Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 17:02

Новые правила Euro NCAP: смогут ли электромобили Tesla удержать лидерство – или их ждет провал?

Euro NCAP готовит масштабную реформу своих тестов безопасности. Новые стандарты вступят в силу в 2026 году. Изменения затронут все аспекты оценки автомобилей. Tesla может оказаться в числе аутсайдеров. Подробности о новых требованиях и их последствиях – в нашем материале.

В 2026 году Европейская организация Euro NCAP внедрит самые масштабные изменения в своей системе оценки безопасности автомобилей за последние 15 лет. Новые протоколы затронут не только традиционные краш-тесты, но и целый ряд аспектов, связанных с поведением водителя, активной и пассивной безопасностью, а также действиями транспортного средства после аварии. Эти нововведения способны серьезно повлиять на позиции многих автопроизводителей, особенно тех, кто активно развивает современные технологии и выпускает электромобили.

Впервые в истории Euro NCAP будет оценивать не только защиту пассажиров при столкновении, но и то, насколько эффективно автомобиль помогает водителю анализировать дорожную обстановку. Среди обязательных требований появятся системы контроля усталости, предотвращения отвлечения внимания, а также автоматические функции, способные взять на себя управление в случае возникновения угрозы. Особое внимание уделяется поведению автомобиля после аварии: важными критериями станут безопасность эвакуации пассажиров, работа систем оповещения экстренных служб и легкость доступа к аккумулятору при возгорании электромобиля.

Для производителей эти изменения означают необходимость доработки не только конструкции кузова, но и программного обеспечения, а также обеспечения согласованной работы всех электронных систем. Наибольшие сложности могут возникнуть у компаний, которые активно внедряют автопилоты и другие интеллектуальные помощники. Например, Tesla, известная своими инновационными решениями и минималистичным салоном, может столкнуться с трудностями при прохождении новых испытаний. Эксперты отмечают, что многие функции, ранее имевшие преимущества, теперь рискуют стать причиной снижения итогового балла.

Введение новых стандартов уже вызвало оживленные дискуссии среди автопроизводителей. Часть компаний приветствует ужесточение требований, видя в этом стимул для развития технологий и повышения безопасности на дорогах. Другие же выражают опасения, что столь резкие изменения приведут к удорожанию автомобилей и усложнению процесса сертификации. Так или иначе, 2026 год обещает стать переломным моментом для всей автомобильной промышленности, а результаты первых испытаний по обновленным правилам с интересом ждут как эксперты, так и обычные водители.

