13 ноября 2019, 17:00
Euro NCAP разбил три кроссовера и хэтчбек
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Европейская комиссия Euro NCAP проверила на краш-тестах безопасность очередных трех новинок автопрома. Эксперты разбили кроссоверы Mercedes-Benz GLB, Mazda CX-30 и Ford Explorer, а также хэтчбек Opel Corsa.
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Примерно такие же отличные результаты продемонстрировал немецкий Mercedes-Benz GLB. За защиту водителя он получил 92%, детей – 88%, пешеходов – 78% (помимо лобового стекла опасность представляет кромка капота), а электронные системы безопасности – 74% (опять-таки подкачала система удержания в полосе).
Американский кроссовер Ford Explorer также сумел завоевать 5 звезд, хотя защита передних пассажиров и пешеходов у него оказались ниже, чем у первых двух моделей – 87% и 61% соответственно. Пассажиры рискуют получить травму грудной клетки и бедер при фронтальном столкновении. Пешеходам угрожают боковые части капота и лобового стекла. Но функция распознавания велосипедистов в системе автоматического экстренного торможения показала себя отлично даже в сложных тестах.
Хэтчбек Opel Corsa нового поколения оказался «хорошистом», набрав лишь 4 звезды. Безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили в 84%, детей – в 86%, пешеходов – в 66%, а системы безопасности – в 69%. Задние пассажиры рискуют получить серьезную хлыстовую травму, а пешеходов может серьезно травмировать жесткое основание лобового стекла.
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Тест-драйв Opel Mokka: шепот силы
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