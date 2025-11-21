Драматические события на авиасалоне в ОАЭ — что произошло на глазах у зрителей

Эвакуация на Dubai Airshow: индийский истребитель разбился во время шоу

На международном авиасалоне в Дубае произошел инцидент. Посетителей срочно вывели с территории. Причины случившегося пока не раскрыты. Подробности происшествия выясняются.

В первый же день работы Dubai Airshow 2025 атмосфера на выставке резко изменилась. Во время демонстрационного полета один из самолетов, предположительно индийский истребитель Tejas, потерял управление и рухнул на землю, рассказывает Мойка78. События развивались стремительно: зрители, собравшиеся посмотреть на новейшие достижения авиации, стали свидетелями трагедии.

По словам очевидцев, воздушное судно начало терять высоту, а затем резко задрало нос вверх. Однако попытка выровнять траекторию не увенчалась успехом — самолет ударился о землю в районе шасси. В тот же момент раздался мощный взрыв, а густой дым мгновенно окутал место падения. Паника среди гостей нарастала, и организаторы приняли решение немедленно эвакуировать всех посетителей с территории выставки.

Причины аварии пока остаются неясными. Специалисты уже приступили к расследованию, чтобы установить, что именно привело к крушению. По предварительным данным, речь идет о легком многоцелевом истребителе четвертого поколения, который был представлен индийской делегацией. Власти ОАЭ и представители авиасалона воздерживаются от комментариев до завершения первичного анализа ситуации.

Dubai Airshow традиционно собирает ведущих производителей авиационной техники и тысячи гостей со всего мира. В этом году мероприятие проходит с 17 по 21 ноября, и организаторы обещали насыщенную программу с участием новейших самолетов и вертолетов. Однако трагический инцидент внес свои коррективы: часть демонстрационных полетов была отменена, а безопасность посетителей стала приоритетом номер один.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Территория выставки оцеплена, а специалисты продолжают разбирать обломки и собирать данные для расследования. Ожидается, что в ближайшее время появится официальная информация о причинах катастрофы и дальнейших действиях организаторов Dubai Airshow.