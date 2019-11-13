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13 ноября 2019, 17:00

Euro NCAP разбил три кроссовера и хэтчбек

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Европейская комиссия Euro NCAP проверила на краш-тестах безопасность очередных трех новинок автопрома. Эксперты разбили кроссоверы Mercedes-Benz GLB, Mazda CX-30 и Ford Explorer, а также хэтчбек Opel Corsa.
Euro NCAP разбил три кроссовера и хэтчбек

Фото взято из открытых источников

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Все кроссоверы получили по 5 звезд из 5 возможных. Лучше всех себя показала японская Mazda CX-30. Безопасность водителя и взрослых пассажиров эксперты оценили на 99%, детей – на 86%, пешеходов – на 80%, а работу электронных ассистентов – на 77%. Нарекания лишь вызвала система удержания в полосе движения.

Примерно такие же отличные результаты продемонстрировал немецкий Mercedes-Benz GLB. За защиту водителя он получил 92%, детей – 88%, пешеходов – 78% (помимо лобового стекла опасность представляет кромка капота), а электронные системы безопасности – 74% (опять-таки подкачала система удержания в полосе). 

Американский кроссовер Ford Explorer также сумел завоевать 5 звезд, хотя защита передних пассажиров и пешеходов у него оказались ниже, чем у первых двух моделей – 87% и 61% соответственно. Пассажиры рискуют получить травму грудной клетки и бедер при фронтальном столкновении. Пешеходам угрожают боковые части капота и лобового стекла. Но функция распознавания велосипедистов в системе автоматического экстренного торможения показала себя отлично даже в сложных тестах.

Хэтчбек Opel Corsa нового поколения оказался «хорошистом», набрав лишь 4 звезды. Безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили в 84%, детей – в 86%, пешеходов – в 66%, а системы безопасности – в 69%. Задние пассажиры рискуют получить серьезную хлыстовую травму, а пешеходов может серьезно травмировать жесткое основание лобового стекла.

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Форум Ford Explorer
Цитата:| Кому: Александр Ну если честно, то расход большой у вас. Я не говорю, что он должен быть маленьким, но при обычной езде он не должен превышать и 20 литров. Если точнее то где-то литров 18 на сотню. Еще может зависеть от вашей манеры езды, кондиционер, высокие обороты. Если данный расход у вас ...
Kirill
Форум Opel Corsa
На лобовом стекле.
юля
«Глас народа» о том, имел ли право Ford Explorer припарковаться на остановке
Уважаемые коллеги, прежде чем получить право на управление ТС , мы изучали ПДД . Изучили правила , сдали экзамен - получили ВУ. .Соблюдаем правила , соответствуем ... ПДД писаны кровью .
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Euro NCAP разбил три кроссовера и хэтчбек
{{material_127784}}Все кроссоверы получили по 5 звезд из 5 возможных. Лучше всех себя показала японская Mazda CX-30. Безопасность водителя и взрослых пассажиров эксперты оценили на 99%, детей – на 86%, пешеходов – на 80%, а работу электронных ассистентов – на 77%. Нарекания лишь вызвала система удержания в полосе движения.Примерно такие же отличные результаты продемонстрировал немецкий Mercedes-Benz GLB. За защиту водителя он получил 92%, детей – 88%, пешеходов – 78% (помимо лобового стекла опасность представляет кромка капота), а электронные системы безопасности – 74% (опять-таки подкачала система удержания в полосе). Американский кроссовер Ford Explorer также сумел завоевать 5 звезд, хотя защита передних пассажиров и пешеходов у него оказались ниже, чем у первых двух моделей – 87% и 61% соответственно. Пассажиры рискуют получить травму грудной клетки и бедер при фронтальном столкновении. Пешеходам угрожают боковые части капота и лобового стекла. Но функция распознавания велосипедистов в системе автоматического экстренного торможения показала себя отлично даже в сложных тестах.Хэтчбек Opel Corsa нового поколения оказался «хорошистом», набрав лишь 4 звезды. Безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили в 84%, детей – в 86%, пешеходов – в 66%, а системы безопасности – в 69%. Задние пассажиры рискуют получить серьезную хлыстовую травму, а пешеходов может серьезно травмировать жесткое основание лобового стекла.
2019-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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