Euro NCAP разбил на краш-тестах две модели Hyundai, которые будут продавать в России
Фото: Euro NCAP
Безопасность водителя и переднего пассажира Hyundai Tucson оценили на 86%, детей – на 87%. Вероятность получения серьезных травм для пешеходов находится на уровне 66%, а работа электронных ассистентов получила всего 70%. Однако отметим, что в испытаниях обычно принимает участие автомобиль в стандартной комплектации. У Tucson же за доплату можно приобрести продвинутый комплекс электронных систем безопасности. Электрический Ioniq 5 за защиту передних седоков получил 88%, детей – 86%, пешеходов – 63%, а за работу электроники – 88%.
Вместе с корейскими кроссоверами проверили безопасность электрокроссовера Ford Mustang Mach-E, а также компактных «паркетников» Toyota Yaris Cross и Hyundai Bayon. Первые два стали «отличниками», а Hyundai Bayon получил четыре звезды за недостаточную защиту водителя и нестабильную работу системы автоматического экстренного торможения.
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