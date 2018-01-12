Euro NCAP признал новый Volvo XC60 «самым безопасным автомобилем 2017 года»
Ранее автомобили Volvo уже становились лауреатами этой премии. В 2015-м флагманский вседорожник XC90 был объявлен лучшим в классе больших кроссоверов и самым безопасным автомобилем года. V40 становился обладателем награды Euro NCAP в классе «Малый семейный автомобиль».
Награда Euro NCAP — не первая для XC60. Ранее кроссовер был объявлен «Автомобилем года 2017–2018» в Японии. Стал обладателем Car Tech Awards 2017 в Великобритании в номинациях «Самый безопасный автомобиль», «Лучшая технология безопасности» и «Лучшая система спутниковой навигации». Назван «Премиальным кроссовером года» по итогам британской премии Professional Driver 2017 Car of the Year. XC60 также стал одним из 3 финалистов премии North American Utility of the Year 2018, результаты которой будут объявлены в понедельник 15 января 2018 года.
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