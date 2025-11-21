Драматические события на авиасалоне в ОАЭ — что произошло на глазах у зрителей

21 ноября 2025, 16:01
Эвакуация на Dubai Airshow: индийский истребитель разбился во время шоу
На международном авиасалоне в Дубае произошел инцидент. Посетителей срочно вывели с территории. Причины случившегося пока не раскрыты. Подробности происшествия выясняются.
В первый же день работы Dubai Airshow 2025 атмосфера на выставке резко изменилась. Во время демонстрационного полета один из самолетов, предположительно индийский истребитель Tejas, потерял управление и рухнул на землю, рассказывает Мойка78. События развивались стремительно: зрители, собравшиеся посмотреть на новейшие достижения авиации, стали свидетелями трагедии.
По словам очевидцев, воздушное судно начало терять высоту, а затем резко задрало нос вверх. Однако попытка выровнять траекторию не увенчалась успехом — самолет ударился о землю в районе шасси. В тот же момент раздался мощный взрыв, а густой дым мгновенно окутал место падения. Паника среди гостей нарастала, и организаторы приняли решение немедленно эвакуировать всех посетителей с территории выставки.
Причины аварии пока остаются неясными. Специалисты уже приступили к расследованию, чтобы установить, что именно привело к крушению. По предварительным данным, речь идет о легком многоцелевом истребителе четвертого поколения, который был представлен индийской делегацией. Власти ОАЭ и представители авиасалона воздерживаются от комментариев до завершения первичного анализа ситуации.
Dubai Airshow традиционно собирает ведущих производителей авиационной техники и тысячи гостей со всего мира. В этом году мероприятие проходит с 17 по 21 ноября, и организаторы обещали насыщенную программу с участием новейших самолетов и вертолетов. Однако трагический инцидент внес свои коррективы: часть демонстрационных полетов была отменена, а безопасность посетителей стала приоритетом номер один.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Территория выставки оцеплена, а специалисты продолжают разбирать обломки и собирать данные для расследования. Ожидается, что в ближайшее время появится официальная информация о причинах катастрофы и дальнейших действиях организаторов Dubai Airshow.
Похожие материалы
-
22.11.2025, 18:21
В Ленинградской области подростки пострадали в аварии с участием Lada Largus и Газели
В Ленинградской области произошла авария с участием легкового и грузового авто. В результате происшествия пострадали несовершеннолетние пассажиры. Проводится проверка обстоятельств ДТП. Подробности выясняются.Читать далее
-
22.11.2025, 18:09
Как воспользоваться бесплатной парковкой в Петербурге с помощью ЕКП: пошаговая инструкция
В Петербурге действует особый порядок для бесплатных стоянок. Не все знают, как им воспользоваться. Важно правильно активировать карту и соблюдать условия. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
21.11.2025, 22:09
Дюжина аппаратов NASA следит за загадочным объектом, вошедшим в Солнечную систему
В 2025 году астрономы зафиксировали нечто необычное. Объект движется с огромной скоростью. Его происхождение вызывает споры среди ученых. NASA подключило к наблюдению сразу несколько аппаратов. Подробности держатся в секрете, но интерес к событию растет.Читать далее
-
21.11.2025, 13:27
Пьяный отец бросил двухлетнюю дочь в горящей машине: суд вынес приговор
В зале суда разыгралась настоящая драма. Отец не смог сдержать слез. Подробности происшествия шокируют. Следователи рассказали, что стало причиной трагедии. Судья огласил приговор.Читать далее
-
21.11.2025, 08:51
Volkswagen восстановил культовый микроавтобус после пожара в Калифорнии
Редкий VW Type 2, уцелевший в огне, получил новую жизнь. Его история стала символом надежды. Восстановление заняло месяцы и объединило энтузиастов. Неожиданные детали раскрылись на премьере.Читать далее
-
20.11.2025, 15:13
ИИ в автобизнесе: от чат-ботов до умных складов — что работает уже сегодня?
Скоро в автобизнесе всё изменится. Искусственный интеллект перестаёт быть фантастикой - он уже решает, кого обслуживать, что продавать и даже как отвечать клиентам. Готовы к будущему, которое наступает уже на этой неделе?Читать далее
-
20.11.2025, 08:29
Navio показал в Москве электрический шаттл L5 с полным автопилотом
В Москве появился необычный электрический шаттл. Он не нуждается в водителе и управляется искусственным интеллектом. Платформа легко меняется под разные задачи. Что еще приготовила Navio?Читать далее
-
19.11.2025, 09:51
Владелец в США продает советский истребитель за цену подержанного Corvette C8
Мечтали ли вы когда-нибудь стать пилотом настоящего истребителя? Один энтузиаст из Флориды воплотил эту мечту в реальность. Теперь он готов расстаться с уникальным самолетом. Цена сопоставима с популярным спорткаром. Кто решится на такую покупку?Читать далее
-
19.11.2025, 08:04
В Алабаме погиб 20-летний футболист: трагедия на трассе потрясла колледж
В Алабаме произошло серьезное ДТП, в котором погиб молодой спортсмен. Колледж и близкие не могут поверить в произошедшее. Подробности аварии вызывают много вопросов. Что стало причиной рокового столкновения?Читать далее
-
18.11.2025, 14:09
Виновница смертельного ДТП отделалась мягким приговором вопреки протестам
Водитель с десятками штрафов сбила семью на переходе. Суд неожиданно смягчил наказание, что вызвало широкий общественный резонанс. Прокуроры не согласны с решением. Подробности вызывают много вопросов.Читать далее
