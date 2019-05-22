22 мая 2019, 14:54
Euro NCAP разбил очередные 7 новинок
- 2092
- 0
Европейская комиссия Euro NCAP проверила безопасность семи новых моделей, большинство из которых появится и в салонах российских дилеров: Audi e-tron, Lexus UX, Mazda3, Renault Clio, Toyota RAV4, Toyota Corolla и Volkswagen T-Cross. Все они удостоились максимальных пяти звезд.
Ранее мы писали
Эксперты Euro NCAP проверили на краш-тестах безопасность двух новых кроссоверов, продажи которых в ближайшее ...Читать далее
Почти такой же высокий уровень безопасности водителя и пассажиров показал Volkswagen T-Cross (97%). Безопасность детей оценили на 86%, пешеходов – на 81%, а работу систем активной безопасности – на 80%. Другой компактный кроссовер Lexus UX получил 96% за безопасность водителя и пассажиров, за детей дали 85%, пешеходов – 82%. Эффективность электронных систем оценили на 77%. Балл снизили за работу функции удержания автомобиля в полосе движения.
Аналогичные претензии нашлись у экспертов к новым Toyota Corolla и Toyota RAV4. Работу электронных ассистентов обеих моделей также оценили на 77%. За защиту водителя и взрослых пассажиров Corolla получила 95%, а RAV4 – 93%. Безопасность детей в Corolla оценили на 84%, в RAV4 – на 87%, пешеходов и велосипедистов – 86% (Corolla) и 85% (RAV4).
Ниже всего из испытанных семи автомобилей оказался уровень безопасности водителя и пассажиров электрического кроссовера Audi e-tron – 91%. Эксперты отметили недостаточную защиту грудной клетки водителя в тесте, имитирующем столкновение со столбом. Безопасность детей оценили на 85%, пешеходов – на 71%. Из-за недостатков в работе системы контроля максимальной скорости, балл за активную безопасность снизили до 76%. Меньше только у Renault Clio, электронным системам которого поставили 75% за недостатки системы удержания автомобиля в полосе. В остальном маленький французский хэтчбек оказался на высоте: 96% - водитель и пассажиры, 89% - дети и 72% - пешеходы.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lexus GX 460: купец первой гильдии
28.05.2017, 21:34
Тест-драйв Lexus ES: нужда или каприз
27.02.2017, 07:40
Тест-драйв Lexus LX450d: статус зашкаливает
10.07.2016, 20:33
Тест-драйв Lexus RX 200t: под граненым панцирем
19.06.2016, 22:46
Тест-драйв Lexus GS F: «колыхни атмосферу»!
11.04.2016, 11:11
Тест-драйв Lexus NX: граненый рубин
09.03.2015, 08:48
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lexus GX 460: купец первой гильдии
28.05.2017, 21:34
Тест-драйв Lexus ES: нужда или каприз
27.02.2017, 07:40
Тест-драйв Lexus LX450d: статус зашкаливает
10.07.2016, 20:33
Тест-драйв Lexus RX 200t: под граненым панцирем
19.06.2016, 22:46
Тест-драйв Lexus GS F: «колыхни атмосферу»!
11.04.2016, 11:11
Тест-драйв Lexus NX: граненый рубин
09.03.2015, 08:48
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Михаил Я тоже являюсь владельцем Тойоты Короллы, машина огонь для своей цены. Комфорт с каждой новой моделью поднимается на уровень выше и выше. Надежность и качество сборки остается высоким на протяжении многих лет, за что я и ценю эту марку. Так же нравится тойотовский двигатель, который ...
Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве