Масштабный краш-тест 2025 года: какие популярные автомобили оказались небезопасными

19 ноября 2025, 15:38
Euro NCAP разбил 23 новинки: кто получил высший балл безопасности
Euro NCAP разбил 23 новинки: кто получил высший балл безопасности
Европейцы проверили безопасность новых машин. Результаты тестов удивили многих экспертов. Не все новинки оказались надежными. Узнайте, кто получил высшую оценку, а кто провалил испытания на прочность.
Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP подвел итоги самой масштабной серии испытаний в этом году. Эксперты по безопасности разбили 23 абсолютно новые модели, которые только выходят или недавно появились на рынке. Внушительный список участников включал в себя все популярные сегменты: от семейных кроссоверов и электрокаров до элегантных купе. По результатам всесторонних проверок, высшую оценку в пять звезд смогли завоевать 18 автомобилей, что является отличным показателем для индустрии.
Оценка безопасности складывается из нескольких ключевых параметров. Специалисты анализируют, насколько хорошо автомобиль защищает взрослых пассажиров и детей при столкновениях, как он минимизирует риски для пешеходов и велосипедистов, а также оценивают эффективность работы бортовой электроники, отвечающей за предотвращение аварий. Именно комплексный подход позволяет составить объективную картину.
В дисциплине «защита взрослых пассажиров» в этот раз определились три явных лидера. С результатом в 93% на вершине оказались сразу три модели: китайский электрический кроссовер Leapmotor B10, стильное купе Mercedes-Benz CLE и еще один представитель автопрома из КНР - премиальный SUV Hongqi EHS7. Все они, разумеется, получили итоговые пять звезд. Отлично себя проявили и другие популярные кроссоверы. Например, обновленный Tesla Model Y показал 91% в защите взрослых и впечатляющие 93% в безопасности детей. В этой же группе отличников оказались Kia EV5, пара чешских моделей Skoda Elroq и Skoda Enyaq, а также Audi A3, обновленный Nissan Qashqai и соплатформенные электрокары Subaru Solterra и Toyota bZ4X.
Среди больших внедорожников эталоном безопасности выступил шведский Volvo EX90. Его показатели - 92% за защиту взрослых, 93% за безопасность маленьких пассажиров и 86% за работу систем-ассистентов. Как сообщает «Российская Газета», эксперты Euro NCAP отдельно подчеркнули, что тот факт, что лидар (ключевой элемент автопилота) стал опцией, никак не сказался на итоговом рейтинге безопасности автомобиля.
Высокий уровень продемонстрировал и испанский Cupra Formentor, заработав 91% и 87% за защиту взрослых и детей соответственно, что принесло ему пять звезд. Гибридный седан BYD Seal 6 также вошел в элиту с 92% за защиту взрослых и отличной работой вспомогательных систем. Немного уступил ему по отдельным показателям, но все равно получил максимальный балл, гибридный MG MGS9. Электрические Volkswagen ID.3 и американский Lucid Gravity тоже без проблем прошли все испытания на «отлично».
Однако не все участники смогли дотянуться до максимальной планки. Четыре звезды достались BMW 2 Series Gran Coupe, который подвел относительно невысокий показатель защиты взрослых - всего 78%. В компанию «хорошистов» также попали Volkswagen Multivan и его коммерческий собрат Caddy, а также компактный кроссовер Toyota Yaris Cross. В Euro NCAP также напомнили, что расслабляться производителям не стоит. Уже в 2026 году вступят в силу новые, еще более жесткие протоколы тестирования, что заставит инженеров искать новые решения для повышения безопасности.
Похожие материалы Тесла, Киа, Шкода, Ауди, Ниссан, Тойота, Вольво, Бид, Фольксваген, БМВ, Липмотор, Мерседес
14.11.2025, 12:39
BYD Seal 06 DM-i 2026: гибридный седан с запасом хода 128 км и ценой от 1,1 млн рублей
BYD представила новый гибридный седан Seal 06 DM-i 2026 года. Модель получила запас хода на электротяге 128 км и современный дизайн. В салоне – большой экран и цифровая панель. Цена стартует от 1,1 млн рублей. Подробности о технических характеристиках и изменениях в линейке – в нашем материале.Читать далее
12.11.2025, 15:03
Названы иномарки до 160 л.с. которые выгодно ввозить в Россию с 1 декабря
В России скоро изменятся правила. Ввоз автомобилей станет другим. Эксперт составила полезный список. Какие иномарки выгодно привезти? Узнайте о лучших моделях сейчас. Это поможет сэкономить деньги.Читать далее
11.11.2025, 07:39
Tesla расширяет возможности Model Y L: теперь доступна функция Vehicle to Load
Tesla внедряет новую функцию для Model Y L в Китае. Теперь электрокар может отдавать энергию внешним устройствам. Компания предлагает бесплатный адаптер для владельцев. Подробности о нововведении и его перспективах – в нашем материале.Читать далее
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
03.11.2025, 15:37
Tesla выпустила доступные Model Y и Model 3: известны цены и комплектации
Tesla представила новые базовые версии электромобилей. Цены на Model Y и Model 3 снижены. Компания убрала некоторые опции. Это сделало машины более доступными. Узнайте, чего лишились бюджетные электрокары.Читать далее
03.11.2025, 14:57
Porsche показал первый полностью электрический Macan GTS
Porsche представил электрический Macan GTS. Он получил впечатляющую динамику и скорость. Автомобиль станет прямым конкурентом Tesla Model Y. Новинка предлагает более традиционные ощущения от вождения.Читать далее
29.10.2025, 06:11
Lucid готовит электрокроссовер за $50 000 для конкуренции с Tesla Model Y
Lucid Motors раскрыла первые детали своего нового электрокроссовера. Модель обещает стать доступнее флагманов бренда. Ожидается старт продаж в 2026 году. Подробности о проекте пока держатся в секрете. Эксперты гадают, сможет ли новинка потеснить лидеров рынка.Читать далее
29.10.2025, 05:10
Обновленный Audi A3: что изменилось под капотом и в салоне
Обновлённый Audi A3 вышел на новый уровень технологий, но не всё так однозначно. Эксперты сравнили дизельную и гибридную версии компактного хэтчбека и обнаружили неожиданные особенности в салоне, багажнике и даже в поведении на дороге. Читать далее
28.10.2025, 12:32
В Китае назвали самые надежные бензиновые автомобили 2025 года
Эксперты составили свежий рейтинг надежности. Владельцев машин опросили по 177 пунктам. Результаты исследования оказались весьма любопытными. Некоторые популярные марки сильно удивили россиян.Читать далее
28.10.2025, 09:30
Эти 16 седанов не подорожают из-за нового утильсбора
В России скоро изменят порядок уплаты утильсбора. Цены на авто могут взлететь. Особенно на машины из-за рубежа. Но есть модели, которых это не коснется. Мы собрали список таких седанов.Читать далее
