Масштабный краш-тест 2025 года: какие популярные автомобили оказались небезопасными

Euro NCAP разбил 23 новинки: кто получил высший балл безопасности

Европейцы проверили безопасность новых машин. Результаты тестов удивили многих экспертов. Не все новинки оказались надежными. Узнайте, кто получил высшую оценку, а кто провалил испытания на прочность.

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP подвел итоги самой масштабной серии испытаний в этом году. Эксперты по безопасности разбили 23 абсолютно новые модели, которые только выходят или недавно появились на рынке. Внушительный список участников включал в себя все популярные сегменты: от семейных кроссоверов и электрокаров до элегантных купе. По результатам всесторонних проверок, высшую оценку в пять звезд смогли завоевать 18 автомобилей, что является отличным показателем для индустрии.

Оценка безопасности складывается из нескольких ключевых параметров. Специалисты анализируют, насколько хорошо автомобиль защищает взрослых пассажиров и детей при столкновениях, как он минимизирует риски для пешеходов и велосипедистов, а также оценивают эффективность работы бортовой электроники, отвечающей за предотвращение аварий. Именно комплексный подход позволяет составить объективную картину.

В дисциплине «защита взрослых пассажиров» в этот раз определились три явных лидера. С результатом в 93% на вершине оказались сразу три модели: китайский электрический кроссовер Leapmotor B10, стильное купе Mercedes-Benz CLE и еще один представитель автопрома из КНР - премиальный SUV Hongqi EHS7. Все они, разумеется, получили итоговые пять звезд. Отлично себя проявили и другие популярные кроссоверы. Например, обновленный Tesla Model Y показал 91% в защите взрослых и впечатляющие 93% в безопасности детей. В этой же группе отличников оказались Kia EV5, пара чешских моделей Skoda Elroq и Skoda Enyaq, а также Audi A3, обновленный Nissan Qashqai и соплатформенные электрокары Subaru Solterra и Toyota bZ4X.

Среди больших внедорожников эталоном безопасности выступил шведский Volvo EX90. Его показатели - 92% за защиту взрослых, 93% за безопасность маленьких пассажиров и 86% за работу систем-ассистентов. Как сообщает «Российская Газета», эксперты Euro NCAP отдельно подчеркнули, что тот факт, что лидар (ключевой элемент автопилота) стал опцией, никак не сказался на итоговом рейтинге безопасности автомобиля.

Высокий уровень продемонстрировал и испанский Cupra Formentor, заработав 91% и 87% за защиту взрослых и детей соответственно, что принесло ему пять звезд. Гибридный седан BYD Seal 6 также вошел в элиту с 92% за защиту взрослых и отличной работой вспомогательных систем. Немного уступил ему по отдельным показателям, но все равно получил максимальный балл, гибридный MG MGS9. Электрические Volkswagen ID.3 и американский Lucid Gravity тоже без проблем прошли все испытания на «отлично».

Однако не все участники смогли дотянуться до максимальной планки. Четыре звезды достались BMW 2 Series Gran Coupe, который подвел относительно невысокий показатель защиты взрослых - всего 78%. В компанию «хорошистов» также попали Volkswagen Multivan и его коммерческий собрат Caddy, а также компактный кроссовер Toyota Yaris Cross. В Euro NCAP также напомнили, что расслабляться производителям не стоит. Уже в 2026 году вступят в силу новые, еще более жесткие протоколы тестирования, что заставит инженеров искать новые решения для повышения безопасности.