем Car Tech Awards 2017 в Великобритании в номинациях «Самый безопасный автомобиль», «Лучшая технология безопасности» и «Лучшая система спутниковой навигации». Назван «Премиальным кроссовером года» по итогам британской премии Professional Driver 2017 Car of the Year. XC60 также стал одним из 3 финалистов премии North American Utility of the Year 2018, результаты которой будут объявлены в понедельник 15 января 2018 года.
2018-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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