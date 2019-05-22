22 мая 2019, 14:54

Euro NCAP разбил очередные 7 новинок

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Европейская комиссия Euro NCAP проверила безопасность семи новых моделей, большинство из которых появится и в салонах российских дилеров: Audi e-tron, Lexus UX, Mazda3, Renault Clio, Toyota RAV4, Toyota Corolla и Volkswagen T-Cross. Все они удостоились максимальных пяти звезд.
Euro NCAP разбил очередные 7 новинок
Euro NCAP разбил очередные 7 новинок
Euro NCAP разбил очередные 7 новинок
Euro NCAP разбил очередные 7 новинок
Euro NCAP разбил очередные 7 новинок
Euro NCAP разбил очередные 7 новинок
Euro NCAP разбил очередные 7 новинок
Euro NCAP разбил очередные 7 новинок
Euro NCAP разбил очередные 7 новинок
Euro NCAP разбил очередные 7 новинок
Euro NCAP разбил очередные 7 новинок
Euro NCAP разбил очередные 7 новинок
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Эксперты Euro NCAP проверили на краш-тестах безопасность двух новых кроссоверов, продажи которых в ближайшее ...
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Нынешняя серия краш-тестов Euro NCAP выдалась на редкость успешной. Испытуемые благополучно справились со всеми заданиями и заработали максимальные оценки. Самым безопасным из семерки для водителя и пассажиров признали хэтчбек Mazda3. Он получил 98% и стал четвертой моделью, набравшей столь высокий балл. До него аналогичный результат демонстрировали лишь Volvo V40, Volvo XC60 и Alfa Romeo Giulia.

Почти такой же высокий уровень безопасности водителя и пассажиров показал Volkswagen T-Cross (97%). Безопасность детей оценили на 86%, пешеходов – на 81%, а работу систем активной безопасности – на 80%. Другой компактный кроссовер Lexus UX получил 96% за безопасность водителя и пассажиров, за детей дали 85%, пешеходов – 82%. Эффективность электронных систем оценили на 77%. Балл снизили за работу функции удержания автомобиля в полосе движения. 

Аналогичные претензии нашлись у экспертов к новым Toyota Corolla и Toyota RAV4. Работу электронных ассистентов обеих моделей также оценили на 77%. За защиту водителя и взрослых пассажиров Corolla получила 95%, а RAV4 – 93%. Безопасность детей в Corolla оценили на 84%, в RAV4 – на 87%, пешеходов и велосипедистов – 86% (Corolla) и 85% (RAV4). 

Ниже всего из испытанных семи автомобилей оказался уровень безопасности водителя и пассажиров электрического кроссовера Audi e-tron – 91%. Эксперты отметили недостаточную защиту грудной клетки водителя в тесте, имитирующем столкновение со столбом. Безопасность детей оценили на 85%, пешеходов – на 71%. Из-за недостатков в работе системы контроля максимальной скорости, балл за активную безопасность снизили до 76%. Меньше только у Renault Clio, электронным системам которого поставили 75% за недостатки системы удержания автомобиля в полосе. В остальном маленький французский хэтчбек оказался на высоте: 96% - водитель и пассажиры, 89% - дети и 72% - пешеходы.


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Цитата:| Кому: Михаил Я тоже являюсь владельцем Тойоты Короллы, машина огонь для своей цены. Комфорт с каждой новой моделью поднимается на уровень выше и выше. Надежность и качество сборки остается высоким на протяжении многих лет, за что я и ценю эту марку. Так же нравится тойотовский двигатель, который ...
Александр
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Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
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Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
alex778899
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Euro NCAP разбил очередные 7 новинок
{{material_126245}}Нынешняя серия краш-тестов Euro NCAP выдалась на редкость успешной. Испытуемые благополучно справились со всеми заданиями и заработали максимальные оценки. Самым безопасным из семерки для водителя и пассажиров признали хэтчбек Mazda3. Он получил 98% и стал четвертой моделью, набравшей столь высокий балл. До него аналогичный результат демонстрировали лишь Volvo V40, Volvo XC60 и Alfa Romeo Giulia.Почти такой же высокий уровень безопасности водителя и пассажиров показал Volkswagen T-Cross (97%). Безопасность детей оценили на 86%, пешеходов – на 81%, а работу систем активной безопасности – на 80%. Другой компактный кроссовер Lexus UX получил 96% за безопасность водителя и пассажиров, за детей дали 85%, пешеходов – 82%. Эффективность электронных систем оценили на 77%. Балл снизили за работу функции удержания автомобиля в полосе движения. Аналогичные претензии нашлись у экспертов к новым Toyota Corolla и Toyota RAV4. Работу электронных ассистентов обеих моделей также оценили на 77%. За защиту водителя и взрослых пассажиров Corolla получила 95%, а RAV4 – 93%. Безопасность детей в Corolla оценили на 84%, в RAV4 – на 87%, пешеходов и велосипедистов – 86% (Corolla) и 85% (RAV4). Ниже всего из испытанных семи автомобилей оказался уровень безопасности водителя и пассажиров электрического кроссовера Audi e-tron – 91%. Эксперты отметили недостаточную защиту грудной клетки водителя в тесте, имитирующем столкновение со столбом. Безопасность детей оценили на 85%, пешеходов – на 71%. Из-за недостатков в работе системы контроля максимальной скорости, балл за активную безопасность снизили до 76%. Меньше только у Renault Clio, электронным системам которого поставили 75% за недостатки системы удержания автомобиля в полосе. В остальном маленький французский хэтчбек оказался на высоте: 96% - водитель и пассажиры, 89% - дети и 72% - пешеходы.
2019-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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